General Motors demeure le chef de file des ventes de véhicules électriques au Canada au cours du premier semestre de 2026

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Nouvelles fournies par

General Motors Canada

29 juil, 2026, 16:40 ET

Les Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Bolt et Cadillac OPTIQ figurent parmi le classement des 10 véhicules électriques les plus vendus au Canada.

OSHAWA, ON, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- General Motors demeure le chef de file des ventes de véhicules électriques au Canada au cours du premier semestre de 2026, avec plus d'un véhicule électrique sur cinq au Canada étant un véhicule GM1.  Les ventes de véhicules électriques de GM ont augmenté de 33,4 % d'une année à l'autre jusqu'en juin, reflétant la demande continue pour la gamme de véhicules électriques de GM en pleine expansion.

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2026 Cadillac OPTIQ
2026 Cadillac OPTIQ
2027 Chevrolet Bolt LT
2027 Chevrolet Bolt LT

Au fur et à mesure que de plus en plus de choix de véhicules électriques sont offerts aux consommateurs canadiens, GM continue de constater que les clients accordent de la valeur à l'abordabilité, à l'autonomie, à l'accès à la recharge, à la technologie et au soutien à la propriété. Cette demande des clients a contribué à l'obtention de solides résultats dans l'ensemble de la gamme de véhicules électriques de GM, avec le Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Bolt et Cadillac OPTIQ se rangeant parmi le classement des 10 véhicules électriques les plus vendus au Canada2.

« Soutenue par une vaste gamme de véhicules électriques en pleine croissance à l'échelle de Chevrolet, GMC et Cadillac, GM demeure le chef de file des ventes de véhicules électriques au Canada, car nous livrons ce que les Canadiens recherchent tout en répondant à leurs attentes en offrant des véhicules électriques abordables et à long terme dotés de la technologie, de l'accès à la recharge et du soutien à la propriété », a déclaré Shane Peever, vice-président, ventes, après-vente et marketing de GM Canada. « Cette année, plus de 65 % de nos acheteurs de véhicules électriques sont de nouveaux clients de Chevrolet, GMC ou Cadillac, ce qui démontre que de nombreux Canadiens choisissent GM pour leur premier véhicule électrique. »

Avec 13 véhicules électriques de marques Chevrolet, Cadillac et GMC, GM offre aux clients des options adaptées à une variété de besoins, de styles de vie et de budgets, qu'ils recherchent un modèle abordable, un véhicule de luxe ou un camion électrique.

Faits saillants sur la gamme de véhicules électriques - 1er semestre 2026

Les véhicules électriques de Chevrolet prouvent que l'abordabilité ne nécessite pas de compromis

  • Les véhicules électriques Chevrolet ont attiré de nouveaux clients vers la marque, avec un taux de conquête de 65 % lors du 1er semestre 2026
  • Le retour sur le marché du Bolt a stimulé la croissance des ventes d'un mois à l'autre et le Bolt LT offre actuellement le prix d'achat au comptant le plus bas au Canada pour un véhicule électrique ayant une autonomie estimée à plus de 400 km3, c'est-à-dire à partir de 34 995 $, ce qui comprend une ristourne de 3 800 $ offerte par le fabricant et une prime de 5 000 $ offerte par le VAPE pour les clients admissibles4.
  • Les ventes des véhicules électriques Equinox ont augmenté de 12 % d'une année à l'autre, ce qui démontre une demande continue pour un véhicule électrique abordable à longue autonomie.

Cadillac continue de dominer les ventes de véhicules électriques de luxe

  • Cadillac est demeurée la marque de véhicules électriques de luxe la plus vendue au Canada au cours du premier semestre de 20265, enregistrant 52,6 % du segment des véhicules électriques de luxe.
  • Les ventes de véhicules électriques Cadillac ont augmenté de 63,9 % d'une année à l'autre.
  • Les véhicules Cadillac OPTIQ et LYRIQ se classent au 1er et au 2e rang des ventes de véhicules électriques de luxe au Canada5.

