MONTRÉAL, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Du 27 septembre au 31 octobre, Espace pour la vie vous convie à l'incontournable programmation de Frissons d'Halloween au Jardin botanique. Cette année, le tout nouveau spectacle Même pas peur ! met en vedette Blandine, petit pâtisson mignon, dans un spectacle drôle et palpitant abordant les thèmes de la peur et du courage. Dans la Grande serre, Pétiole est persuadée que la magie, c'est pour tout le monde. Kalbacius n'est pas du tout de cet avis. Les enfants sauront-ils le convaincre du contraire? Pourront-ils approcher les courges métamorphosées et les plantes carnivores ? Sauront-ils manier la baguette magique? Peut-être leur faudra-t-il passer par l'atelier de potions ou encore rassembler leur courage et traverser le tout nouveau labyrinthe extérieur !

NOUVEAU SPECTACLE - Même pas peur!

À l'auditorium - Pour les 4 à 8 ans

25 min (en français seulement)

Blandine aimerait tellement être aussi effrayante que ses illustres ancêtres, les cucurbitacées d'Halloween. Pour y arriver, il faudra qu'elle affronte ses propres peurs au cours d'un voyage plein d'humour et de curieuses rencontres! Êtes-vous prêt.es à l'accompagner à la recherche du secret-pour-faire-peur?

NOUVEAU : Achetez votre billet en ligne pour le spectacle Même pas peur!

Ce billet garantit votre place pour le spectacle ET vous donne accès au Jardin botanique*,

incluant la programmation de Frissons d'Halloween le même jour.

Du 27 septembre au 31 octobre (horaire des représentations en ligne)

*À l'exception de Jardins de lumière.

Un tout nouveau labyrinthe extérieur!

Tous les jours, de 9 h à 21 h

Le labyrinthe ensorcelé de Kalbacius abrite les créatures les plus originales et incontrôlables. Aurez-vous l'audace de trouver où elles se cachent parmi les ombres ?

Une Grande serre pleine de magie végétale!

Visite libre -Tous les jours, de 9 h à 18 h

Pour la période de l'Halloween, la Grande serre du Jardin botanique s'est transformée en un lieu intriguant. Kalbacius et Pétiole, nos ensorceleurs favoris, y cohabitent avec des créatures fantaisistes. On y observe des traces d'ensorcellement comme de "dangereuses" carnivores et des courges métamorphosées.

Animations

Tous les jours, de 9 h à 17 h

Maniement de baguettes : Apprenez à manier la baguette magique et exercez vos pouvoirs insoupçonnés !

: Apprenez à manier la baguette magique et exercez vos pouvoirs insoupçonnés ! Révélation du pouvoir des courges : La grande famille des cucurbitacées révèle ses merveilles. Laissez-vous contaminer par leurs pouvoirs et perfectionnez vos sortilèges !

Atelier de potions

Tous les jours, de 9 h à 17 h, chaque 30 minutes.

Ici se donne le cours d'ensorcellement végétal : un atelier de potions qui met les végétaux et le pouvoir de l'imagination à l'honneur…

KOWAI ! Des histoires à faire peur…

Au Pavillon japonais -- Du lundi au vendredi, à 10 h 30 et 12 h 30 ; samedi et dimanche, 12 h 30 et 13 h 30

Pour les 4 à 8 ans

Le folklore japonais regorge de personnages effrayants : ogres, sorcières, esprits et démons. Succombez au charme et au pouvoir évocateur du kamishibaï, le théâtre de papier japonais.

Billetterie - Spectacle Même pas peur!

Horaires détaillés des animations

Merci aux Amis du Jardin botanique, partenaire de l'événement Frissons d'Halloween.

