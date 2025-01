OTTAWA, ON, le 31 janv. 2025 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) se réjouit de la décision du gouvernement fédéral de reporter la hausse du taux d'inclusion des gains en capital, compte tenu des inquiétudes profondes suscitées par ses répercussions sur la profession médicale.

Puisque les médecins - en particulier les médecins en milieu communautaire - n'ont généralement pas d'employeur, elles et ils doivent créer une société médicale afin de couvrir les coûts de fonctionnement comme le loyer de leur cabinet, les fournitures médicales et les salaires du personnel infirmier et administratif. Au cours de la dernière année, le travail de représentation de l'AMC a mis en évidence que de nombreux responsables des politiques ne mesuraient pas les conséquences imprévues de ces changements pour une grande partie de l'effectif médical. L'AMC se réjouit d'avoir été entendue par le gouvernement fédéral. Nous continuerons de collaborer avec le gouvernement afin de nous assurer qu'en cas de réintroduction de la mesure, ses dispositions ne viseront pas les médecins et les sociétés médicales.

Aujourd'hui, 6,5 millions de Canadiennes et de Canadiens n'ont pas de prestataire de soins primaires. Les prestataires de soins de santé mettent tout en œuvre pour fournir à la population canadienne l'accès aux soins dont elle a besoin en temps opportun. La croissance de l'effectif en santé et l'amélioration de l'accès aux soins doivent demeurer la priorité absolue.

Maintenant que le gouvernement reconnaît les conséquences néfastes de cette mesure, nous l'exhortons à l'abolir, ce qui nous donnera la clarté à long terme nécessaire à la stabilisation de l'effectif en santé.

Dre Joss Reimer

Présidente, AMC