Rendre la propriété des véhicules électriques plus facile, plus accessible et plus pratique

  • Le réseau de concessionnaires de GM comprend environ 450 établissements concessionnaires partout au Canada, les plus équipés pour soutenir les clients de véhicules électriques tout au long de leur parcours de propriété grâce à des techniciens formés, une couverture de garantie, des pièces de rechange et des centres de service partout au pays.
  • Les conducteurs de véhicules électriques de GM au Canada peuvent accéder à plus de 25 000 bornes de recharge publiques partout au pays, ce qui facilite la recharge à la maison, au travail ou sur la route.
  • La borne de recharge NACS d'origine du Chevrolet Bolt, ainsi que les adaptateurs NACS approuvés par GM offerts en option pour les autres véhicules électriques de GM, permet d'accéder à des dizaines de milliers de Superchargeurs Tesla en Amérique du Nord, ce qui facilite les voyages en voiture et la recharge publique.
  • Google intégré et le système Super Cruise en option [3-yr plan included] contribuent à améliorer l'expérience de propriété grâce à la navigation intégrée, à la détection de charge et à l'aide à la conduite mains libres sur les routes compatibles.
  • Les modèles de véhicules électriques Chevrolet configurés à 50 000 $ ou moins sont admissibles au programme d'abordabilité des véhicules électriques (VAPE) du Canada, ce qui contribue à réduire le coût d'entrée pour les Canadiens.

À propos de General Motors du Canada

General Motors du Canada, dont le siège social est situé à Oshawa, en Ontario, fait partie d'une entreprise mondiale qui s'engage à offrir aux gens des solutions de transport plus sécuritaires, plus efficaces et plus écologiques. Au Canada, General Motors distribue les véhicules Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac par l'intermédiaire de son solide réseau de concessionnaires du Canada, en plus d'offrir les services OnStar. Pour en savoir plus, visitez le site www.gm.ca ou abonnez-vous à @GMCanada sur Instagram.

1 Selon le nombre total d'inscriptions pour les véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'année civile 2026 jusqu'en juin.
 2 Selon le nombre total d'inscriptions pour les véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'année civile 2026 jusqu'en juin.
 3 À compter du 1er juillet 2026 Selon le prix d'achat au comptant du Chevrolet Bolt LT 2027 (y compris le rabais à l'achat au comptant de 3 800 $ offert jusqu'au 31 août 2026) par rapport aux données de prix de comparaison de l'industrie disponibles sur les prix d'achat au comptant annoncés à l'échelle nationale par les fabricants pour les véhicules électriques à batterie neufs, y compris les rabais offerts au public sur le marché pour une durée limitée par le fabricant. Exclut les programmes/paiements de financement et de location, les incitatifs non annoncés du fabricant ou du concessionnaire et les incitatifs fédéraux du programme d'abordabilité des véhicules électriques allant jusqu'à 5 000 $ pour les clients admissibles disponibles sur le Bolt et d'autres modèles de véhicules électriques sélectionnés configurés à 50 000 $ ou moins.
4 Le rabais total de 8 800 $ offert aux clients au détail admissibles au Canada à l'achat au comptant de certains modèles Bolt LT 2027 neufs en stock/en transit livrés d'ici le 31 août 2026, jusqu'à épuisement des stocks. L'offre comprend : (a) Le rabais du programme Prix des employés de 1 500 $ offert à l'achat au comptant ou au financement/à la location sur approbation du crédit (le programme Prix des employés offre le prix du véhicule habituellement offert aux employés de GM Canada; le montant du rabais variera en fonction du prix du véhicule et de la configuration spécifique; l'offre affichée s'applique uniquement au ou aux véhicules présentés et peut être moindre pour d'autres modèles; la garantie de prime d'incitation ne s'applique pas); (b) Une remise au comptant à la livraison non cumulative de 2 300 $ n'est offerte que pour les achats au comptant (les clients doivent décliner cette remise à l'achat au comptant afin de sélectionner les offres de location ou de financement subventionnées [le cas échéant], ce qui se traduira par des taux d'intérêt plus élevés); et (c) Un incitatif fédéral du programme d'abordabilité des véhicules électriques de 5 000 $ pour les achats au comptant par les clients admissibles (voir les renseignements supplémentaires ci-dessous), qui sera déduit du prix d'achat négocié après les taxes (le prix d'achat moins l'incitatif du programme d'abordabilité des véhicules électriques est de 39 995 $). Offre : 1) sera déduite du prix d'achat négocié avant les taxes; 2) ne peut pas être appliquée à des transactions antérieures; 3) n'a aucune valeur de rachat ou autre valeur. Le prix d'achat de tout véhicule comprend cette remise combinée, les frais de transport, les frais de 100 $ pour la climatisation, les frais du concessionnaire allant jusqu'à 350 $, la taxe de luxe fédérale estimée, le cas échéant, et les frais de sûreté (frais gouvernementaux et frais d'agent), ainsi que d'autres frais, y compris les taxes ou droits exigibles (ces montants peuvent varier selon la région et le concessionnaire). Les frais d'immatriculation, d'assurance, de service sur les nouveaux pneus (Québec seulement) et les taxes de vente applicables sont en sus. Les concessionnaires peuvent offrir des prix plus bas. Une commande à l'usine ou un échange par le concessionnaire peuvent être requis, mais peuvent ne pas toujours être disponibles, le cas échéant. Les offres ne peuvent être combinées à certaines autres offres et peuvent être modifiées ou résiliées par General Motors en tout temps sans préavis. Des conditions s'appliquent. Communiquez avec votre concessionnaire participant pour obtenir plus de détails. 

