TORONTO, le 7 avril 2026 /CNW/ - Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie (GPA Manuvie) a annoncé aujourd'hui la nomination de nouveaux directeurs au sein de ses équipes Gestion de patrimoine, Canada et Produits et services d'épargne-retraite collective, Canada.

Brett Marchand occupera le poste de président et chef de la direction de Gestion de patrimoine Manuvie, sous réserve des autorisations réglementaires. M. Marchand apporte plus de 30 années d'expérience auprès de conseillers et d'organismes de réglementation, puisqu'il a dirigé de grandes entreprises plateformes complexes à travers des processus de transformation et de croissance. Il possède une expertise approfondie de la transformation d'activités et des fusions-acquisitions, tout en travaillant avec des conseillers pour faire croître leurs affaires. M. Marchand a également consacré sa carrière à aider des millions de Canadiennes et Canadiens à se forger un avenir financier sûr et à mettre sur le marché des produits innovants pour les soutenir.

Erica Hall, cheffe, Relations avec la clientèle, Produits et services d'épargne-retraite collective, Canada, dirigera cette division à titre intérimaire pendant que la société cherche la personne qui succédera à M. Marchand. Forte de plus de 25 années d'expérience dans le domaine de la retraite à Manuvie, son partenariat de longue date avec M. Marchand et son rôle au sein de l'équipe de direction de Produits et services d'épargne-retraite, Canada contribueront à assurer la continuité et un soutien sans faille à la clientèle pendant la transition.

Les deux dirigeants relèveront d'Aimee DeCamillo, cheffe mondiale, Produits et services d'épargne-retraite et Gestion de patrimoine à GPA Manuvie.

« Brett et Erica sont des dirigeants confirmés qui possèdent une grande expérience de l'ensemble de nos activités au Canada », a déclaré Mme DeCamillo. « Ces nominations témoignent de la richesse des talents dont nous disposons au sein de GPA Manuvie et garantissent la continuité tandis que nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie et à offrir des expériences exceptionnelles aux conseillers, aux promoteurs de régime et aux participants. »

M. Marchand succède à Richard McIntyre au poste de président et chef de la direction de Gestion de patrimoine Manuvie. M. McIntyre a pris la décision de quitter l'entreprise pour saisir une autre occasion professionnelle. La société remercie M. McIntyre pour son leadership et sa contribution à Gestion de patrimoine Manuvie.

« Richard a constitué une équipe très solide, et grâce à l'expérience de Brett dans le travail avec les conseillers et la direction de grandes entreprises plateformes - combinée à notre équipe de direction -, nous sommes en bonne position pour continuer de soutenir les conseillers et les aider à faire croître leurs affaires », a poursuivi Mme DeCamillo.

« Ces nominations n'ont aucune incidence sur notre stratégie, notre fonctionnement quotidien ou notre engagement à long terme envers les conseillers, les promoteurs de régime et les autres parties prenantes. Nos activités canadiennes de gestion de patrimoine et de régimes de retraite demeurent des priorités fondamentales pour la société tandis que nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie de croissance et à produire des résultats solides pour les conseillers et les clients », a conclu Mme DeCamillo.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a pour mission de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la vie des gens en les aidant à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Notre force réside dans la diversité de nos compétences en gestion d'actifs et dans nos capacités de distribution à l'échelle mondiale. Nos équipes de placement mondiales couvrent les actions, les titres à revenu fixe, le crédit non traditionnel, les marchés privés et les solutions multiactifs. Nous fournissons des services d'investissement, de conseils financiers et de plans de retraite à des millions de particuliers, d'institutions et de participants de régime de retraite partout dans le monde. Notre approche repose sur trois piliers de notre culture : Partenaire pour le progrès, Confiance en toute transparence et Curiosité intellectuelle. Ces valeurs déterminent la manière dont nous établissons des relations à long terme, mettons au point des stratégies d'investissement différenciées et donnons aux conseillers et aux clients les moyens de chercher à obtenir des résultats financiers significatifs. Que ce soit grâce à une technologie de pointe, à l'innovation en matière d'IA, à des conseils personnalisés ou à une gestion durable, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est un partenaire de confiance qui aide ses clients à naviguer dans un environnement complexe et à investir en toute confiance. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

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SOURCE Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie