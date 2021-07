Gestion d'actifs PMSL inc. annonce des modifications à certains fonds communs de placement

TORONTO, le 14 juill. 2021 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. (« Gestion d'actifs PMSL ») a annoncé aujourd'hui des changements apportés à certains fonds communs de placement (les « Fonds »). Elle vise ainsi à simplifier et à améliorer son offre de produits, mais aussi à se conformer aux changements réglementaires à venir. Les modifications proposées comprennent le changement de nom de certains fonds, la fermeture d'une série, des changements apportés à l'évaluation des risques et plus encore.

Certains fonds changent de nom

Gestion d'actifs PMSL a établi des partenariats avec des sous-conseillers dignes de confiance. Ces derniers ont été soumis à un processus de sélection rigoureux pour nous assurer qu'il s'agit des gestionnaires d'actifs appropriés pour les mandats des fonds. À compter d'aujourd'hui, les fonds ci-dessous seront renommés pour mieux tenir compte de la relation entre Gestion d'actifs PMSL et les sous-conseillers qui en assurent la gestion. Le mandat des fonds ne changera pas.

Ancien nom Nouveau nom Fonds de titres à revenu élevé Excel Sun Life Fonds de titres de créance de marchés émergents Amundi Sun Life Fonds Inde Excel Sun Life Fonds Inde Aditya Birla Sun Life Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life Fonds marchés émergents Excel Sun Life Fonds marchés émergents Schroder Sun Life Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste

Sun Life Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste

Wellington Sun Life

Fin des options de frais de souscription différée et de frais de souscription réduits

Gestion d'actifs PMSL a l'intention de cesser d'offrir les options de frais de souscription différée (FSD) et de frais de souscription réduits (FSR) pour tous ses fonds. Ce changement prendra effet après la fermeture des bureaux le 26 novembre 2021 (ou aux alentours de cette date) pour tous les fonds.

Après le 26 novembre 2021, les options FSD et FSR ne seront plus offertes pour les nouveaux achats, y compris les achats par programme systématique comme les prélèvements bancaires. Les titres assortis de FSD ou de FSR achetés avant le 26 novembre 2021 peuvent demeurer dans les comptes des investisseurs. De plus, les transferts entre fonds avec FSD ou FSR demeureront permis.

Gestion d'actifs PMSL a pris cette décision en prévision des changements réglementaires mandatés par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières pour mettre fin aux options de souscription FSD et FSR partout au pays, à effet du 1er juin 2022.

Fin du paiement des commissions de suivi aux courtiers qui ne procèdent pas à l'évaluation de convenance

À compter du 31 mars 2022 ou aux alentours de cette date, Gestion d'actifs PMSL ne paiera plus de commissions de suivi aux courtiers qui ne procèdent pas à l'évaluation de convenance (les « courtiers concernés »), comme les courtiers exécutants. Les Clients des courtiers concernés pourront seulement souscrire ou détenir des parts des séries de fonds communs de placement de PMSL suivantes (qui ne comportent pas de commissions de suivi) :

Les séries de fonds en question comprennent :

• Série F • Série FT5 • Série FH • Série FT8 • Série F5 • Série IS • Série F8 • Série O et • Série OH



Gestion d'actifs PMSL a pris cette décision en prévision des changements réglementaires mandatés par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières pour mettre fin aux options de souscription FSD et FSR partout au pays, à effet du 1er juin 2022.

Fermeture d'une série aux nouveaux achats

À effet du 1er septembre 2021, il ne sera plus possible d'acheter ou d'effectuer des transferts vers des titres de série O pour les fonds suivants :

Nom du fonds Catégorie équilibrée Granite Sun Life Catégorie croissance équilibrée Granite Sun Life Catégorie prudente Granite Sun Life Catégorie croissance Granite Sun Life Catégorie modérée Granite Sun Life Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life Catégorie occasions internationales MFS Sun Life Catégorie croissance américaine MFS Sun Life Catégorie du marché monétaire Sun Life

Revue à la baisse de l'évaluation du risque des fonds

Gestion d'actifs PMSL revoit l'évaluation du risque de ses fonds au moins une fois par an ou lorsqu'un fonds subit un changement important. Elle le fait conformément à la méthode de classification du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. À effet du 14 juillet 2021, nous abaisserons l'évaluation du risque des quatre fonds suivants :

Fonds Évaluation du risque

antérieure Nouvelle évaluation

du risque Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life Modérée Faible à modérée Fonds valeur international MFS Sun Life Modérée Faible à modérée Fonds Repère 2025 Sun Life Faible à modérée Faible Fonds d'actions internationales à faible volatilité

MFS Sun Life Modérée Faible à modérée

À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.

La société Gestion d'actifs PMSL inc. est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donne la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 31 mars 2021, Gestion d'actifs PMSL inc. gérait un actif de 33,7 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre, et est membre du groupe Sun Life. Pour en savoir plus, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 304 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

