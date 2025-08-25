TORONTO, le 25 août 2025 /CNW/ - Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui le lancement de quatre nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) CIBC - trois FNB d'option d'achat couverte et un FNB toutes actions - chacun géré par les équipes chevronnées de gestion de portefeuille et d'instruments dérivés de la Banque CIBC.

Symbole boursier (TSX) Nom du FNB Frais de gestion* CCCB FNB d'option d'achat couverte des banques canadiennes CIBC 0,35 % CUDC FNB d'option d'achat couverte de dividende élevé américain CIBC - parts ordinaires 0,50 % CUDC.F FNB d'option d'achat couverte de dividende élevé américain CIBC - parts couvertes

CCDC FNB d'option d'achat couverte de dividende élevé canadien CIBC 0,50 % CEQY Portefeuille de FNB toutes actions CIBC 0,15 %



* Les frais de gestion correspondent aux frais versés par le FNB CIBC à Gestion d'actifs CIBC inc., compte non tenu des taxes applicables ou d'autres frais et charges du FNB CIBC.

« Gestion d'actifs CIBC est fière d'élargir sa gamme de solutions pour répondre aux besoins changeants des investisseurs », souligne Greg Gipson, directeur général et chef, Fonds négociés en bourse, Gestion mondiale d'actifs. Nos nouveaux FNB d'option d'achat couverte et toutes actions offrent un potentiel de revenu et les avantages de l'expertise en gestion de portefeuille active de la Banque CIBC. »

Les FNB d'option d'achat couverte CIBC sont conçus pour répondre aux investisseurs qui recherchent des solutions de placement stables en combinant un portefeuille concentré d'actions de grande qualité qui versent des dividendes basé sur l'analyse fondamentale et une stratégie d'option d'achat couverte à gestion active disciplinée pour aider à réduire la volatilité du portefeuille et à s'adapter de façon proactive à l'évolution des conditions du marché. Ces FNB visent à procurer des flux de trésorerie mensuels stables grâce à une combinaison de rendement en dividendes et de primes d'options, tout en cherchant à profiter du potentiel de croissance de sociétés de premier plan. Soutenus par l'expertise de plus de 50 ans de Gestion d'actifs CIBC et par un processus de placement rigoureux fondé sur des analyses fondamentale et technique, ces FNB offrent l'une des structures de frais de gestion les plus concurrentielles du marché canadien et aident les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers.

Le Portefeuille de FNB toutes actions CIBC investit principalement dans des FNB indiciels CIBC qui offrent une exposition généralisée aux actions, dans le but d'obtenir une appréciation du capital à long terme et d'offrir aux investisseurs une solution tout-en-un d'actions simple et efficace. Ce portefeuille offre une diversification dans une variété de régions et de capitalisations boursières. Ses frais de gestion de 0,15 % sont concurrentiels et en font une option de placement à faible coût assortie d'une répartition stratégique de l'actif et d'un rééquilibrage régulier du portefeuille intégrés.

Les FNB CIBC ont conclu l'offre initiale de leurs parts et se négocient désormais à la Bourse de Toronto. Pour en savoir plus sur les nouveaux FNB CIBC et sur la gamme complète de FNB de GAC, consultez le site Web des FNB de CIBC.

Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc., une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans des FNB peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des FNB CIBC ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, composez le 1 888 888-3863, adressez-vous à votre conseiller ou visitez le www.cibc.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les FNB CIBC sont offerts par des courtiers inscrits.

