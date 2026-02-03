CANTON, Chine, 3 février 2026 /CNW/ - Alors que 2026 commence, GAC prend les devants avec un rendement « impressionnant » : en janvier de cette année, ses ventes en gros à l'étranger ont bondi de 69 % en glissement annuel, poursuivant sur la lancée de la croissance des deux dernières années et jetant les bases solides de l'objectif de vente à l'étranger de « 300 000 unités » pour 2026. Parmi eux, l'AION V a établi un nouveau record mensuel de ventes au détail depuis son lancement à l'étranger.

En ce qui concerne les mises en valeur des marchés régionaux, GAC connaît un essor mondial : Dans la région Asie-Pacifique, GAC se classe constamment parmi les trois principales marques chinoises en termes de volume de ventes sur le marché cambodgien. En Europe, les ventes au détail en Grèce ont bondi de 233 % en glissement mensuel par rapport à décembre, la reconnaissance de marque augmentant de façon constante au gré des performances du marché. Au Moyen-Orient, le GAC GS8 s'est classé troisième parmi les marques chinoises en termes de ventes de gros SUV au Koweït, validant ainsi la compétitivité de ses produits dans le segment. Dans les Amériques, GAC se classe au premier rang des ventes parmi les marques chinoises sur le marché caribéen néerlandais du Panama. En Colombie, GAC conserve sa position parmi les trois premières ventes globales de VE, et son influence régionale continue de croître.

Derrière la forte croissance des ventes se cache le lancement continu de produits de haute qualité et la construction solide de capacités systématiques. En ce qui concerne l'implantation par produit, les modèles GAC S7 et AION i60, lancés en Chine en 2025, devraient bientôt faire leurs débuts à l'étranger, accélérant ainsi le rythme du produit. Ces deux modèles populaires, très reconnus sur le marché intérieur, devraient devenir des « moteurs de croissance » pour la matrice des produits de GAC à l'étranger.

Pour ce qui est de la construction du système, le « Thousand-Network Plan » (Plan au mille réseaux) continue de progresser, avec 20 nouveaux points de vente à l'étranger ajoutés en janvier, portant le réseau mondial total à 650, couvrant 86 pays et régions dans 5 grandes régions : Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Europe, CEI et Amérique centrale et du Sud, assurant un soutien suffisant du réseau pour la croissance future des ventes. 5 productions à l'étranger ont été achevées et mises en service, tandis que le projet AION UT a franchi une étape clé avec le lancement réussi du premier prototype de l'usine de Magna en Autriche. Des projets de production localisée sont également en cours au Cambodge, au Brésil et en Égypte.

