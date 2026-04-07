OSHAWA, ON, le 7 avril 2026 /CNW/ - Les concessionnaires Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac ont livré 64 302 véhicules au cours du premier trimestre de 2026. GM a encore été à la tête de l'industrie canadienne des ventes, enregistrant 15,5 % du marché tout en étant à la tête des ventes de camions pleine grandeur.

« Les Canadiens choisissent GM parce que nous offrons ce dont ils ont besoin maintenant : des camions et des VUS puissants, et une gamme de véhicules électriques qui continue de s'améliorer », a déclaré Shane Peever, vice-président, Ventes, après-vente et marketing des véhicules chez GM Canada. « Avec nos partenaires concessionnaires, nous gagnons cette confiance en offrant un choix réel entre l'essence et l'électricité, appuyé par une technologie conçue pour rendre chaque conduite plus sécuritaire et plus connectée. »

La gamme de véhicules électriques de GM a obtenu d'excellents résultats, soit une hausse de 13,1 % au cours du trimestre par rapport au T1 2025, avec les véhicules Cadillac OPTIQ EV, Chevrolet Equinox EV et GMC Sierra EV qui ont chacun enregistré une augmentation du nombre de Canadiens qui les choisissent par rapport à l'année dernière. En s'appuyant sur la position de GM en tant que chef de file canadien des ventes de véhicules électriques en 2025, le Chevrolet Bolt est de retour à la demande générale. Combiné avec l'Equinox EV, les Canadiens disposent de deux options de véhicules électriques abordables, chacune avec une autonomie estimée de plus de 400 km.

Faits saillants des ventes du T1

Élan des véhicules électriques : Les ventes de véhicules électriques de GM ont augmenté de 13,1 % par rapport au T1 2025; les ventes Cadillac OPTIQ EV ont augmenté de 102,4 %; Chevrolet : Les ventes de l'Equinox EV ont augmenté de 29,6 %; et GMC : Les ventes du Sierra EV ont augmenté de 11,4 %

Les ventes de véhicules électriques de GM ont augmenté de 13,1 % par rapport au T1 2025; les ventes Cadillac OPTIQ EV ont augmenté de 102,4 %; Chevrolet : Les ventes de l'Equinox EV ont augmenté de 29,6 %; et GMC : Les ventes du Sierra EV ont augmenté de 11,4 % Leadership en matière de camions pleine grandeur : Le Chevrolet Silverado et le GMC Sierra ont dominé l'industrie canadienne en matière de ventes de camions pleine grandeur.

Le Chevrolet Silverado et le GMC Sierra ont dominé l'industrie canadienne en matière de ventes de camions pleine grandeur. Chevrolet : Le Suburban a dominé les ventes de VUS pleine grandeur, en hausse de 33,5 %

Le Suburban a dominé les ventes de VUS pleine grandeur, en hausse de 33,5 % Chevrolet : Le Traverse a dominé les ventes de VUS intermédiaires, en hausse de 20,9 %

Le Traverse a dominé les ventes de VUS intermédiaires, en hausse de 20,9 % Chevrolet : Le Trax a dominé les ventes de petits VUS, en hausse de 8,6 %

SOURCE General Motors Canada

Contact Médias : Natalie Nankil - Director, Product & Technology Communications at General Motors Canada, [email protected]