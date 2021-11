WINNIPEG, MB, le 10 nov. 2021 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé aujourd'hui la réduction des frais de gestion pour certaines séries du Fonds de revenu canadien Canada Vie et du Fonds d'actions de marchés émergents Parcours Canada Vie.

Les changements suivants entreront en vigueur le 18 novembre 2021 ou aux alentours de cette date :

Fonds Séries visées Frais de gestion

actuels Nouveaux frais de

gestion Fonds de revenu

canadien Canada Vie QFW, QFW5, FW, FW5 0,75 pour cent 0,65 pour cent Fonds d'actions de

marchés émergents

Parcours Canada Vie QFW, FW 0,95 pour cent 0,90 pour cent

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir. Les décisions en matière de fiscalité ou de placement ou de toute autre nature devraient être prises, selon le cas, uniquement en s'appuyant sur les conseils d'un professionnel qualifié.

Fonds communs de placement de la Canada Vie, Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV)

GPCV est la filiale de gestion de fonds de placement de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.



Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

