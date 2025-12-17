Les aventures locales et les vacances à domicile occupent une place centrale en cette période des Fêtes

TORONTO, le 17 déc. 2025 /CNW/ - D'après un récent sondage de la Banque CIBC, 79 % des Canadiens déclarent que les voyages sont devenus moins abordables ces cinq dernières années. Alors que les préoccupations liées aux coûts continuent à influencer leurs décisions en matière de dépenses, de plus en plus de familles choisissent de rester plus près de leur domicile en cette période des Fêtes.

Plus de six personnes interrogées sur dix (62 %) choisissent de ne pas voyager en cette période des Fêtes, 31 % évoquant des contraintes budgétaires et 22 % déclarant privilégier les économies.

Malgré les problèmes d'abordabilité, près de quatre Canadiens sur dix (38 %) prévoient voyager en cette période des Fêtes, ce qui marque une légère baisse par rapport à l'an dernier (41 % en 2024). Les jeunes Canadiens, en particulier la génération Z, montrent la voie : ils sont deux fois plus susceptibles de voyager que les bébé-boumeurs (50 % contre 26 %). Parmi les personnes qui envisagent de voyager, une part moindre prépare des voyages internationaux et bon nombre optent de plus en plus pour des aventures nationales plus près de leur domicile.

« Les Canadiens font preuve de résilience et de capacité d'adaptation en cette période des Fêtes. Qu'il s'agisse de voyager en restant au pays ou de se rassembler à la maison, la priorité est donnée aux liens, au confort et à la prise de décisions financières sensées, a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Planification financière et Conseils, Banque CIBC. Alors que les Canadiens préparent leurs projets pour les Fêtes, nous sommes là pour les aider à célébrer cette période et à prévoir un budget pour ce qui compte le plus. »

Destinations de voyage pour les Fêtes de 2025

12 % prévoient de voyager à l'international

13 % voyageront en restant au Canada

19 % prévoient des voyages dans leur propre province

En particulier, près d'un voyageur sur cinq (18 %) prévoit utiliser les points accumulés sur les cartes de crédit pour couvrir certaines dépenses de voyage pour les Fêtes.

Tirer le maximum des Fêtes : Conseils budgétaires de la Banque CIBC

Alors que les Canadiens préparent leurs projets pour les Fêtes, l'établissement d'un budget sensé est plus important que jamais.

Établissez un budget réaliste : Examinez vos projets pour les Fêtes et établissez une limite de dépenses claire pour les voyages, l'hébergement et les activités afin d'éviter les dépenses excessives.

Examinez vos projets pour les Fêtes et établissez une limite de dépenses claire pour les voyages, l'hébergement et les activités afin d'éviter les dépenses excessives. Tirez parti des récompenses et des points : Dans la mesure du possible, utilisez les récompenses accumulées sur les cartes de crédit et les points de fidélisation pour faire des économies sur les coûts du voyage.

Dans la mesure du possible, utilisez les récompenses accumulées sur les cartes de crédit et les points de fidélisation pour faire des économies sur les coûts du voyage. Planifiez et comparez : Réservez tôt et comparez les options pour trouver les meilleures offres sur les vols, l'hébergement et l'assurance.

Réservez tôt et comparez les options pour trouver les meilleures offres sur les vols, l'hébergement et l'assurance. Parlez à un conseiller financier : Envisagez de consulter un conseiller financier pour vous aider à établir un budget pour les dépenses liées aux Fêtes et à planifier vos futurs objectifs financiers.

Cette période festive se définit par une priorité donnée à ce qui compte le plus : les liens, le confort et des dépenses réfléchies. La Banque CIBC s'engage à aider les Canadiens à réaliser leurs ambitions, qu'ils voyagent ou célèbrent cette période chez eux.

Avis

Les résultats sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 1er au 9 octobre pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 1 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé en ligne. L'échantillon provient du panel d'Ipsos. Les résultats sont considérés comme précis à + 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population.

Les données de l'an dernier ont été obtenues à partir d'un sondage Ipsos réalisé entre le 8 et le 15 novembre 2024. La cohérence dans la taille de l'échantillon et la pondération des deux sondages garantit la comparabilité des données au fil du temps.

