Gestion d'actifs CIBC annonce les distributions en espèces des FNB CIBC pour le mois de décembre 2025
Nouvelles fournies parCIBC Asset Management Inc.
23 déc, 2025, 08:00 ET
TORONTO, le 23 déc. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE : CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces pour le mois de décembre 2025 des FNB CIBC et des séries FNB des Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC et des solutions d'investissement durable CIBC.
Les porteurs de parts inscrits en date du 31 décembre 2025 recevront des distributions en espèces payables le 6 janvier 2025. Voici les détails des montants finaux distribués « par part » :
|
FNB CIBC
|
Ruban
|
Bourse
|
Distribution
|
FNB actif d'obligations à taux variable de qualité
|
CAFR
|
TSX
|
0,050 $
|
FNB actif d'obligations de sociétés de qualité
|
CACB
|
TSX
|
0,075 $
|
FNB à rendement flexibleCIBC (couvert en
|
CFLX
|
TSX
|
0,096 $
|
Fonds commun prudent de titres à revenu fixe
|
CCNS
|
TSX
|
0,050 $
|
Fonds commun de base de titres à revenu fixe
|
CCRE
|
CBOE
|
0,055 $
|
Fonds commun de base Plus de titres à revenu fixe
|
CPLS
|
TSX
|
0,055 $
|
FNB indiciel obligataire canadien CIBC
|
CCBI
|
TSX
|
0,050 $
|
FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada
|
CGBI
|
TSX
|
0,040 $
|
Fonds durable d'obligations canadiennes de
|
CSCP
|
CBOE
|
0,000 $
|
FNB de dividendes canadien à faible volatilité
|
CQLC
|
CBOE
|
0,055 $
|
FNB de dividendes américain à faible volatilité
|
CQLU
|
CBOE
|
0,020 $
|
FNB de dividendes international à faible volatilité
|
CQLI
|
CBOE
|
0,086 $
|
FNB indiciel d'obligations canadiennes à court
|
CSBI
|
TSX
|
0,040 $
|
Fonds d'obligations de première
|
CTBB
|
CBOE
|
0,024 $
|
Fonds d'obligations de première
|
CTBC
|
CBOE
|
0,029 $
|
Fonds d'obligations de première
|
CTBD
|
CBOE
|
0,031 $
|
Fonds d'obligations de première
|
CTBE
|
CBOE
|
0,040 $
|
Fonds d'obligations de première
|
CTBF
|
CBOE
|
0,031 $
|
Fonds d'obligations américaines de première
|
CTUD.U
|
CBOE
|
0,021 $
|
Fonds d'obligations américaines de première
|
CTUE.U
|
CBOE
|
0,023 $
|
FNB de gestion de trésorerie Plus CIBC
|
CCAD
|
TSX
|
0,100 $
|
FNB de gestion de trésorerie Plus en dollars
|
CUSD.U
|
TSX
|
0,170 $
|
FNB d'obligations gouvernementales
|
CALB
|
TSX
|
0,030 $
|
Fonds de revenu avantage CIBC - Série FNB
|
CCLO
|
CBOE
|
0,080 $
|
FNB d'option d'achat couverte des banques
|
CCCB
|
TSX
|
0,115 $
|
FNB d'option d'achat couverte de dividende
|
CCDC
|
TSX
|
0,130 $
|
FNB d'option d'achat couverte de dividende
|
CUDC
|
TSX
|
0,125 $
|
FNB d'option d'achat couverte de dividende
|
CUDC.F
|
TSX
|
0,125 $
|
FNB indiciel d'actions MSCI Canada CIBC
|
CCEI
|
TSX
|
0,216 $
|
FNB indiciel d'actions MSCI États-Unis CIBC
|
CUEI
|
TSX
|
0,096 $
|
FNB indiciel d'actions MSCI EAEO CIBC
|
CIEI
|
TSX
|
0,200 $
|
Solution durable équilibrée prudente CIBC -
|
CSCB
|
CBOE
|
0,313 $
|
Solution durable équilibrée CIBC - Série FNB
|
CSBA
|
CBOE
|
0,289 $
|
Solution durable équilibrée de croissance CIBC -
|
CSBG
|
CBOE
|
0,000 $
|
FNB indiciel d'actions MSCI États-Unis CIBC
|
CUEH
|
TSX
|
0,461 $
|
FNB indiciel d'actions MSCI EAEO CIBC
|
CIEH
|
TSX
|
3,703 $
|
Portefeuille de FNB toutes actions CIBC
|
CEQY
|
TSX
|
0,173 $
|
Portefeuille FNB prudent CIBC - Série FNB
|
CCON
|
TSX
|
0,140 $
|
Portefeuille FNB équilibré CIBC - Série FNB
|
CBLN
|
TSX
|
0,132 $
|
Portefeuille FNB équilibré de croissance CIBC -
|
CGRW
|
TSX
|
0,128 $
|
FNB indiciel énergie propre CIBC
|
CCLN
|
CBOE
|
0,000 $
|
FNB Croissance mondiale CIBC
|
CGLO
|
TSX
|
0,044 $
|
FNB d'actions internationales CIBC
|
CINT
|
TSX
|
0,236 $
|
FNB indiciel d'actions MSCI marchés
|
CEMI
|
TSX
|
0,370 $
|
Fonds durable d'actions canadiennes CIBC -
|
CSCE
|
CBOE
|
0,356 $
|
Fonds durable d'actions mondiales CIBC -
|
CSGE
|
CBOE
|
0,000 $
|
* Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les
Les FNB CIBC, la série FNB de titres à revenu fixe CIBC et les Fonds d'obligations de première qualité CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc., une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans des FNB peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire les prospectus des FNB CIBC ou les documents Aperçu du FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, composez le 1 888 888-3863, adressez-vous à votre conseiller ou visitez le www.cibc.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les FNB CIBC sont offerts par des courtiers inscrits.
L'indice Morningstar® Mondial excluant le Canada Obligations (couvert en $ CA)MC est une marque de commerce ou de service de Morningstar, Inc. que Gestion d'actifs CIBC est autorisée à utiliser à certaines fins aux termes de licences. Le FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA) n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par Morningstar, et Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d'investir dans le FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA).
L'indice des obligations à court terme FTSE CanadaTM et l'indice des obligations universelles FTSETM n'ont aucun lien avec le London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, le « groupe LSE »). Le groupe LSE n'accepte aucune responsabilité envers quiconque découlant de l'utilisation de l'indice des obligations à court terme FTSE CanadaTM et de l'indice des obligations universelles FTSETM ou des données sous-jacentes.
À propos de la Banque CIBC
La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.
À propos de Gestion d'actifs CIBC
Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassaient 227 G$ en novembre 2025, GACI est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada.
