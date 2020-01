Gestion d'actifs CIBC lance un nouveau FNB à rendement flexible pour accéder aux marchés mondiaux de titres à revenu fixe

TORONTO, le 27 janv. 2020 /CNW/ - Banque CIBC (CM aux Bourses de Toronto et de New York) - Gestion d'actifs CIBC inc. a lancé aujourd'hui le FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA), un nouveau fonds négocié en bourse (FNB) à gestion active conçu pour aider les investisseurs à accéder aux marchés mondiaux de titres à revenu fixe. La solution gère la volatilité grâce à une répartition tactique de l'actif et à la gestion de la duration.

« De plus en plus, les investisseurs cherchent des solutions de titres à revenu fixe à gestion active pour les aider à diversifier leurs portefeuilles, et nous sommes heureux d'offrir une solution de FNB pour répondre à ce besoin », affirme David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC.

Le FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA) vise à générer un rendement total à long terme et un revenu courant en investissant dans des titres de créance à rendement élevé et des titres à revenu fixe de première qualité d'émetteurs situés partout dans le monde. L'exposition à ces types de titres sera obtenue en investissant principalement dans des parts de catégorie couverte du Fonds à rendement flexible Renaissance, dont DoubleLine Capital LP est le sous-conseiller.

Le FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA) a conclu l'offre initiale de ses parts et commencera à se négocier à la Bourse de Toronto aujourd'hui. Cliquez ici pour en savoir plus sur le FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA).

Symbole boursier (TSX) Nom du FNB Frais de gestion (%)* Description CFLX FNB à rendement flexible CIBC (couvert en $ CA) 0,75 % FNB de titres à revenu fixe à gestion active pouvant investir dans des titres à revenu d'émetteurs situés partout dans le monde afin d'obtenir un rendement total à long terme et un revenu courant. Les distributions du FNB s'effectueront mensuellement.

* Les frais de gestion correspondent aux frais versés par le FNB CIBC à Gestion d'actifs CIBC inc., compte non tenu des taxes applicables ou d'autres frais et charges du FNB CIBC.

Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc., une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des FNB CIBC ou les documents Aperçu du FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 888-3863, ou adressez-vous à votre conseiller ou visitez www.cibc.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur n'est pas garant du rendement futur. Les FNB CIBC sont offerts par des courtiers inscrits.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure aux investisseurs institutionnels ou de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada et administre des biens de plus de 140 G$ (en décembre 2019).

