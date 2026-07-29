General Motors demeure le chef de file des ventes de véhicules électriques au Canada au cours du premier semestre de 2026

1 Selon le nombre total d'inscriptions pour les véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'année civile 2026 jusqu'en juin.

2 Selon le nombre total d'inscriptions pour les véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'année civile 2026 jusqu'en juin.

3 À compter du 1er juillet 2026 Selon le prix d'achat au comptant du Chevrolet Bolt LT 2027 (y compris le rabais à l'achat au comptant de 3 800 $ offert jusqu'au 31 août 2026) par rapport aux données de prix de comparaison de l'industrie disponibles sur les prix d'achat au comptant annoncés à l'échelle nationale par les fabricants pour les véhicules électriques à batterie neufs, y compris les rabais offerts au public sur le marché pour une durée limitée par le fabricant. Exclut les programmes/paiements de financement et de location, les incitatifs non annoncés du fabricant ou du concessionnaire et les incitatifs fédéraux du programme d'abordabilité des véhicules électriques allant jusqu'à 5 000 $ pour les clients admissibles disponibles sur le Bolt et d'autres modèles de véhicules électriques sélectionnés configurés à 50 000 $ ou moins.

4 Le rabais total de 8 800 $ offert aux clients au détail admissibles au Canada à l'achat au comptant de certains modèles Bolt LT 2027 neufs en stock/en transit livrés d'ici le 31 août 2026, jusqu'à épuisement des stocks. L'offre comprend : (a) Le rabais du programme Prix des employés de 1 500 $ offert à l'achat au comptant ou au financement/à la location sur approbation du crédit (le programme Prix des employés offre le prix du véhicule habituellement offert aux employés de GM Canada; le montant du rabais variera en fonction du prix du véhicule et de la configuration spécifique; l'offre affichée s'applique uniquement au ou aux véhicules présentés et peut être moindre pour d'autres modèles; la garantie de prime d'incitation ne s'applique pas); (b) Une remise au comptant à la livraison non cumulative de 2 300 $ n'est offerte que pour les achats au comptant (les clients doivent décliner cette remise à l'achat au comptant afin de sélectionner les offres de location ou de financement subventionnées [le cas échéant], ce qui se traduira par des taux d'intérêt plus élevés); et (c) Un incitatif fédéral du programme d'abordabilité des véhicules électriques de 5 000 $ pour les achats au comptant par les clients admissibles (voir les renseignements supplémentaires ci-dessous), qui sera déduit du prix d'achat négocié après les taxes (le prix d'achat moins l'incitatif du programme d'abordabilité des véhicules électriques est de 39 995 $). Offre : 1) sera déduite du prix d'achat négocié avant les taxes; 2) ne peut pas être appliquée à des transactions antérieures; 3) n'a aucune valeur de rachat ou autre valeur. Le prix d'achat de tout véhicule comprend cette remise combinée, les frais de transport, les frais de 100 $ pour la climatisation, les frais du concessionnaire allant jusqu'à 350 $, la taxe de luxe fédérale estimée, le cas échéant, et les frais de sûreté (frais gouvernementaux et frais d'agent), ainsi que d'autres frais, y compris les taxes ou droits exigibles (ces montants peuvent varier selon la région et le concessionnaire). Les frais d'immatriculation, d'assurance, de service sur les nouveaux pneus (Québec seulement) et les taxes de vente applicables sont en sus. Les concessionnaires peuvent offrir des prix plus bas. Une commande à l'usine ou un échange par le concessionnaire peuvent être requis, mais peuvent ne pas toujours être disponibles, le cas échéant. Les offres ne peuvent être combinées à certaines autres offres et peuvent être modifiées ou résiliées par General Motors en tout temps sans préavis. Des conditions s'appliquent. Communiquez avec votre concessionnaire participant pour obtenir plus de détails.



Un incitatif fédéral du programme d'accessibilité des véhicules électriques allant jusqu'à 5 000 $ (limite d'un incitatif par personne) par l'entremise du programme pour l'abordabilité des véhicules électriques (https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/technologies-novatrices/vehicules-electriques/programme-abordabilite-vehicules-electriques) administré de façon indépendante par le gouvernement du Canada et offert aux résidents canadiens admissibles à l'achat, au financement ou à la location d'un véhicule électrique neuf et non immatriculé admissible avec une transaction finale d'une valeur de 50 000 $ ou moins. La qualification des clients et des véhicules, ainsi que les montants des primes sont déterminés en fonction des critères et des modalités du programme VAPE, qui peuvent varier et qui sont soumis à des modifications ou à une annulation par le gouvernement du Canada à tout moment. Le montant de la mesure incitative : (i) peut être disponible sur certains modèles uniquement pour l'achat au comptant ou pour la location ou le financement, selon les incitatifs de vente disponibles; (ii) sera déduit du prix de vente négocié après les taxes; (iii) peut varier selon la durée de la location (les durées de moins de 48 mois reçoivent un montant d'incitation inférieur); et (iv) diminuera annuellement à compter du 1er janvier 2027 jusqu'à la fin du programme (ou jusqu'à ce que les fonds disponibles soient épuisés). GM Canada n'est pas responsable du programme d'abordabilité des véhicules électriques et ne fait aucune déclaration à propos du programme d'abordabilité des véhicules électriques ou des montants des incitatifs, qui sont fournis à titre informatif seulement. Des conditions s'appliquent. Consultez votre concessionnaire ou le site https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/technologies-novatrices/vehicules-zero-emission/programme-abordabilite-vehicules-electriques-pave.

5 Selon le nombre total d'inscriptions pour les véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'année civile 2026 jusqu'en juin pour la définition de Cadillac du luxe.