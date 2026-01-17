GUANGZHOU, Chine, 17 janvier 2026 /CNW/ - GAC Energy a récemment publié son rapport 2025 sur les services écologiques, soulignant les progrès importants en matière de technologie de recharge ultrarapide, de déploiement de réseau à l'échelle nationale et d'innovation V2G dans le cadre de la stratégie « 2⁶ Energy Action » du Groupe GAC - le plan stratégique lancé par le Groupe GAC pour développer une chaîne industrielle et un écosystème intégrés verticalement pour les véhicules à énergie nouvelle. À la fin de 2025, GAC Energy exploitait 23 274 bornes de recharge exploitées en propre dans 31 provinces et 211 villes, dont 17 577 bornes de recharge à courant continu. Elle comptait 1 956 stations de recharge desservant 8,92 millions d'utilisateurs et produisant 1,43 milliard de kWh d'électricité, se positionnant en tête du secteur pour les bornes de recharge rapide haute tension de 1 000 V.

En ce qui concerne la technologie de recharge ultrarapide, GAC Energy a continué de renforcer sa technologie et ses activités tout au long de l'année. Les bornes de recharge ultrarapide ont été portées à 640 kW, avec une capacité par pistolet atteignant jusqu'à 720 kW et 800 A. En mai, une plateforme infonuagique de gestion intelligente alimentée par l'intelligence artificielle a été lancée, permettant le contrôle en temps réel et l'exploitation automatisée des installations de recharge, augmentant la disponibilité des équipements en ligne à 99,2 % et améliorant considérablement la stabilité du service.

Le réseau de recharge est entré dans une phase d'expansion accélérée. En mars 2025, les services de recharge de GAC Energy avaient dépassé le cap des 100 millions de sessions cumulées, la base d'utilisateurs dépassant les 5 millions et le service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 assurant des déplacements sans souci. En juillet, le volume total de recharge a dépassé 1 milliard de kWh. En septembre, le nombre de bornes de recharge exploitées en propre a pris la tête du secteur en dépassant les 20 000 unités. En novembre, le réseau de recharge couvrait les principales villes de Chine ainsi que les grands axes de déplacement du pays, avec plus de 1 800 stations de recharge exploitées en propre déployées, ce qui permet aux utilisateurs des zones urbaines centrales d'atteindre facilement une station dans un rayon de 1 km.

Dans le domaine du V2G, GAC Energy a réalisé en août 2025 la première opération de décharge V2G en Chine impliquant des propriétaires de véhicules privés et, en septembre, a mis en place le plus grand micro-réseau V2G du pays, avec une décharge quotidienne moyenne de plus de 11 000 kWh par station. À la fin de 2025, la décharge V2G de GAC Energy dépassait 1,35 million de kWh au niveau national, les échanges d'électricité dépassant les 130 millions de kWh et la réduction cumulée des émissions de carbone atteignant 3,43 millions de tonnes, contribuant ainsi à un écosystème énergétique durable et à faible émission de carbone.

En 2026, GAC Energy accélère son élan en favorisant l'évolution de solutions de recharge plus intelligentes, plus rapides et plus écologiques, et en créant un écosystème énergétique sûr et durable qui alimente l'avenir de la mobilité.