Un incitatif fédéral du programme d'accessibilité des véhicules électriques allant jusqu'à 5 000 $ (limite d'un incitatif par personne) par l'entremise du programme pour l'abordabilité des véhicules électriques (https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/technologies-novatrices/vehicules-electriques/programme-abordabilite-vehicules-electriques) administré de façon indépendante par le gouvernement du Canada et offert aux résidents canadiens admissibles à l'achat, au financement ou à la location d'un véhicule électrique neuf et non immatriculé admissible avec une transaction finale d'une valeur de 50 000 $ ou moins. La qualification des clients et des véhicules, ainsi que les montants des primes sont déterminés en fonction des critères et des modalités du programme VAPE, qui peuvent varier et qui sont soumis à des modifications ou à une annulation par le gouvernement du Canada à tout moment. Le montant de la mesure incitative : (i) peut être disponible sur certains modèles uniquement pour l'achat au comptant ou pour la location ou le financement, selon les incitatifs de vente disponibles; (ii) sera déduit du prix de vente négocié après les taxes; (iii) peut varier selon la durée de la location (les durées de moins de 48 mois reçoivent un montant d'incitation inférieur); et (iv) diminuera annuellement à compter du 1er janvier 2027 jusqu'à la fin du programme (ou jusqu'à ce que les fonds disponibles soient épuisés). GM Canada n'est pas responsable du programme d'abordabilité des véhicules électriques et ne fait aucune déclaration à propos du programme d'abordabilité des véhicules électriques ou des montants des incitatifs, qui sont fournis à titre informatif seulement. Des conditions s'appliquent. Consultez votre concessionnaire ou le site https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/technologies-novatrices/vehicules-zero-emission/programme-abordabilite-vehicules-electriques-pave.
5 Selon le nombre total d'inscriptions pour les véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'année civile 2026 jusqu'en juin pour la définition de Cadillac du luxe.

SOURCE General Motors Canada

Personne-ressource pour les médias : Natalie Nankil - Directrice des communications internes et de l'entrepise General Motors Canada, [email protected]

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