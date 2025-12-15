TORONTO, le 15 déc. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui avoir recueilli 2,45 millions de dollars lors de sa 21e Journée annuelle de hockey au bénéfice de Centraide, qui a eu lieu le dimanche 14 décembre, à Canlan Sports - York, à Toronto.

Vingt-huit équipes, ainsi que les anciens joueurs de hockey professionnels Darcy Tucker, Shayne Corson et Curtis Joseph, ont enfilé les patins pour soutenir Centraide Grand Toronto. Depuis 2004, la Journée de hockey CIBC au bénéfice de Centraide a recueilli plus de 19,5 millions de dollars.

Harry Culham, président et chef de la direction de la Banque CIBC, et Susan Rimmer, chef de groupe, Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, présentent à Heather McDonald, présidente et chef de la direction, Centraide Grand Toronto, un chèque de 2,45 millions de dollars à l’occasion de la Journée de hockey CIBC au bénéfice de Centraide le 14 décembre 2025. (Groupe CNW/CIBC)

« Ce tournoi annuel, qui est l'une des activités de collecte de fonds phares de notre banque, a été créé à partir de zéro par des membres de l'équipe CIBC qui se soucient sincèrement de la situation et qui veulent changer les choses dans les collectivités où nous vivons et travaillons », a déclaré Susan Rimmer, chef de groupe, Groupe Entreprises et Gestion des avoirs à la Banque CIBC. « Redonner à la collectivité et faire du bénévolat sont des passions partagées au sein de notre banque, qui aide les membres des collectivités à créer un avenir sans limites à leurs ambitions. »

La Banque CIBC, ses membres d'équipe et ses retraités soutiennent depuis longtemps Centraide en lui prêtant main-forte durant la collecte de fonds et en faisant des dons personnels. Des milliers de membres de l'équipe de la Banque CIBC consacrent leur temps à cette noble cause.

« L'année 2025 est un autre exemple de la culture de diligence de notre équipe, avec plus de 5 000 organismes de bienfaisance appuyés et plus de 136 000 heures de bénévolat inscrites par notre équipe, a déclaré Harry Culham, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Ensemble, notre banque, notre Fondation CIBC et notre équipe ont versé plus de 144 millions de dollars à des causes qui rendent nos collectivités plus fortes. Merci à notre équipe et à nos partenaires pour leurs efforts exceptionnels. »

À propos de la Banque CIBC

