OSHAWA, ON, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Soutenu par un vaste portefeuille croissant de véhicules électriques de marques Chevrolet, Cadillac et GMC, General Motors est le fabricant automobile qui a affiché les meilleures ventes de VE au Canada depuis le début de l'année jusqu'en juin1.

GM n°1 des ventes de véhicules électriques au Canada au cours du premier semestre 2025 (Groupe CNW/General Motors Canada)

GM a dominé le secteur canadien des VE au cours des trois derniers trimestres2. Au deuxième trimestre, la part de marché des véhicules électriques de l'entreprise a triplé, passant de 8,1 % l'année précédente à 23,2 %. Cette augmentation a permis à GM de passer de la sixième à la première position3 sur le plan des ventes de VE au Canada.

Les VE représentent maintenant 8,7 % des ventes totales de véhicules de GM au Canada4. Plus de 60 % des acheteurs de VE de GM sont de nouveaux clients de Chevrolet, de GMC ou de Cadillac, ce qui indique un intérêt marqué des nouveaux clients de GM.

« GM a été le chef de file de l'industrie automobile canadienne sur le plan des ventes totales au cours des deux dernières années, et aujourd'hui, ce leadership comprend les VE », a déclaré Shane Peever, vice-président, Ventes de véhicules, service et marketing chez GM Canada. « Avec 13 VE répartis entre nos marques Chevrolet, GMC et Cadillac, nous offrons aux Canadiens plus de choix que jamais, ce qui permet à de nouveaux clients de faire partie de la famille de GM. »

Faits saillants du T2 2025 :

L'Equinox EV de Chevrolet, offert à moins de 49 000 $ 5 , s'est classé au deuxième rang du segment des VUS entièrement électriques 6 grâce à une forte demande de VE abordables et adaptés à la famille.

, s'est classé au deuxième rang du segment des VUS entièrement électriques grâce à une forte demande de VE abordables et adaptés à la famille. Cadillac s'est positionnée comme le chef de file des modèles de VE de luxe avec une part de marché de 30,5 %; l'OPTIQ étant le VE de luxe le plus vendu au Canada en 2025 jusqu'en juin7.

La gamme croissant de VE de GM

GM offre 13 modèles de VE de marques Chevrolet, Cadillac et GMC, un nombre plus élevé que tout autre fabricant d'automobiles au Canada. Le portefeuille comprend des gros camions dotés d'une autonomie disponible impressionnante comme le Silverado EV de Chevrolet, le Sierra EV de GMC et le HUMMER EV de GMC; des VUS de luxe de Cadillac, y compris les VUS Escalade IQ, OPTIQ et LYRIQ; des VUS abordables et adaptés à la famille de Chevrolet, comme l'Equinox EV et le Blazer EV; et les VE commerciaux de BrightDrop, qui aident les clients du parc de véhicules à faire la transition vers le transport sans émission.

À propos de General Motors Canada

La société General Motors du Canada, dont le siège social est situé à Oshawa, en Ontario, fait partie d'une entreprise mondiale qui s'engage à offrir de meilleurs moyens de transport plus sécuritaires et plus durables. Au Canada, General Motors commercialise les véhicules de marques Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac par l'entremise de son solide réseau de concessionnaires canadiens, ainsi que des services OnStar. Pour en savoir plus, consultez le site www.gm.ca/fr ou suivez @GMCanada sur Instagram.

1 Selon les inscriptions totales de véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'année 2025 jusqu'à la fin juin. 2 Selon les inscriptions totales de véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'ensemble de l'année 2024 et l'année 2025 jusqu'à la fin juin. 3 Selon les inscriptions totales de véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'exercice 2024 et l'année 2025 jusqu'à la fin juin. 4 Selon les inscriptions totales de véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'année 2025 jusqu'à la fin juin. 5 Le prix comprend le transport; la taxe pour climatiseur de 100 $; jusqu'à 699 $ de frais de concessionnaire; une taxe fédérale de luxe approximative, s'il y a lieu pour votre véhicule; et d'autres frais, taxes et droits (qui peuvent varier selon la région ou le concessionnaire). Permis, assurance, inscription et taxes de vente applicables en sus. Les concessionnaires peuvent établir des prix individuels. Une commande en usine ou un échange entre concessionnaires pourraient être nécessaires. Pour en savoir plus, consultez votre concessionnaire. 6 Selon les inscriptions totales de véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'année 2025 jusqu'à la fin juin. 7 Selon les inscriptions totales de véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'année 2025 jusqu'à la fin juin pour la définition du luxe de Cadillac.

Personne-ressource pour les médias : Erin Strulovitch, Directrice principale des communications, Produits, Chevrolet, 289 675-5247, [email protected]