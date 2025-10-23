TORONTO, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Gestion d'actifs CIBC Inc. (« GAC ») a déposé un rapport d'alerte précoce sur SEDAR+ (www.sedarplus.com) à l'égard des actions ordinaires (les « actions ») de Trisura Group Ltd (l'« émetteur »), annonçant les acquisitions historiques par GAC d'actions de l'émetteur au nom de ses fonds de placement gérés et des comptes de clients sur lesquels elle exerce un pouvoir discrétionnaire. À la suite du dépôt du rapport, GAC prévoit de se fier au régime de déclaration mensuelle décrit à la partie 4 du Règlement 62-103 - Système d'alerte.

En juillet 2025, GAC a acquis 93 530 actions de l'émetteur au nom de ses fonds de placement gérés et de ses comptes clients, sur lesquels elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire. La série d'acquisitions a été effectuée en dollars canadiens à divers cours de négociation variant de 43,03 $ à 44,6577 $ CA. À la suite de ces acquisitions, GAC, au nom de ses fonds de placement gérés et de ses comptes clients sur lesquels elle exerce un pouvoir discrétionnaire, exerçait un contrôle ou une influence sur 4,798 973 actions de l'émetteur, ce qui représente environ 10,038 % des actions émises et en circulation de l'émetteur au 31 juillet 2025. Immédiatement avant ces acquisitions, GAC exerçait un contrôle ou une influence sur environ 9,848 % des actions émises et en circulation de l'émetteur. Tous les achats ont été effectués à la Bourse de Toronto (« TSX »).

GAC renonce à son titre de propriétaire véritable des actions de l'émetteur, mais en tant que gestionnaire de placements, conserve le pouvoir exclusif d'exercer un contrôle ou une influence sur les actions de l'émetteur pour ses fonds de placement gérés et ses comptes clients sur lesquels elle exerce un pouvoir discrétionnaire.

Ces acquisitions ont été réalisées dans le cours normal des affaires et aux fins d'investissement seulement. GAC peut, de temps à autre, acquérir des titres supplémentaires de l'émetteur, aliéner une partie ou la totalité des titres existants ou des titres supplémentaires ou continuer de les détenir.

Le siège social de Trisura Group Ltd. est situé au Bay Adelaide Centre, 333, rue Bay, bureau 1610, Toronto (Ontario) M5H 2R2, Canada. Gestion d'actifs CIBC Inc. est situé au 161, rue Bay, bureau 2230, Toronto (Ontario) M5J 2S1.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassent 268 G$ en septembre 2025, GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada.

SOURCE CIBC

Renseignements additionnels : Craig Jerusalim, gestionnaire principal de portefeuille et chef, Croissance mondiale à prix raisonnable, 416 364-5620 ou [email protected]