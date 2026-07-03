GM est le chef de file des ventes au Canada au cours du premier semestre de 2026

La performance est stimulée par la croissance des ventes de véhicules électriques et de la demande de VUS dans l'ensemble des marques Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac.

OSHAWA, ON, le 3 juill. 2026 /CNW/ - General Motors a terminé la première moitié de 2026 en tant que constructeur automobile le plus vendu au Canada, avec une part de marché de 15,4 % et 148 640 livraisons de véhicules dans l'ensemble des marques Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac.

Faits saillants des ventes du T2 de

La gamme de véhicules électriques de GM a obtenu d'excellents résultats pour la première moitié de l'année, avec des ventes en hausse de 33,4 % par rapport à l'année dernière. En tant que chef de file canadien des ventes de véhicules électriques, GM continue de prendre de l'élan dans toute sa gamme de véhicules électriques, y compris les plus récents véhicules électriques de Cadillac et le Chevrolet Bolt relancé. Avec le Chevrolet Equinox EV, le Bolt offre aux Canadiens deux véhicules électriques abordables, chacun offrant une autonomie estimée à plus de 400 km.

« GM a dominé les ventes de véhicules neufs au Canada jusqu'au premier semestre de 2026, en tirant parti de notre élan depuis 2025 et le premier trimestre de cette année », a déclaré Shane Peever, vice-président des ventes, de l'après-vente et du marketing. « Avec près d'un véhicule électrique sur quatre vendu au Canada provenant de Chevrolet, Cadillac et GMC, en plus d'une forte demande pour des véhicules comme le GMC Terrain et le Chevrolet Suburban, les Canadiens choisissent GM parce que nous offrons les bons véhicules à tous les prix. »

Faits saillants du premier semestre de 2026

Véhicules électriques - Les ventes ont augmenté de 33,4 %, en particulier grâce à la gamme de véhicules électriques Cadillac, au Chevrolet Equinox EV, qui a augmenté de 6,9 %, et au retour du Chevrolet Bolt EV

- Les ventes ont augmenté de 33,4 %, en particulier grâce à la gamme de véhicules électriques Cadillac, au Chevrolet Equinox EV, qui a augmenté de 6,9 %, et au retour du Chevrolet Bolt EV Cadillac - Les ventes du VISTIQ EV ont augmenté de 319 %, celles de l'OPTIQ EV ont augmenté de 108,2 %, et celles du LYRIQ EV ont augmenté de 7,6 %

- Les ventes du VISTIQ EV ont augmenté de 319 %, celles de l'OPTIQ EV ont augmenté de 108,2 %, et celles du LYRIQ EV ont augmenté de 7,6 % Chevrolet - Les ventes du Suburban ont augmenté de 41 % et celles du Traverse ont augmenté de 13,3 %

- Les ventes du Suburban ont augmenté de 41 % et celles du Traverse ont augmenté de 13,3 % Buick - Les ventes de l'Envision ont augmenté de 11 %

- Les ventes de l'Envision ont augmenté de 11 % Parc - Les ventes ont augmenté de 18,3 %, dominées par les VUS

À propos de General Motors du Canada

General Motors du Canada, dont le siège social est situé à Oshawa, en Ontario, fait partie d'une entreprise mondiale qui s'engage à offrir aux gens des solutions de transport plus sécuritaires, plus efficaces et plus écologiques. Au Canada, General Motors distribue les véhicules Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac par l'intermédiaire de son solide réseau de concessionnaires du Canada, en plus d'offrir les services OnStar. Pour en savoir plus, visitez le site www.gm.ca.

SOURCE General Motors Canada

Personne-ressource pour les médias: Natalie Nankil - Directrice des communications internes et de l'entrepise General Motors Canada, [email protected]