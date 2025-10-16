TANGERINE NOMMÉE AU PREMIER RANG DE LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE POUR UNE 14E ANNÉE CONSÉCUTIVE INÉGALÉE

Pour la 14e année consécutive, J.D. Power a classé Tangerine au premier rang de la satisfaction de la clientèle des services bancaires personnels parmi les banques de taille moyenne.

TORONTO, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Tangerine a de nouveau obtenu la première place dans l'étude de 2025 sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes de J.D. Power*, marquant une série inégalée de 14 ans au premier rang des banques de taille moyenne en matière de satisfaction de la clientèle. De plus, la banque a obtenu les meilleurs classements pour six des sept dimensions clés de l'étude, y compris le « niveau de confiance ».

Cette victoire prolonge l'histoire de satisfaction de la clientèle de Tangerine parmi les banques de taille moyenne, renforçant son engagement à offrir une expérience bancaire simple, pratique et fiable qui continue de trouver écho auprès des clients.

« Le fait d'être classée au premier rang par J.D. Power pour la 14e année consécutive témoigne de l'engagement inébranlable de notre équipe à accorder la priorité à nos clients, a déclaré Terri-Lee Weeks, présidente et chef de la direction de Tangerine. Alors que les décisions financières deviennent de plus en plus complexes, les Canadiens ont besoin d'une banque qui simplifie l'expérience grâce à des solutions intelligentes pour leur vie quotidienne. Chez Tangerine, nous sommes déterminés à gagner la confiance de nos clients chaque jour, parce que nous croyons qu'elle ne devrait jamais être compromise. Nous remercions nos clients de nous faire confiance. »

Tangerine est la seule banque à s'être classée au premier rang pendant 14 années consécutives. Le classement au premier rang sur six des sept dimensions de l'étude souligne la force de la Banque dans les principaux domaines de l'expérience client globale, notamment :

Niveau de confiance

Canaux numériques - site Web, application mobile

Offres de comptes répondant à mes besoins

Opérations bancaires effectuées au moment souhaité et de la façon souhaitée

Économie de temps ou d'argent

Résoudre des problèmes ou des plaintes

L'étude de 2025 sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes de J.D. Power est fondée sur les commentaires vérifiés de 14 399 clients des services bancaires de détail partout au Canada et évalue leur satisfaction à l'égard de leur institution financière principale. L'étude a été menée en plusieurs vagues tout au long de 2025.

* Pour en savoir plus sur l'étude, cliquez ici.

À propos de Tangerine

Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada, permettant à plus de deux millions de clients d'atteindre leurs objectifs et de faire progresser leurs finances. Reconnue pour son expérience numérique et mobile simple à utiliser, Tangerine offre des produits bancaires courants sans tracas. Qu'il s'agisse d'épargne et de dépenses, d'investissement ou d'emprunt, les produits de Tangerine sont conçus pour répondre aux besoins uniques des Canadiens. L'engagement de Tangerine à accorder la priorité aux clients a valu à la banque la reconnaissance de la meilleure banque au Canada par Forbes en 2025 et la banque de taille moyenne la plus primée pour 14 années consécutives selon l'étude de 2025 sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes de J.D. Power**. Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive. Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Pour en savoir plus, visitez www.tangerine.ca ou communiquez avec nous sur les médias sociaux sur Instagram, LinkedIn ou TikTok.

** Tangerine a remporté plus de prix que toute autre marque parmi les banques de taille moyenne dans les études sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes de J.D. Power de 2006 à 2025. Pour en savoir plus, visitez le site jdpower.com/awards.

À propos de J.D. Power

J.D. Power est un leader mondial spécialisé dans les renseignements sur les consommateurs, les services de conseil, les données et les analyses.

Pionnière de l'utilisation des mégadonnées, de l'intelligence artificielle (IA) et des capacités de modélisation algorithmique pour comprendre le comportement des consommateurs, J.D. Power fournit depuis plus de 55 ans des renseignements pertinents sur les interactions des clients avec les marques et les produits.

Les chefs de file mondiaux des grandes industries comptent sur J.D. Power pour orienter leurs stratégies de services à la clientèle.

J.D. Power a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur les services offerts par l'entreprise, visitez JDPower.com/business .

