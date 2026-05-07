HONG KONG, 7 mai 2026 /CNW/ - Selon les statistiques des premières immatriculations de voitures privées en avril 2026 publiées par le ministère des Transports de Hong Kong, GAC a réalisé des ventes totales de 1 646 unités dans la RAS de Hong Kong en avril, se classant au premier rang sur le marché local des voitures privées. Dans ce total, les ventes de véhicules électriques à batterie ont atteint 1 596 unités, tandis que les véhicules hybrides rechargeables ont représenté 50 unités. La part de marché cumulée des ventes de GAC a atteint 12 % au cours des quatre premiers mois de 2026.

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Depuis le début de cette année, GAC a maintenu une forte croissance dans le secteur de la RAS de Hong Kong. De janvier à février, ses ventes de VE se sont classées parmi les deux principales marques chinoises et les trois premières au classement général. En mars, le volume de vente en gros mensuel s'est approché de 2 000 unités, ce qui marque une percée historique. Fort de ce succès, GAC s'est hissé au sommet du classement des ventes en avril. Ces résultats concrets témoignent de la formidable compétitivité de la « fabrication intelligente chinoise » de GAC et de sa solide réputation auprès des consommateurs sur le marché de Hong Kong.

Depuis le lancement de son plan « Hong Kong ACTION » en 2025, GAC a positionné le marché de Hong Kong comme une plaque tournante pour les marchés de la conduite à droite et une vitrine à l'international. L'entreprise a systématiquement construit un système quatre-en-un de capacités couvrant les produits, l'approvisionnement, les services et la marque.

Le leadership de GAC à Hong Kong n'est pas un cas isolé, mais un microcosme de son expansion mondiale. Au cours des quatre premiers mois de 2026, les exportations totales de GAC à l'étranger ont atteint 70 474 unités, soit une hausse 133,9 % en glissement annuel, une performance inégalée dans l'industrie qui lui a permis d'accélérer son internationalisation.

Au cours de la dernière année, GAC a établi une solide position de chef de file dans plusieurs marchés clés : première part de marché du segment des taxis électriques en Thaïlande, marque chinoise n°1 en Arabie saoudite, champion du segment pour le M8 aux Émirats arabes unis… Et nous arrivons également tout en haut du classement dans le reste de nos principaux marchés.

Qu'il s'agisse de se classer en tête des ventes sur le marché de Hong Kong ou de monter en puissance sur les marchés mondiaux, GAC passe de la « vente de voitures » à l' « enracinement » à l'international, en ancrant profondément les produits dans modes de vie et les cultures locales. GAC continuera d'écrire un nouveau chapitre d'expansion mondiale de grande qualité pour la « fabrication intelligente chinoise » sur les marchés du monde entier.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur GAC, veuillez consulte : https://www.gacgroup.com/en ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

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SOURCE GAC

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