TORONTO, le 1er avril 2024 /CNW/ - Fonds d'investissement Tangerine inc. (GITI) a nommé sa filiale, Gestion d'actifs 1832 S.E.C., à titre de fiduciaire remplaçant, de gestionnaire et de conseiller en valeurs pour tous les Fonds d'investissement Tangerine. Ce changement entre en vigueur aujourd'hui.

Auparavant, Gestion d'actifs 1832 S.E.C. agissait comme conseiller en valeurs des Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine, les Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine et le Fonds du marché monétaire Tangerine.

Cette nomination n'entraîne aucune modification des objectifs de placement, des stratégies ou des frais des Fonds d'investissement Tangerine.

L'équipe de gestion de portefeuille des Fonds d'investissement Tangerine, déjà inscrite sous le nom de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., continuera à servir de conseiller pour les fonds, mais abandonnera sa double inscription en tant que conseiller en portefeuille auprès de GITI. GITI abandonnera ses fonctions de gestionnaire de fonds de placement et de conseiller en portefeuille pour les Fonds d'investissement Tangerine et demandera l'abandon de ses inscriptions à titre de société et de personne physique. State Street Global Advisors demeure le sous-conseiller des Portefeuilles principaux Tangerine.

Fonds d'investissement Tangerine Limitée restera l'unique distributeur des Fonds d'investissement Tangerine. Les clients peuvent rejoindre l'équipe de Tangerine à [email protected] pour de plus amples renseignements.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont pas couvertes par la Société d'assurance-dépôts du Canada, ni par tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit qu'un fonds pourra maintenir une valeur liquidative fixe par part ou que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera retourné. Le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos des Fonds d'investissement Tangerine

Les Fonds d'investissement Tangerine sont gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Il faut ouvrir un compte de fonds d'investissement chez Fonds d'investissement Tangerine ltée pour pouvoir profiter des Fonds d'investissement Tangerine. Ces deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse. Fonds d'investissement Tangerine ltée est le placeur principal des Fonds d'investissement Tangerine.

Les Fonds d'investissement Tangerine sont les suivants :

Portefeuilles principaux Tangerine : Portefeuille Tangerine - revenu équilibré, Portefeuille Tangerine - équilibré, Portefeuille Tangerine - croissance équilibrée, Portefeuille Tangerine - dividendes, Portefeuille Tangerine - croissance d'actions

Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine : Portefeuille FNB revenu équilibré Tangerine, Portefeuille FNB équilibré Tangerine, Portefeuille FNB croissance équilibrée Tangerine, Portefeuille FNB croissance d'actions Tangerine

Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine : Portefeuille ISR revenu équilibré Tangerine, Portefeuille ISR équilibré Tangerine, Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine, Portefeuille ISR croissance d'actions Tangerine

Fonds du marché monétaire Tangerine

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs ScotiaMD est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB, des produits non traditionnels liquides, des fonds d'actifs privés et des solutions de placement sur mesure pour le compte d'institutions ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.scotiagam.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine, ainsi que des services liés aux marchés financiers. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 janvier 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivez notre fil @Scotiabank sur X.

