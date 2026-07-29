General Motors demeure le chef de file des ventes de véhicules électriques au Canada au cours du premier semestre de 2026English
Nouvelles fournies parGeneral Motors Canada
29 juil, 2026, 16:40 ET
Les Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Bolt et Cadillac OPTIQ figurent parmi le classement des 10 véhicules électriques les plus vendus au Canada.
OSHAWA, ON, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- General Motors demeure le chef de file des ventes de véhicules électriques au Canada au cours du premier semestre de 2026, avec plus d'un véhicule électrique sur cinq au Canada étant un véhicule GM1. Les ventes de véhicules électriques de GM ont augmenté de 33,4 % d'une année à l'autre jusqu'en juin, reflétant la demande continue pour la gamme de véhicules électriques de GM en pleine expansion.
Au fur et à mesure que de plus en plus de choix de véhicules électriques sont offerts aux consommateurs canadiens, GM continue de constater que les clients accordent de la valeur à l'abordabilité, à l'autonomie, à l'accès à la recharge, à la technologie et au soutien à la propriété. Cette demande des clients a contribué à l'obtention de solides résultats dans l'ensemble de la gamme de véhicules électriques de GM, avec le Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Bolt et Cadillac OPTIQ se rangeant parmi le classement des 10 véhicules électriques les plus vendus au Canada2.
« Soutenue par une vaste gamme de véhicules électriques en pleine croissance à l'échelle de Chevrolet, GMC et Cadillac, GM demeure le chef de file des ventes de véhicules électriques au Canada, car nous livrons ce que les Canadiens recherchent tout en répondant à leurs attentes en offrant des véhicules électriques abordables et à long terme dotés de la technologie, de l'accès à la recharge et du soutien à la propriété », a déclaré Shane Peever, vice-président, ventes, après-vente et marketing de GM Canada. « Cette année, plus de 65 % de nos acheteurs de véhicules électriques sont de nouveaux clients de Chevrolet, GMC ou Cadillac, ce qui démontre que de nombreux Canadiens choisissent GM pour leur premier véhicule électrique. »
Avec 13 véhicules électriques de marques Chevrolet, Cadillac et GMC, GM offre aux clients des options adaptées à une variété de besoins, de styles de vie et de budgets, qu'ils recherchent un modèle abordable, un véhicule de luxe ou un camion électrique.
Faits saillants sur la gamme de véhicules électriques - 1er semestre 2026
Les véhicules électriques de Chevrolet prouvent que l'abordabilité ne nécessite pas de compromis
- Les véhicules électriques Chevrolet ont attiré de nouveaux clients vers la marque, avec un taux de conquête de 65 % lors du 1er semestre 2026
- Le retour sur le marché du Bolt a stimulé la croissance des ventes d'un mois à l'autre et le Bolt LT offre actuellement le prix d'achat au comptant le plus bas au Canada pour un véhicule électrique ayant une autonomie estimée à plus de 400 km3, c'est-à-dire à partir de 34 995 $, ce qui comprend une ristourne de 3 800 $ offerte par le fabricant et une prime de 5 000 $ offerte par le VAPE pour les clients admissibles4.
- Les ventes des véhicules électriques Equinox ont augmenté de 12 % d'une année à l'autre, ce qui démontre une demande continue pour un véhicule électrique abordable à longue autonomie.
Cadillac continue de dominer les ventes de véhicules électriques de luxe
- Cadillac est demeurée la marque de véhicules électriques de luxe la plus vendue au Canada au cours du premier semestre de 20265, enregistrant 52,6 % du segment des véhicules électriques de luxe.
- Les ventes de véhicules électriques Cadillac ont augmenté de 63,9 % d'une année à l'autre.
- Les véhicules Cadillac OPTIQ et LYRIQ se classent au 1er et au 2e rang des ventes de véhicules électriques de luxe au Canada5.
Rendre la propriété des véhicules électriques plus facile, plus accessible et plus pratique
- Le réseau de concessionnaires de GM comprend environ 450 établissements concessionnaires partout au Canada, les plus équipés pour soutenir les clients de véhicules électriques tout au long de leur parcours de propriété grâce à des techniciens formés, une couverture de garantie, des pièces de rechange et des centres de service partout au pays.
- Les conducteurs de véhicules électriques de GM au Canada peuvent accéder à plus de 25 000 bornes de recharge publiques partout au pays, ce qui facilite la recharge à la maison, au travail ou sur la route.
- La borne de recharge NACS d'origine du Chevrolet Bolt, ainsi que les adaptateurs NACS approuvés par GM offerts en option pour les autres véhicules électriques de GM, permet d'accéder à des dizaines de milliers de Superchargeurs Tesla en Amérique du Nord, ce qui facilite les voyages en voiture et la recharge publique.
- Google intégré et le système Super Cruise en option [3-yr plan included] contribuent à améliorer l'expérience de propriété grâce à la navigation intégrée, à la détection de charge et à l'aide à la conduite mains libres sur les routes compatibles.
- Les modèles de véhicules électriques Chevrolet configurés à 50 000 $ ou moins sont admissibles au programme d'abordabilité des véhicules électriques (VAPE) du Canada, ce qui contribue à réduire le coût d'entrée pour les Canadiens.
À propos de General Motors du Canada
General Motors du Canada, dont le siège social est situé à Oshawa, en Ontario, fait partie d'une entreprise mondiale qui s'engage à offrir aux gens des solutions de transport plus sécuritaires, plus efficaces et plus écologiques. Au Canada, General Motors distribue les véhicules Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac par l'intermédiaire de son solide réseau de concessionnaires du Canada, en plus d'offrir les services OnStar. Pour en savoir plus, visitez le site www.gm.ca ou abonnez-vous à @GMCanada sur Instagram.
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1 Selon le nombre total d'inscriptions pour les véhicules neufs canadiens de S&P Global Mobility pour l'année civile 2026 jusqu'en juin.
SOURCE General Motors Canada
Personne-ressource pour les médias : Natalie Nankil - Directrice des communications internes et de l'entrepise General Motors Canada, [email protected]
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