GUANGZHOU, Chine, 21 novembre 2025 /CNW/ - Le 21 novembre, la 23e exposition automobile internationale de Guangzhou a ouvert ses portes au Complexe de la Foire de Canton. Lors du salon de cette année, GAC a présenté les principales réalisations de l'action Panyu un an après son lancement, marquant des progrès importants en matière de réforme organisationnelle et d'innovation.

Avec une approche centrée sur l'utilisateur, GAC améliore sa compétitivité de base en « comprenant mieux les utilisateurs, en répondant plus rapidement et en faisant progresser des technologies plus solides ». GAC a officiellement lancé ses quatre moteurs de croissance - une nouvelle technologie, de nouveaux produits, de nouveaux services et un nouvel écosystème - afin d'accélérer la création d'un « nouveau GAC ».

Nouvelles technologies : GAC mènera des percées dans les domaines des chaînes de vitesse à énergie nouvelle, de la sécurité, des systèmes de châssis intelligents et des technologies d'IA, dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur et d'enrichir la mobilité.

Nouveaux produits : En construisant un système complet de recherche et développement pour ses propres marques, GAC répondra précisément aux attentes des utilisateurs en offrant des solutions diversifiées qui répondent à des besoins allant des déplacements quotidiens aux expériences de voyage haut de gamme.

Nouveaux services : GAC fait progresser la transformation des canaux pour rendre les services plus accessibles, tout en améliorant continuellement les capacités de diffusion en direct. Plus de 300 fonctions et améliorations de l'expérience ont été ajoutées ou optimisées, ce qui permet aux véhicules de rester « toujours à jour et d'améliorer continuellement leur valeur ».

Nouvel écosystème : GAC approfondira la collaboration ouverte entre les écosystèmes énergétiques, les réseaux de recharge, les plateformes intelligentes et l'innovation des modèles d'affaires, créant ainsi un écosystème axé sur l'utilisateur et offrant des avantages partagés.

Lors du salon Guangzhou Auto Show 2025, GAC a présenté un large portefeuille de véhicules intelligents et de solutions de mobilité. Parmi ses propres marques, le produit phare HYPTEC A800, développé conjointement avec HUAWEI, a fait ses débuts officiels. GAC a présenté plusieurs versions du S7, du M8 Qian Kun et du S9 Qian Kun. AION a présenté les produits AION UT Super et AION i60.

Dans le segment des coentreprises, GAC Honda a présenté des modèles populaires, y compris l'Accord et l'Odyssey. GAC Toyota a souligné les dernières réalisations de sa stratégie « Powerful in Both Petrol and Hybrid ».

Dans les véhicules commerciaux, le camion lourd T9 à énergie nouvelle de GAC Commercial Vehicles a été officiellement lancé. Ruqi Mobility (OnTime) et GAC Toyota Engine ont également participé à l'exposition.

Avec les quatre moteurs de croissance comme fondement, GAC demeure déterminée à offrir une meilleure expérience de mobilité aux utilisateurs du monde entier, en créant des déplacements plus intelligents, plus écologiques et de meilleure qualité pour l'avenir.

