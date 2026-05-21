TOLUCA Mexique et GUANGZHOU Chine, 21 mai 2026 /CNW/ - Le 19 mai 2026, sur fond d'anticipation croissante pour la Coupe du monde de 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, GAC a officiellement annoncé un partenariat stratégique de deux ans avec le Deportivo Toluca Fútbol Club, un club légendaire du football mexicain. GAC est devenu le partenaire officiel du Toluca FC. Ce partenariat marque un changement clé dans la stratégie mondiale de marketing sportif de GAC dans l'ensemble des Amériques avant la Coupe du monde de 2026, renforçant ainsi la présence locale de la marque et sa présence mondiale dans les principaux marchés des Amériques.

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Le Toluca FC est un club emblématique doté d'une riche histoire et d'une force concurrentielle dans le football mexicain. Depuis sa fondation en 1917, ses valeurs d'excellence, de discipline, de résilience et d'esprit gagnant s'harmonisent étroitement avec la philosophie de marque de GAC, soit la qualité d'abord, l'innovation et la recherche de performances élevées. En tant que marque automobile chinoise reconnue sur le marché mexicain, GAC s'associe au Toluca FC dans le cadre d'une puissante collaboration entre un chef de file de l'industrie automobile et une équipe championne du football, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de partenariat intersectoriel axé sur des aspirations communes.

Grâce à cette collaboration, les deux parties développeront conjointement des initiatives de visibilité de la marque, des expériences exclusives aux amateurs et des événements spéciaux. En mobilisant les groupes d'utilisateurs locaux d'une manière plus accessible et plus authentique, ils forceront des liens profonds avec des millions d'amateurs de football. S'appuyant sur le football comme plateforme culturelle à travers le Mexique, GAC atteindra une portée complète de la marque, renforcera davantage son image de marque haut de gamme, fiable et novatrice au Mexique, et terminera la transition cruciale de « l'entrée sur le marché » vers la « localisation de la marque ».

Le partenariat avec le Toluca FC constitue une nouvelle étape importante à la suite des collaborations sportives de GAC dans les principaux marchés d'Amérique latine, notamment le Brésil, la Colombie, la Bolivie et l'Uruguay. GAC a maintenant construit une matrice de marketing sportif couvrant l'Amérique latine et reliant le monde, passant d'un parrainage unique à un écosystème sportif mondial coordonné. En élargissant continuellement l'empreinte de sa marque et en améliorant sa matrice de marketing sportif latino-américain, GAC approfondit les liens émotionnels avec les consommateurs locaux et augmente constamment son influence mondiale.

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SOURCE GAC

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