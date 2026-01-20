Une nouvelle stratégie institutionnelle générant un revenu résilient grâce à une diversification dynamique du crédit privé

TORONTO, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds de crédit privé diversifié CIBC LP (le « Fonds »), une solution institutionnelle à capital variable offrant l'accès à un portefeuille diversifié de prêts garantis de premier rang à taux variable provenant du réseau de montage exclusif de la Banque CIBC.

Le Fonds vise à générer un revenu résilient et des rendements ajustés au risque attrayants grâce à une répartition multisectorielle du crédit privé, en mettant l'accent sur la préservation du capital, des flux de trésorerie constants et une protection contre les baisses. Tirant parti de la plateforme de prêts bancaires reconnue de la Banque CIBC, le Fonds offre une exposition aux prêts directs et spécialisés, y compris le financement garanti par des actifs dans l'immobilier et les infrastructures, tout en gardant un accent discipliné sur les positions garanties de premier rang au sommet de la structure du capital.

« Les investisseurs institutionnels recherchent de plus en plus des stratégies pour assurer la stabilité des revenus et la diversification du portefeuille à travers les cycles du marché », a déclaré Ohm Srinivasan, chef mondial, Placements non traditionnels, Gestion d'actifs CIBC. « Le Fonds combine l'échelle et la discipline de souscription d'une plateforme bancaire avec la flexibilité d'une approche de crédit dynamique et multisectorielle. Ce lancement reflète l'évolution continue de notre plateforme de marchés privés, offrant aux investisseurs un accès unique à des occasions de crédit privé qui ne sont pas largement disponibles sur le marché. »

Le Fonds complète la plateforme de placements non traditionnels en pleine expansion de Gestion d'actifs CIBC, qui comprend le crédit privé, le capital d'investissement (primaire et secondaire), le capital de risque, la dette d'infrastructure et les stratégies de co-placement. Il est conçu pour tenir compte de l'évolution des conditions du marché grâce à une répartition dynamique et à un déploiement tactique, en tirant parti du réseau de plus de 400 professionnels en prêts de la Banque CIBC en Amérique du Nord et en Europe.

« Ce fonds offre une stratégie de crédit privé distincte fondée sur le cadre de montage et de souscription de la Banque CIBC », a déclaré Chi Lee, chef, Crédit privé, Gestion d'actifs CIBC. « En complément des marchés publics, le crédit privé offre un meilleur flux de revenus tout en gardant un accent discipliné sur la gestion du risque et la préservation du capital. »

Le Fonds est offert aux investisseurs institutionnels canadiens qui recherchent une exposition diversifiée au crédit privé par le biais d'une structure à capital variable basée au Canada. Le Fonds est géré par Gestion d'actifs CIBC inc., une filiale de la Banque CIBC.

Mentions juridiques

Le présent document est fourni à titre informatif seulement et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés. Le Fonds est un instrument de placement exempté de prospectus et n'est pas soumis aux mêmes exigences réglementaires que les fonds d'investissement offerts au public par le biais d'un prospectus. Le présent document ne fait pas partie d'une notice d'offre et ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat, de titres du Fonds. De telles offres ou sollicitations ne peuvent être faites que par l'intermédiaire et conformément aux modalités de la convention de souscription, de l'entente de société en commandite et de la notice confidentielle de placement privé du Fonds. Tout renseignement ou toute discussion sur les caractéristiques actuelles du Fonds ou sur la façon dont le gestionnaire gère le Fonds ne constituent pas une discussion sur les stratégies ou les objectifs de placement importants, mais uniquement une discussion sur les caractéristiques actuelles ou la façon d'atteindre les objectifs et stratégies de placement, et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

MD Le logo CIBC et « Gestion d'actifs CIBC » sont des marques déposées de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC ») utilisées sous licence.

Profil de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients institutionnels et de clients dans les secteurs des services bancaires personnels, des entreprises et du secteur public. Au sein de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs CIBC, ainsi que de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'entremise de son réseau de services bancaires numériques de premier ordre et de ses emplacements au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez des communiqués de presse continus et des renseignements supplémentaires sur la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/personal-banking.html.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC (GAC) inc., la filiale de gestion d'actifs de la Banque CIBC, fournit une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure aux investisseurs individuels et institutionnels. Les offres de GAC comprennent : une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions de portefeuille gérées stratégiquement, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les clients à valeur nette élevée et la gestion de portefeuille institutionnel. GAC est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au Canada, comptant plus de 287 milliards* de dollars canadiens d'actifs sous gestion au 31 décembre 2025. De plus amples renseignements se trouvent au www.cibc.com/fr/asset-management/institutional.html.

* Actifs sous gestion au 31 décembre 2025. Ce chiffre comprend 59 milliards de dollars de mandats d'actifs multiples et de superposition de devises en montant nominal ainsi que 45 milliards de dollars d'actifs de sous-conseillers tiers. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

