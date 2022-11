LONDON, ON , le 23 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé qu'elle envisage de fusionner cinq fonds communs de placement de la Canada Vie le 3 février 2023 ou autour de cette date. Ces fusions permettront aux conseillers et aux investisseurs de mieux s'y retrouver dans la gamme de fonds communs de placement de la Canada Vie.

Fusions faisant l'objet d'un vote

Le 18 janvier 2023 ou autour de cette date se tiendra une assemblée extraordinaire au cours de laquelle les investisseurs seront invités à approuver les fusions décrites ci-dessous :

Fonds dissous Fonds prorogé Fonds d'actions canadiennes à faible

volatilité Canada Vie Fonds de dividendes canadiens de base

Canada Vie Fonds d'actions américaines à faible

volatilité Canada Vie Fonds de valeur des États-Unis Canada Vie

Le 16 décembre 2022 ou autour de cette date, un document de notification et d'accès sera envoyé par la poste à tous les investisseurs inscrits aux registres le 28 novembre 2022.

Fusions ne faisant pas l'objet d'un vote

Le Comité d'examen indépendant des fonds de la Canada Vie a examiné et approuvé les fusions de fonds décrites ci-dessous après avoir établi que les fusions, si elles sont mises en œuvre, aboutiront à un résultat juste et raisonnable pour chacun des fonds dissous.

Fonds dissous Fonds prorogé Fonds du marché monétaire Parcours

Canada Vie Fonds du marché monétaire

Canada Vie Fonds d'actions canadiennes Parcours

Canada Vie Fonds de croissance canadienne

Canada Vie Fonds d'actions américaines Parcours

Canada Vie Fonds de valeur des États-Unis

Canada Vie

Les investisseurs qui détiennent des fonds dissous recevront un avis écrit décrivant les changements liés aux fusions au moins 60 jours avant la date d'effet.

Toutes les fusions se feront en franchise d'impôt pour les investisseurs.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV)

GPCV est la filiale de gestion de fonds de placement de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

Renseignements: Liz Kulyk, Vice-présidente adjointe, Relations avec les médias et Affaires publiques, Canada Vie, 204 391-8515, [email protected]