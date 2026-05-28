GUANGZHOU, Chine, 28 mai 2026 /CNW/ - Guidée par la stratégie mondiale ONE GAC 2.0, GAC est entrée dans une nouvelle phase d'expansion mondiale accélérée. Au cours des deux dernières années, les ventes de GAC à l'international ont presque triplé, ce qui a gagné la confiance de plus de 400 000 utilisateurs à l'étranger.

GAC construit non seulement des véhicules de classe mondiale, mais établit également de nouvelles normes de service à l'échelle mondiale. Guidée par sa philosophie « Le service avant tout, le client avant tout », GAC International maintient son engagement en faveur du « Au niveau local, pour le niveau local » et continue de mettre en œuvre la norme de service GAC INTERNATIONAL Sales Service Standard System (GSSW) dans les marchés internationaux, en créant un système de service qui répond à des normes mondiales cohérentes tout en s'adaptant aux caractéristiques du marché local.

En Thaïlande, GAC a dévoilé GAC CARE, sa première marque de services à l'étranger, en construisant un système de services à cycle de vie complet qui commence et se termine par l'utilisateur grâce à ses « quatre piliers fondamentaux ».

À Singapour, GAC a élaboré des ateliers de service de haute qualité et mis en œuvre un système de gestion des services à processus complet normalisé, transparent et traçable.

Dans la RAS de Hong Kong, GAC a ouvert un canal logistique express dédié pour permettre l'expédition des véhicules immédiatement après la production et leur mise à disposition pour ramassage à l'arrivée, adapté aux besoins du marché local.

Au Moyen-Orient, GAC a offert des politiques de garantie prolongée pour les véhicules et les batteries de propulsion. Dans le contexte des perturbations régionales, GAC a maintenu son engagement envers le service à la clientèle et assuré un service ininterrompu.

En Europe, GAC s'est associée à un fournisseur professionnel d'assistance routière pour offrir gratuitement une assistance routière paneuropéenne et des services spécialisés pour les véhicules électriques.

Parallèlement, en s'appuyant sur ses capacités de services numériques, GAC offre des services complets et fiables dans toutes les situations grâce à l'application de GAC et au système d'infodivertissement multilingue des véhicules, ce qui améliore complètement l'expérience utilisateur.

À ce jour, GAC a établi une présence dans cinq grandes régions mondiales, couvrant 102 pays et territoires, avec neuf entrepôts de pièces à l'étranger et plus de 696 points de vente, ce qui a permis une réponse rapide, un approvisionnement en pièces de rechange d'origine et des services locaux pratiques, ce qui lui a permis de respecter son engagement « Le service avant tout ».

Là où vont les véhicules de GAC, le service suit ; peu importe où se trouvent les utilisateurs, la confiance demeure. GAC façonne l'image mondiale des marques automobiles chinoises grâce à des services systématiques et aide les automobiles chinoises à passer du « passage à l'échelle mondiale » à l'« intégration mondiale » et à l'« ascension mondiale ».

Pour obtenir de plus amples renseignements sur GAC, veuillez consulter : https://www.gacgroup.com/fr ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2988448/GAC_CARE.jpg

SOURCE GAC

CONTACT : Katya Sun, [email protected]