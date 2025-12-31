TIANJIN, Chine et GUANGZHOU, Chine, le 31 déc. 2025 /CNW/ - Le 24 décembre, GAC a reçu une reconnaissance renouvelée en matière de sécurité des données sur les véhicules en obtenant la première certification de système de gestion de la sécurité des données de véhicules de l'industrie (numéro du certificat : 03225DS00001). Cet accomplissement signifie que GAC est à l'avant-garde du développement systématique de la sécurité des données dans l'industrie, établissant un nouveau point de référence pour la gouvernance des données automobiles à l'ère de la connectivité intelligente.

2

Cette certification, réalisée conformément à la norme nationale GB/T 44464-2024 General Requirements for Automotive Data, représente une évaluation complète et systématique des capacités de gestion de la sécurité des données d'une entreprise. Grâce à un solide déploiement dans la structure organisationnelle, les processus institutionnels, les mesures de protection techniques et la collaboration dans les chaînes industrielles, GAC a réussi l'évaluation, devenant la première entreprise automobile en Chine à recevoir cette certification.

Le HYPTEC HL et le tout nouveau S7 de GAC ont récemment passé des tests de conformité en matière de sécurité des données à l'échelle nationale avec un rendement exceptionnel dans cinq exigences de conformité clés : anonymisation des renseignements faciaux à l'extérieur des véhicules, traitement des données dans la cabine, non-collecte des données du poste de pilotage par défaut, notification explicite pour le traitement des renseignements personnels et application appropriée de la portée de précision. Ces solides pratiques techniques ont validé l'efficacité du système de gestion.

Le système de gestion de la sécurité des données de GAC met non seulement l'accent sur la protection technique des véhicules, mais il s'étend également à l'ensemble du cycle de vie des données (y compris la collecte, la transmission, le stockage, l'utilisation et la destruction) pour assurer un contrôle en boucle fermée allant de la R&D jusqu'au service après-vente. Grâce à des mécanismes de gestion systématiques et normalisés, GAC s'engage à transformer la sécurité des données en un avantage concurrentiel fondamental tout en offrant des expériences de mobilité intelligentes, permettant ainsi aux utilisateurs de profiter de la commodité de la technologie en toute tranquillité d'esprit.

À l'avenir, GAC continuera de renforcer ses capacités de sécurité des données, de stimuler le développement au moyen des deux moteurs de la technologie et de la gouvernance et de collaborer avec des partenaires de la chaîne industrielle pour bâtir un écosystème de véhicules connectés intelligents plus fiable et plus fiable. La société injectera une « force motrice de la sécurité » pour un développement de haute qualité de l'industrie et renforcera la mobilité intelligente pour tous les utilisateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853082/2.jpg

SOURCE GAC

CONTACT : Katya Sun, [email protected]