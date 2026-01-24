CANTON, Chine, le 24 janvier 2026 /CNW/ - En 2025, Le GAC AION V connaît un succès international remarquable sur les marchés du monde entier, remportant une série de prix prestigieux et obtenant les meilleures notes en matière de sécurité, ce qui souligne sa compétitivité en tant que VUS électrique haut de gamme.

Sa qualité est couronnée par une sécurité haut de gamme, puisqu'il a obtenu la note maximale de cinq étoiles à l'Euro NCAP et à l'ANCAP (Australasian New Car Assessment Program). Excellant dans la protection des occupants adultes, la sécurité des enfants, la protection des piétons et les systèmes d'aide à la sécurité, ces distinctions certifient ses titres de compétence de classe mondiale en matière de sécurité.

Au-delà de la sécurité, l'AION V gagne les marchés internationaux et les experts. En Australie, il a été sélectionné comme finaliste pour le prix Drive Car of the Year 2026 - Meilleur véhicule électrique de moins de 60 000 dollars. Son succès en Asie du Sud-Est est particulièrement remarquable, où il a obtenu plusieurs distinctions : le prix « CAT A Electric SUV of the Year 2025 » et le prix « Ready For Adventure » à Singapour, ainsi que les prix « Eco-Friendly & Advanced-Technology SUV Icon » et « Most Popular Electric Vehicle » en Indonésie. Ces récompenses témoignent de son adaptation remarquable aux préférences variées des consommateurs et à leurs besoins en matière de conduite.

Sur son marché d'origine, la Chine, l'AION V a reçu d'importants appuis basés sur une analyse massive des données des utilisateurs, remportant le titre de « modèle le plus prometteur de 2024 ». Ses capacités intelligentes sont très appréciées par les experts de l'industrie, comme en témoignent des prix comme le « Golden Wheel Intelligent Pioneer Award 2025 » et le « VUS intelligent Hardcore de l'année 2025 ».

Cette collection de distinctions internationales reflète les atouts globaux de l'AION V. Son design distinctif, son autonomie fiable dans le monde réel soutenue par une recharge efficace, son espace intérieur polyvalent et confortable, ainsi que sa technologie de conduite intelligente avancée se combinent pour offrir une expérience convaincante qui trouve un écho auprès d'un public international. Ces réalisations soulignent les formidables capacités du groupe GAC en matière d'innovation automobile et ses efforts pour fournir des véhicules de classe mondiale pour le marché international.

