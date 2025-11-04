Engine fournira une plateforme de services bancaires numériques complète à plus de 2 millions de clients et clientes de Tangerine au Canada

TORONTO et LONDRES, le 4 nov. 2025 /CNW/ - La Banque Tangerine (la banque numérique primée du Canada et filiale en propriété exclusive de la Banque Scotia, l'une des cinq grandes banques du Canada avec des actifs d'environ 1 400 milliards de dollars) et Engine by Starling (l'entreprise de logiciels-services [SaaS] bancaires de Starling Group) ont annoncé aujourd'hui un accord visant à fournir une plateforme bancaire de nouvelle génération à plus de 2 millions de clients et clientes de Tangerine au Canada.

Terri-Lee Weeks, President and CEO, Tangerine Bank, and Sam Everington, CEO, Engine by Starling (Groupe CNW/Tangerine)

Selon les modalités de l'accord de 10 ans, Tangerine mettra à niveau son système de banque numérique de base vers la plateforme bancaire infonuagique d'Engine, ce qui permettra à la banque numérique d'améliorer l'expérience client et de s'engager dans une nouvelle phase de croissance ambitieuse.

Grâce à la plateforme de logiciels-services d'Engine, la clientèle de Tangerine bénéficiera d'une intégration numérique hors pair, de comptes-chèques, d'un accès instantané à l'épargne, d'autorisations de découvert, de cartes de débit et de fonctionnalités de gestion des fonds telles que le contrôle de cartes et l'analyse des dépenses, le tout au moyen d'une application mobile intuitive. En coulisses, la plateforme de bout en bout d'Engine fournira une vue simplifiée du compte, et consolidera les capacités et les outils de soutien dont Tangerine a besoin pour réduire les coûts d'exploitation et la complexité pour les membres du personnel.

Tangerine devient le premier client nord-américain d'Engine depuis que l'entreprise britannique a annoncé l'ouverture de bureaux à New York et à Toronto au début de l'année. Née de la Starling Bank, au Royaume-Uni en 2022, la société fournit actuellement sa plateforme à la Salt Bank en Roumanie et l'AMP Bank GO en Australie.

Terri-Lee Weeks, présidente et cheffe de la direction de Tangerine, a déclaré que « Tangerine a choisi Engine comme partenaire afin de construire l'avenir des services bancaires pour ses clients : une expérience bancaire exceptionnelle, ainsi que des fonctionnalités intuitives et personnalisées qui évoluent avec les besoins de la clientèle. Le système bancaire central moderne d'Engine fournit une plateforme de bout en bout sur laquelle Tangerine peut innover rapidement et continuellement, réduire le temps de mise sur le marché de nouveaux produits et fonctionnalités, et offrir des expériences de classe mondiale à ses clients - tout en restant fidèle à la conception axée sur la clientèle pour laquelle Tangerine est connue au Canada ».

Sam Everington, PDG d'Engine by Starling, a ajouté : « La technologie d'Engine et son approche opérationnelle sont des modèles éprouvés pour créer des banques numériques de premier ordre. Il s'agit d'une belle réussite dans le domaine de la technologie financière, car nous voyons que notre logiciel permet à des banques ambitieuses, innovantes et centrées sur le client de se développer dans le monde entier. Cet accord avec Tangerine est une étape importante et le plus gros contrat que nous ayons signé à ce jour, ce qui montre à quel point la plateforme d'Engine est évolutive et adaptable ».

Cette annonce fait suite à l'expansion d'Engine sur le marché nord-américain, qui vise à accroître la portée de l'entreprise à l'échelle mondiale et à soutenir le développement de nouvelles capacités. Tangerine bénéficiera d'une équipe Engine à Toronto, composée de spécialistes des produits, de la livraison et de la technique, qui collaboreront à la mise en œuvre de la gamme améliorée de fonctions et de services numériques.

À propos de la Banque Tangerine

Tangerine est l'une des principales banques numériques du Canada, et aide plus de deux millions de clients et clientes à atteindre leurs objectifs et à progresser dans la gestion de leurs finances. Connue pour son expérience numérique et ses services mobiles faciles à utiliser, Tangerine propose des produits bancaires courants simples et sans tracas. Qu'il s'agisse d'épargne, de dépenses, d'investissement ou d'emprunt, les produits de Tangerine sont conçus pour répondre aux besoins uniques des Canadiens et Canadiennes. L'engagement de Tangerine à donner la priorité à sa clientèle lui a valu d'être reconnue comme la première banque au Canada par Forbes en 2025 et comme la banque de taille moyenne la plus récompensée par l'étude sur la satisfaction à l'égard des services bancaires aux particuliers au Canada de J.D. Power pendant 14 années consécutives en 2025**. La Banque Tangerine a été lancée sous le nom d'ING DIRECT Canada en 1997. En 2012, Tangerine a été rachetée par la Banque Scotia et mène ses activités de manière indépendante en tant que filiale à part entière. Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Pour plus d'informations, visitez tangerine.ca ou connectez-vous à nos médias sociaux : Instagram, LinkedIn ou TikTok.

À propos de Engine by Starling

Engine by Starling est un fournisseur de technologie logiciels-services dont l'objectif est de mettre sa plateforme bancaire moderne à la disposition des banques du monde entier. Construite pour faire fonctionner Starling au Royaume-Uni, la plateforme Engine est une technologie qui a fait ses preuves à grande échelle; elle est modulaire, fondée sur des interfaces API et infonuagique.

Pour de plus amples renseignements sur Engine by Starling, veuillez consulter le site : enginebystarling.com .

À propos de Starling Group

Starling Group comprend Starling Bank, la banque britannique entièrement autorisée et réglementée, Engine by Starling, un fournisseur de logiciels-services (SaaS), et Fleet Mortgages, un prêteur hypothécaire spécialisé dans l'achat de biens immobiliers. Le groupe a son siège social à Londres et des bureaux à Cardiff, à Manchester et à Southampton.

SOURCE Tangerine

Personnes-ressources : Engine by Starling : Jessica Blakey, marketing et communication, Courriel : [email protected]; Tangerine : Heather Armstrong, vice-présidente, Communications - Réseau canadien, Courriel : [email protected]