LA BANQUE TANGERINE S'ASSOCIE À LA PLATEFORME DE TESTAMENT EN LIGNE WILLFUL POUR OFFRIR AUX CLIENTS UNE PLANIFICATION SUCCESSORALE SIMPLIFIÉE

Les clients de Tangerine obtiennent des rabais exclusifs pour créer facilement des testaments légaux, juste à temps pour le Mois du testament

TORONTO, le 5 nov. 2025 /CNW/ - La Banque Tangerine, la banque numérique de premier plan au Canada, et Willful, la plateforme de planification successorale en ligne la mieux cotée au Canada, se sont associées pour rendre la création d'un testament juridique et d'autres documents de planification de fin de vie pratiques et parfaitement intégrés à la vie financière des Canadiens.

À un moment où de nombreux Canadiens font face à des pressions financières croissantes et ne sont pas préparés aux imprévus, cette collaboration offre une étape intuitive et significative pour se sentir mieux protégés et mieux préparés sur le plan financier. Willful facilite la création rapide d'un testament et des documents de procuration en ligne légalement valides en moins de 20 minutes, offrant ainsi une nouvelle façon simple de prendre le contrôle de leur avenir financier et de se préparer aux imprévus de la vie.

Les clients de Tangerine ont également accès à des rabais exclusifs sur Willful, y compris un rabais de 25 % sur n'importe quel forfait jusqu'au 21 novembre 2025, en reconnaissance du Mois du testament au Canada1. Après novembre, les clients continueront de bénéficier d'économies tout au long de l'année, avec un rabais de 20 % sur tout forfait Willful1.

« Le bien-être financier va au-delà de l'épargne et de l'investissement - il s'agit de se préparer à tous les aspects de la vie », a déclaré Gaurav Singh, premier vice-président, solutions clients et services bancaires de détail chez Tangerine. « Le partenariat avec Willful offre à nos clients une solution numérique, sûre et intelligente pour planifier l'avenir en toute confiance, ce qui renforce notre engagement à fournir des solutions complètes et simples à chaque étape de leur parcours financier. »

« Willful et Tangerine ont une mission commune : éliminer les obstacles habituellement associés à des sujets complexes comme les placements et la planification successorale, et rendre le pro cessus simple, abordable et axé sur le numérique », a déclaré Erin Bury, cofondatrice et PDG de Willful. « Nous sommes ravis de lancer ce partenariat pour nous assurer qu'encore plus de Canadiens protègent leur avenir financier, sans compromettre leurs objectifs financiers d'aujourd'hui. »

De nouveaux renseignements tirés du deuxième rapport annuel de Willful intitulé The Great Delay¹ révèlent que de nombreux Canadiens ont de la difficulté à garder une longueur d'avance sur leurs objectifs financiers, ce qui laisse souvent la planification successorale négligée au profit de priorités financières plus immédiates. En 2025 :

46 % des Canadiens ont puisé dans leur épargne simplement pour couvrir leurs dépenses quotidiennes.

Près d'un ménage sur trois a vu ses paiements hypothécaires augmenter en raison des renouvellements, entraînant des contraintes budgétaires et des retards dans l'atteinte des objectifs financiers.

Seulement 40 % des ménages ont un testament, 34 % ont une assurance vie et seulement 24 % détiennent des documents de procuration.

Ce partenariat offre aux clients de Tangerine un moyen simple et accessible de prendre en main leur planification successorale et leur avenir financier. Pour en savoir plus et profiter de cette offre exclusive, visitez le site : https://www.tangerine.ca/fr/offres/willful

1 L'offre de rabais de 25 % dans le cadre du Mois du testament est valide uniquement du 5 au 21 novembre 2025 (la « Période de l'offre »). Les clients de Tangerine qui ouvrent un nouveau compte Willful en utilisant le lien fourni sur cette page (« Clients admissibles ») et qui achètent un forfait Willful pendant la période de l'offre recevront un rabais de 25 % sur le prix régulier (avant taxes). Après le 21 novembre 2025, les Clients admissibles continueront de bénéficier d'un rabais de 20 % sur le prix régulier (avant taxes) de tout forfait Willful. Ces offres sont non transférables et ne peuvent être reproduites ni combinées à d'autres promotions de Willful. Elles peuvent être modifiées, annulées ou prolongées en tout temps sans préavis.

2 The Great Delay report. (novembre 2025). Willful.

À propos de la Banque Tangerine

Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada, permettant à plus de deux millions de clients d'atteindre leurs objectifs et de faire progresser leurs finances. Reconnue pour son expérience numérique et mobile simple à utiliser, Tangerine offre des produits bancaires courants sans acrobaties. Qu'il s'agisse d'épargne et de dépenses, d'investissement ou d'emprunt, les produits de Tangerine sont conçus pour répondre aux besoins uniques des Canadiens. L'engagement de Tangerine à accorder la priorité aux clients a valu à la banque d'être nommée première banque au Canada par Forbes en 2025 et d'être nommée la plus importante banque de taille moyenne en 2025 moyenne selon l'étude sur la satisfaction à l'égard des services bancaires de détail de J.D. Power Canada pour la 14e année consécutive**. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive. Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Pour en savoir plus, visitez tangerine.ca ou communiquez avec nous sur les médias sociaux sur Instagram , LinkedIn ou TikTok.

** Tangerine a remporté plus de prix que toute autre marque parmi les banques de taille moyenne dans les études sur la satisfaction à l'égard des services bancaires de détail de J.D. Power Canada de 2006 à 2025. Pour en savoir plus, visitez jdpower.com/business/awards .

À propos de Willful

Willful rend la création d'un testament légal et d'autres documents de planification successorale en ligne abordable, pratique et facile pour les Canadiens, grâce à un processus détaillé clair. La plateforme Willful a été développée en collaboration avec des avocats spécialisés en droit successoral de premier plan et offre des plans de tarification à partir de 99 $. Willful est disponible dans les 10 provinces, avec une offre entièrement bilingue au Québec. Depuis son lancement en 2017, plus de 400 000 Canadiens ont fait confiance à Willful dans leur parcours de planification successorale. Pour commencer, visitez https://tangerine.willful.co/mois-du-testament-2025

