Chevrolet et Cadillac contribuent à stimuler la croissance dans les segments Valeur et Luxe.

OSHAWA, ON, le 29 avril 2026 /CNW/ - General Motors (GM) du Canada est demeurée le chef de file des ventes de véhicules électriques au Canada1 au premier trimestre de 2026, vendant plus de véhicules électriques que tout autre constructeur et consolidant sa position de chef de file établie en 2025.

Les ventes de véhicules électriques (VE) de GM ont augmenté de 13,1 % par rapport à l'année dernière, alors qu'un plus grand nombre de Canadiens, y compris des acheteurs d'un premier VE et des nouveaux clients chez GM, ont choisi des VE de Chevrolet, Cadillac ou GMC.

GM Canada offre le portefeuille de véhicules électriques le plus vaste au pays, couvrant des multisegments abordables et adaptés aux familles, des véhicules utilitaires sport de luxe à trois rangées et des camions électriques pleine grandeur. Au premier trimestre, GM détenait près de 20 % du marché des véhicules électriques au Canada1, ce qui reflète des ventes dans un large éventail de segments et de gammes de prix.

« General Motors du Canada demeure le chef de file des ventes de véhicules électriques au pays parce que nous attirons de nouveaux clients grâce à la gamme de véhicules électriques la plus vaste au Canada, soutenue par de nouveaux incitatifs fédéraux qui rendent les VE plus accessibles », a déclaré Shane Peever, vice-président, Ventes et marketing, GM Canada. « Avec 13 véhicules électriques de GM chez Chevrolet, Cadillac et GMC, allant des multisegments Chevrolet aux véhicules utilitaires sport de luxe Cadillac et aux camions électriques pleine grandeur de GMC, les Canadiens ont plus de choix que jamais pour trouver un véhicule électrique qui correspond à leur mode de vie. »

Faits saillants du premier trimestre de 2026

Cadillac : chef de file des ventes de VE de luxe

Cadillac a maintenu sa position de chef de file des ventes dans le segment des VE de luxe au Canada au premier trimestre de 2026, détenant une part de marché de 50,6 % 2 .

. Trois modèles de VE de luxe les plus vendus à l'échelle nationale : Le Cadillac OPTIQ s'est classé au premier rang des ventes de modèles de VE de luxe au Canada 2 . Le Cadillac LYRIQ s'est classé au deuxième rang des ventes de modèles de VE de luxe au Canada 2 . Le Cadillac VISTIQ s'est classé au troisième rang des ventes de modèles de VE de luxe au Canada 2 .



Chevrolet : Répondre à la demande dans le segment grand public

Le Chevrolet Bolt, l'un des véhicules électriques les plus abordables au Canada, offrant une autonomie estimée pouvant atteindre 422 km 3 , est admissible au Programme pour l'abordabilité des véhicules électriques (PAVE). Certaines versions du Chevrolet Equinox EV sont également admissibles.

, est admissible au Programme pour l'abordabilité des véhicules électriques (PAVE). Certaines versions du Chevrolet Equinox EV sont également admissibles. Les incitatifs fédéraux à l'achat sont de retour dans le cadre du PAVE, offrant aux Canadiens admissibles un soutien additionnel pour les véhicules électriques dont le prix est inférieur à 50 000 $.

Gamme canadienne de VE de GM

GM Canada offre actuellement des modèles de véhicules électriques chez Chevrolet, Cadillac et GMC - l'une des sélections les plus vastes offertes par un seul constructeur au Canada.

La gamme comprend :

1 Selon le nombre total d'inscriptions pour les véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'année civile 2026 jusqu'en mars.

2Selon le nombre total d'inscriptions pour les véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'année civile 2026 jusqu'en mars pour la définition de Cadillac du luxe.

3 Estimation de GM d'une recharge à 100 % à l'aide de méthodes d'essai approuvées par le gouvernement du Canada. Les paramètres de recharge par défaut de la batterie peuvent varier selon le modèle et peuvent être réglés dans le véhicule ou l'application mobile. Visitez le site vehicules.rncan.gc.ca pour obtenir plus de détails et consultez le guide de consommation de carburant RNCan. À utiliser à des fins de comparaison seulement. L'autonomie réelle variera en fonction de plusieurs facteurs, notamment la température ambiante, le terrain, l'âge et l'état de la batterie, le chargement et la façon dont vous utilisez et entretenez votre véhicule. Consultez le Guide du propriétaire pour connaître les détails et les restrictions.

À propos de General Motors du Canada

General Motors du Canada, dont le siège social est situé à Oshawa, en Ontario, fait partie d'une entreprise mondiale qui s'engage à offrir aux gens des solutions de transport plus sécuritaires, plus efficaces et plus écologiques. Au Canada, General Motors distribue les véhicules Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac par l'intermédiaire de son solide réseau de concessionnaires du Canada, en plus d'offrir les services OnStar. Pour en savoir plus, visitez le site www.gm.ca.

SOURCE General Motors Canada

Personne-ressource pour les médias: Natalie Nankil - Directrice des communications internes et de l'entrepise General Motors Canada, [email protected]