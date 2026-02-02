PÉKIN, 2 février 2026 /CNW/ - Le 27 janvier, la China Automobile Dealers Association (Association chinoise des concessionnaires automobiles) et Jingzhengu ont publié le classement 2025 des valeurs de revente des véhicules automobiles en Chine. Les marques AION et GAC ont obtenu des résultats exceptionnels, plaçant les modèles M8 et GS8 en tête des valeurs de revente dans leurs segments respectifs pour rendre compte de la forte reconnaissance du marché et de la « qualité GAC ».

Alors que la concurrence s'intensifie sur le marché automobile chinois, la valeur de revente est devenue une mesure cruciale de la valeur et de la réputation à long terme d'un véhicule. Publié conjointement par la China Automobile Dealers Association et Jingzhengu, le rapport annuel sur la valeur de revente a constamment amélioré sa méthode d'évaluation en vue d'établir la « valeur de revente » comme une « mesure de référence » commune aux fabricants, aux distributeurs, aux consommateurs et aux responsables des orientations politiques. Cet indicateur reflète non seulement le maintien de la valeur du véhicule, mais influe aussi de façon significative sur les décisions d'achat des consommateurs.

Se classant au premier rang des marques chinoises en ce qui concerne la valeur de revente sur trois ans, GAC mène le classement avec un avantage considérable. Plusieurs modèles atteignent les premières places dans des segments clés. Dans le segment des véhicules multiusages, le modèle M8 se classe au premier rang de l'offre des marques chinoises pour la valeur de revente sur trois ans, et le modèle M6 arrive en troisième position. Soulignant les compétences de GAC et sa crédibilité sur le marché des véhicules multiusages, les modèles E8 et E9 s'arrogent les deux premières places en valeur de revente sur un an pour ces modèles de véhicules de marque chinoise, en version hybride rechargeable. Dans le segment des véhicules utilitaires sport (VUS), le GS8 occupe la première place des modèles intermédiaires de marque chinoise pour sa valeur de revente sur trois ans, tandis que le GS3 EMZOOM se classe au troisième rang dans la catégorie des VUS compacts. Signe d'une couverture complète des segments grand public qui répond aux divers besoins des utilisateurs en matière de valeur ajoutée, les modèles EMPOW et GA6 arrivent en parallèle respectivement troisième et quatrième dans les catégories des berlines compactes et intermédiaires.

La marque AION a également affiché une excellente valeur résiduelle. Le modèle AION RT s'est classé deuxième en valeur de revente sur un an parmi les véhicules compacts entièrement électriques, tandis que l'AION Y occupe la troisième position en valeur de revente sur trois ans pour les VUS compacts entièrement électriques. La marque AION, soutenue par la seule usine phare de véhicules à énergie nouvelle du monde, garantit des produits « sans aucun défaut ». Maintenant une valeur de revente et un niveau de satisfaction des clients inégalés, elle s'est classée en 2025 pour la troisième année consécutive au premier rang en matière de qualité des véhicules à énergie nouvelle en Chine.

Ces résultats témoignent des solides compétences manufacturières de GAC et de son engagement en faveur de la qualité, ainsi que de la vaste notoriété dont la marque bénéficie sur le marché. À l'avenir, GAC continuera de tirer parti de la technologie et d'une approche axée sur l'utilisateur pour améliorer sa compétitivité, proposer des solutions de mobilité à plus forte valeur ajoutée et favoriser le développement d'une l'industrie automobile chinoise de qualité.

