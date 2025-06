Vingt créateurs de contenu émergents pourront transformer leur passion pour les voyages en une opportunité de carrière et recevront une formation, des vacances sous les tropiques, des prix en argent ainsi que de l'équipement d'une valeur de 10 000 $. Les deux gagnants du grand prix recevront 10 000 $ supplémentaires et une année complète de voyages gratuits.

MONTRÉAL, le 10 juin 2025 /CNW/ - Cet été, dans le cadre de son programme des prochains top créateurs au Canada, Vacances Sunwing offre à 20 aspirants créateurs de contenu l'occasion d'une vie : gagner de l'argent tout en voyageant, créer du contenu pour l'un des principaux fournisseurs de vacances au pays et perfectionner leur art grâce à une formation et à un mentorat dispensés par des professionnels. Les gagnants remporteront des vacances tropicales tout inclus et recevront de l'équipement GoPro de qualité supérieure ainsi qu'une bourse - un prix d'une valeur totale de 10 000 $.

Mais ce n'est pas tout. Les deux meilleurs créateurs remporteront chacun un grand prix de 10 000 $ en argent ainsi qu'une année complète de vacances avec Sunwing afin de continuer à développer leur portfolio dans des destinations ensoleillées.

GoPro, qui fabrique des caméras d'action capables de capturer des images et des expériences de façon immersive depuis plus de 20 ans, s'est associé à Vacances Sunwing pour fournir aux créateurs tout ce dont ils ont besoin pour immortaliser des moments magiques. Qu'il s'agisse de plages ensoleillées, d'escapades urbaines ou d'aventures en plein air, GoPro est le partenaire idéal pour aider les talents émergents à repousser les limites de la créativité et à partager leurs voyages avec le monde entier.

« GoPro souhaite inspirer les gens à poursuivre leurs passions et à partager leur perspective unique avec le monde », déclare Kelly Baker, directrice principale du marketing chez GoPro. « Nos caméras sont conçues pour capturer l'action de façon dynamique, qu'il s'agisse d'une plage à couper le souffle dans les Caraïbes ou d'un moment de créativité en coulisse. Nous sommes fiers de soutenir l'initiative des prochains top créateurs au Canada de Sunwing en offrant à la nouvelle génération les outils dont elle a besoin pour donner vie à ses histoires et les partager avec le grand public. »

Nous acceptons les candidatures à compter du 10 juin 2025. Le concours s'adresse aux résidents canadiens passionnés de voyages, d'aventures et de création de contenu numérique.

Pour participer :

Nous voulons voir ce qui rend les voyages palpitants pour vous. Pour déposer votre candidature, envoyez-nous une vidéo courte, amusante et ludique (de maximum 30 secondes) qui donnera envie aux gens de réserver des vacances tout inclus.

Ce que vous devez faire :

Créez une vidéo pour les réseaux sociaux (TikTok, Instagram, Meta - toutes les plateformes sont acceptées!)

Expliquez-nous, avec une touche d'humour, pourquoi voyager est si excitant

Soyez audacieux et drôle et captez notre attention

Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés, mais simplement de faire preuve de créativité, d'avoir une belle personnalité et d'aimer raconter des histoires.

« Le Canada possède certains des talents créatifs les plus prometteurs, et grâce à notre programme des prochains top créateurs au Canada, nous sommes fiers de leur donner une plateforme pour briller », déclare Steph Ng, vice-présidente du marketing du Groupe de Vacances Sunwing.

Cette année, parmi les 20 créateurs sélectionnés, 10 sont basés au Québec, 4 à 5 proviennent de l'Ontario, et les autres viennent de différentes provinces canadiennes. Cette forte représentation québécoise témoigne de l'incroyable vivier de talents créatifs dans la province, tout en soulignant la portée nationale du programme.

« Cette initiative va au-delà des voyages. Il s'agit de découvrir et d'encourager les aspirants créateurs de contenu et de leur donner les outils, la visibilité et l'expérience nécessaires pour que leur passion débouche sur quelque chose de plus grand. Nous sommes heureux de leur permettre de s'exprimer et de célébrer la créativité canadienne sur la scène nationale. »

Que vous soyez une étoile montante de TikTok, un artiste d'Instagram, un conteur passionné ou un rédacteur talentueux, cette compétition est votre chance de vous faire remarquer et de visiter certaines des plus belles destinations ensoleillées.

Ce qui est inclus :

Des voyages tout inclus avec Vacances Sunwing

Des prix en argent

De l'équipement GoPro et une formation professionnelle

Des vêtements de marque Sunwing

Un mentorat avec des experts en création de contenu

Le dépôt des candidatures commence le 10 juin 2025. Le concours s'adresse aux passionnés de voyages, d'aventures et de création de contenu numérique. Pour plus d'informations et pour déposer votre candidature, visitez le https://www.sunwing.ca/fr/canada-next-top-creators-with-gopro/contest-form.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

