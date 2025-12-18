TORONTO, le 18 déc. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a été reconnue par la Global Banking & Finance Review® comme la meilleure banque pour les jeunes et les étudiants du Canada en 2025 et a reçu le prix d'excellence en innovation dans le secteur des services bancaires aux étudiants au Canada en 2025.

Les prix Global Banking & Finance récompensent les entreprises du secteur bancaire et financier mondial pour leurs innovations, leurs réalisations, leurs stratégies et leurs changements progressistes au sein du secteur financier.

« Cette reconnaissance témoigne de notre engagement à offrir des solutions financières novatrices et axées sur le client aux étudiants et aux jeunes afin de les aider à réaliser leurs ambitions », a déclaré Sandra Rondzik Popik, vice-présidente, Segments de clientèle, Produits et paiements, Services bancaires personnels, Banque CIBC. « À la Banque CIBC, nous croyons que chaque ambition compte et nous sommes fiers d'offrir aux étudiants les outils et les produits bancaires novateurs dont ils ont besoin pour les aider à composer avec leur parcours financier. »

La reconnaissance en tant que meilleure banque pour les jeunes et les étudiants du Canada en 2025 met en lumière des produits conçus spécialement pour les jeunes adultes, y compris des comptes pour les jeunes CIBC sans frais mensuels, des comptes-chèques pour étudiants avec un nombre illimité d'opérations et des outils bancaires numériques qui soutiennent la gestion financière au quotidien.

Le prix d'excellence en innovation dans le secteur des services bancaires aux étudiants au Canada en 2025 reflète l'investissement continu de la Banque CIBC dans la technologie et les outils qui améliorent l'expérience bancaire des étudiants, comme l'ouverture de compte mobile et en ligne, la commodité des services bancaires numériques, et des ressources qui font la promotion de la littératie financière pour aider les étudiants à composer avec la planification des frais de scolarité, l'établissement d'un budget et l'établissement d'antécédents de crédit.

Soutenir le parcours financier des étudiants

Alors que les étudiants et leurs familles gèrent leurs finances, la Banque CIBC leur fournit le soutien et les ressources nécessaires pour réaliser leurs ambitions.

Le Forfait vie étudiante intense CIBC, une offre numérique inédite qui permet aux nouveaux clients internationaux et canadiens de niveau postsecondaire de présenter une demande pour des produits et services bancaires essentiels aux étudiants dans un même formulaire en moins de 15 minutes. Le Forfait vie étudiante intense CIBC, qui est offert dans les centres bancaires, permet aux étudiants admissibles de demander un compte-chèques sans frais assorti de l'avantage Départ Intelli ou du programme Intelli pour étudiants qui les aide à gérer leurs dépenses quotidiennes, un compte d'épargne cyberAdvantage pour commencer à mettre de l'argent de côté et la carte de crédit d'étudiant de leur choix pour les aider à établir leurs antécédents de crédit. Le Forfait vie étudiante intense CIBC comprend également des offres supplémentaires, y compris une prime de 50 $, une adhésion gratuite au programme SPC+(Student Price Card) pour économiser jusqu'à 30 % auprès des principales marques, et plus encore.

Plani Intelli CIBC est un outil intuitif qui fournit aux étudiants des renseignements sur leurs habitudes de dépenses en temps opportun pour les aider à faire le suivi de leurs finances et à mieux les comprendre afin d'atteindre leurs objectifs.

Arrivée Intelli CIBC permet aux étudiants étrangers qui envisagent de s'installer au Canada de prendre une longueur d'avance en ouvrant et en provisionnant un compte canadien avant leur arrivée.

Pour en savoir plus sur les solutions et les ressources de la Banque CIBC en matière de services bancaires aux étudiants, visitez l'Espace étudiant de la Banque CIBC.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

