OSHAWA, ON, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Forte du portefeuille de véhicules électriques le plus important et le plus diversifié au Canada, General Motors a été le chef de file des ventes de véhicules électriques (VE) du pays en 2025, avec 13 modèles de Chevrolet¹, Cadillac² et GMC¹ qui couvrent les segments de la valeur, du luxe et des camions.

En 2025, GM a accaparé 21,2 % du marché des VE au Canada, avec plus de 25 000 inscriptions de VE1 au total, renforçant ainsi le leadership de l'entreprise alors que les Canadiens se tournent vers les véhicules électriques.

Ventes de véhicules électriques de General Motors (Groupe CNW/General Motors Canada)

Le VE Chevrolet Equinox a été le deuxième véhicule électrique le plus inscrit au Canada en 2025, aidant Chevrolet à conquérir 13,3 % du marché national des VE1. Dans le segment des véhicules de luxe, Cadillac était en tête de tous ses concurrents avec 32,1 % du marché des VE de luxe au Canada, faisant d'elle le principal vendeur de VE de luxe au pays2. La Cadillac OPTIQ et la Cadillac LYRIQ2 ont été les deux meilleurs modèles de VE de luxe inscrits à l'échelle nationale.

« Les Canadiens veulent avoir le choix, et GM Canada répond à leurs attentes », a déclaré Shane Peever, vice-président des ventes, des services et du marketing chez GM Canada. « Nous sommes le chef de file du marché des véhicules électriques au Canada, et en 2025, nous avons également été à la tête de l'industrie dans son ensemble pour la troisième année consécutive, avec une part de marché de 15,5 % et près de 300 000 véhicules vendus. Des véhicules électriques à notre solide gamme de modèles à essence, nous répondons aux besoins des clients là où ils sont. »

Faits saillants de 2025

GM est le chef de file des ventes de VE au Canada, avec une part de marché de 21,1 % et plus de 25,000 inscriptions au total 1 .

. Plus d'un VE sur cinq vendu au Canada en 2025 était un VE de GM 1 .

. Chevrolet se classe au troisième rang des ventes de VE au Canada 1 .

. Le Chevrolet Equinox se classe au deuxième rang des véhicules électriques inscrits au Canada 1 .

. Cadillac se classe au premier rang des ventes de VE de luxe au Canada 2 .

. Cadillac OPTIQ se classe au premier rang des VE de luxe inscrits au Canada 2 .

. Cadillac LYRIQ se classe au deuxième rang des VE de luxe inscrits au Canada2, ce qui renforce le leadership de Cadillac dans la portion supérieure du marché des VE.

La gamme de VE de GM

GM offre 13 modèles de VE chez Chevrolet, Cadillac et GMC, soit plus que tout autre fabricant d'automobiles au Canada, offrant un choix entre les prix, les segments et les besoins de conduite.

La liste comprend :

1 Selon les inscriptions totales de véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'année 2025. 2 Selon les inscriptions totales de véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'année 2025 pour la définition du luxe de Cadillac. 3 Selon le prix du modèle 2027 Chevrolet Bolt et les données comparatives de l'industrie sur les prix d'achat au comptant annoncés à l'échelle nationale par les fabricants pour les nouveaux véhicules à batterie électrique au Canada. À l'exclusion des incitatifs à durée limitée des fabricants et les concessionnaires et des taux de financement et de location promotionnels. 4 Selon l'estimation de GM à partir d'une charge de 100 % à l'aide des méthodes d'essai approuvées par le gouvernement du Canada. Les paramètres de charge de batterie par défaut peuvent varier selon le modèle et peuvent être ajustés dans le véhicule ou l'application mobile. Pour en savoir plus, consultez le site vehicles.rncan.gc.ca et le Guide de consommation de carburant de RNCan. Usage à des fins de comparaison seulement. L'autonomie réelle variera en fonction de plusieurs facteurs, y compris la température ambiante, le terrain, l'âge et l'état de la batterie, la charge et la façon dont vous utilisez et entretenez votre véhicule. Veuillez consulter le Manuel du propriétaire pour obtenir plus de renseignements.

