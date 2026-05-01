TORONTO, le 1er mai 2026 /CNW/ - Gestion d'actifs 1832 S.E.C. a annoncé aujourd'hui des changements aux Fonds d'investissement Tangerine pour en améliorer la flexibilité et la cohérence et soutenir les résultats à long terme des investisseurs.

Gestion de portefeuille



À compter d'aujourd'hui, l'équipe Gestion multi-actifs de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. assumera la responsabilité directe de la gestion de portefeuille des aspects suivants du Portefeuille Tangerine - revenu équilibré, du Portefeuille Tangerine - équilibré, du Portefeuille Tangerine - croissance équilibrée, du Portefeuille Tangerine - croissance d'actions et du Portefeuille Tangerine - dividendes (collectivement, les « Portefeuilles principaux Tangerine »), qui étaient auparavant gérés par Conseillers en gestion globale State Street, Ltée :

la répartition de l'actif dans tous les Portefeuilles principaux Tangerine

la gestion de la composante d'obligations canadiennes pour le Portefeuille Tangerine - revenu équilibré, le Portefeuille Tangerine - équilibré et le Portefeuille Tangerine - croissance équilibrée

la gestion d'une partie des placements en actions pour tous les Portefeuilles principaux Tangerine, à l'exception du Portefeuille Tangerine - dividendes

Conseillers en gestion globale State Street, Ltée continue d'agir à titre de sous-conseiller et demeure directement responsable de la gestion de la majorité des placements en actions des Portefeuilles principaux Tangerine, y compris la sélection des titres et le courtage.



Stratégies de placement

Même si les composantes d'obligations canadiennes du Portefeuille Tangerine - revenu équilibré, du Portefeuille Tangerine - équilibré et du Portefeuille Tangerine - croissance équilibrée conserveront principalement une approche de placement passive, les changements apportés aujourd'hui aux stratégies de placement permettent d'y intégrer des stratégies actives pour améliorer la diversification et le potentiel de rendement.

À quoi peuvent s'attendre les clients?

Ces mises à jour ont pour but d'améliorer certains aspects de la gestion de portefeuille tout en maintenant les objectifs de placement existants des Portefeuilles principaux Tangerine et les objectifs à long terme.

Les clients peuvent donc s'attendre :

aux mêmes objectifs de placement à long terme;

à une diversification continue dans plusieurs catégories d'actifs et régions;

à aucun changement à la façon dont ils investissent dans leurs portefeuilles ou y accèdent.

Nouvelle dénomination pour les parts en circulation des Fonds d'investissement Tangerine

Les parts en circulation de tous les Fonds d'investissement Tangerine sont maintenant désignées comme des « parts de série A ». Les parts en circulation n'étaient auparavant pas attribuées à une série spécifique. Les caractéristiques des parts en circulation ne changeront pas à la suite de cette nouvelle désignation.

À propos des Fonds d'investissement Tangerine

Les Fonds d'investissement Tangerine sont gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et ne sont offerts qu'à l'ouverture d'un compte de fonds d'investissement en ligne avec Fonds d'investissement Tangerine ltée, le principal distributeur des fonds d'investissement Tangerine.

Fonds d'investissement Tangerine ltée aide les Canadiennes et Canadiens à épargner et à investir en ligne depuis plus de 10 ans grâce à des options de portefeuille simples, flexibles et accessibles Pour en savoir plus, visitez tangerine.ca/fr/particuliers/investissements ou communiquez avec un conseiller autorisé au 1-877-464-5678, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE).

Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse utilisée sous licence. Les Fonds d'investissement Tangerine sont gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Fonds d'investissement Tangerine Limitée est le distributeur principal des Fonds d'investissement Tangerine. Fonds d'investissement Tangerine Limitée et Gestion d'actifs 1832 S.E.C. sont des filiales en propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse.

Les Fonds d'investissement Tangerine sont les suivants :

Portefeuilles principaux Tangerine

Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine

Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine

Fonds du marché monétaire Tangerine

Pour obtenir des données standards sur le rendement des fonds énumérés ci-dessus, consultez : tangerine.ca/fr/particuliers/investissements/fonds-communs/rendement.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont ni garanties ni assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada, ni par tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs ScotiaMD est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB, des fonds communs de placement non traditionnels liquides, des fonds d'actifs privés et des solutions de placement sur mesure pour le compte d'institutions et de particuliers, ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.scotiagam.com.

SOURCE Tangerine

Relations avec les médias : Lindsay Taylor - Banque Tangerine, [email protected]