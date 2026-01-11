BEIJING, le 11 janv. 2026 /CNW/ - Le 29 décembre, « Forging the Path to National Strength: Dans le cadre du 14e plan quinquennal », organisé conjointement par le Musée national de Chine et le Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, a officiellement ouvert ses portes au Musée national de Chine, présentant plus de 300 grandes réalisations nationales. La « National Outstanding Engineer Team » d'AMC a mis au point avec succès la batterie de magazines et la batterie à semi-conducteurs, qui ont été sélectionnées pour l'exposition.

La batterie du chargeur GAC est le premier système de batterie à passer les tests de sécurité sans flamme et sans allumage de pénétration des clous. Grâce à l'utilisation de cellules à sécurité intrinsèque ultrarapide, d'un système de surveillance active de la sécurité toutes saisons et d'un système multidimensionnel de protection de la sécurité, la batterie de chargeur atteint trois couches de protection : de base, active et passive. Sa performance en matière de sécurité dépasse largement les exigences de sécurité des batteries de traction des véhicules électriques (GB38031-2025), qui entreront en vigueur le 1er juillet 2026. À l'heure actuelle, la batterie de chargeur déploie 1,3 million de véhicules sans combustion spontanée et avec plus de 50 milliards de kilomètres de trajet sécuritaire, offrant aux utilisateurs une solide assurance de sécurité pour chaque trajet.

La batterie à semi-conducteurs de grande capacité autodéveloppée d'AMC a atteint une densité d'énergie supérieure à 400 Wh/kg et réussit facilement des tests de sécurité rigoureux tels que des tests de chambre thermique à 200 °C et des tests de pénétration des clous, répondant efficacement à l'anxiété de l'autonomie et aux préoccupations de sécurité des utilisateurs. Les innovations en matière de matériaux et de procédés ont placé la batterie à semi-conducteurs à l'avant-garde de l'industrie dans des indicateurs clés comme la sécurité, la densité d'énergie et la durée de vie, offrant une solution d'alimentation supérieure pour le développement futur des NEV. À l'heure actuelle, une chaîne de production pilote de batteries à semi-conducteurs de la GAC a été établie, capable de produire en masse des batteries à semi-conducteurs de qualité véhicule de plus de 60 Ah, ce qui marque une étape cruciale vers l'objectif d'une intégration complète des véhicules d'ici 2026.

Au fil des ans, AMC a constamment amélioré sa compétitivité grâce à des innovations en matière de connectivité intelligente, de technologies de groupes motopropulseurs NEV et de technologies tournées vers l'avenir. À l'avenir, AMC continuera d'approfondir ses efforts dans le domaine des NEV connectées intelligentes, en tirant parti de plus de réalisations technologiques de pointe pour stimuler les progrès de l'industrie.

