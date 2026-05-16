GUANGZHOU, Chine, 16 mai 2026 /CNW/ - En avril de cette année, l'AION V a enregistré une hausse de 179 % des ventes mondiales en glissement annuel, poursuivant ainsi sa forte croissance. L'AION V est maintenant disponible dans plusieurs pays et régions du monde, y compris dans la RAS de Hong Kong, en Thaïlande, à Singapour et en Australie, avec l'intention de pénétrer prochainement des marchés comme le Royaume-Uni, l'Espagne et la France. La popularité soutenue de l'AION V sur les marchés mondiaux repose sur la qualité exceptionnelle de ses produits et la solide réputation acquise auprès des utilisateurs.

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Ce solide bouche-à-oreille a été entièrement validé par des études faisant autorité. Dans l'étude de J.D. Power, intitulée 2026 China New Energy Vehicle Product Appeal Index (NEV-APEAL), l'AION V a obtenu un score de 837 points, se classant au premier rang dans le segment des VUS électriques compacts à batterie. L'étude met l'accent sur les expériences réelles de propriété d'un véhicule entre deux et six mois, en mesurant la satisfaction et l'attrait des propriétaires dans des domaines tels que la conduite, la recharge et l'intelligence. Derrière ce score élevé réside l'affection authentique et la reconnaissance des propriétaires de l'AION V.

La sécurité a toujours été la base la plus solide de l'AION V. Conçue pour répondre aux normes de sécurité cinq étoiles, elle est équipée de la technologie avancée Magazine Battery 2.0 et d'un coussin gonflable latéral ultra long de 2,3 mètres. Le modèle a également reçu les cotes de sécurité cinq étoiles les plus élevées d'Euro NCAP et d'ANCAP.

L'AION V est reconnue par les médias professionnels et les consommateurs dans de nombreux marchés internationaux grâce à ses atouts globaux. En Australie, elle a été nommée finaliste pour le prix Drive Car of the Year 2026 - Meilleur véhicule électrique de moins de 60 000 AUD par le média Drive. En Asie du Sud-Est, elle a remporté plusieurs prix, dont celui du « VUS électrique de catégorie A de l'année 2025 » à Singapour et du « Véhicule électrique le plus populaire » en Indonésie. Ces distinctions témoignent de la compétitivité mondiale de l'AION V.

De la croissance des ventes aux prix prestigieux, de la sécurité sans compromis à la reconnaissance mondiale, l'AION V devient une référence pour les VUS électriques intelligents chinois sur la scène mondiale. GAC restera fidèle à sa mission de créer des produits électriques intelligents de grande qualité pour les utilisateurs mondiaux, tout en accélérant son cheminement vers une étape internationale encore plus vaste.

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SOURCE GAC

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