GUANGZHOU, Chine, 1er janvier 2026 /CNW/ - GAC a publié son rapport de résultats à l'étranger pour 2025, annonçant l'exportation de plus de 130 000 véhicules, soit une augmentation de 45 % sur un an. Au cours des deux dernières années, les activités internationales de GAC ont connu une croissance fulgurante, tant dans la construction de l'écosystème que dans les performances commerciales.

En 2023, les ventes à l'étranger de 45 000 unités ont marqué la première percée. En 2024, les exportations ont grimpé à 90 000 unités. À la fin de 2025, les exportations dépassaient les 130 000 unités, ce qui représente une croissance de plus de 45 % sur un an, classant GAC parmi les huit principales marques indépendantes chinoises pour le volume d'exportations. En deux ans, les ventes à l'étranger de GAC ont presque triplé.

Ce fort élan repose sur une solide capacité de développement de l'écosystème. En tant que premier constructeur automobile d'État à se mondialiser grâce à son écosystème énergétique intégré, GAC reste fidèle à son image d'entreprise : « axé sur la technologie, élargissant sa portée mondiale avec un écosystème de chaîne industrielle complète ». En tirant parti d'une technologie de pointe de grande qualité, de services haut de gamme et d'un écosystème de chaîne de valeur complet, GAC trace la voie vers une expansion mondiale. Au Salon international de l'automobile de Bangkok en 2025, GAC a fait évoluer sa stratégie mondiale de « One GAC » à « One GAC 2.0 ». Centrée sur une vision, un objectif et une image de marque, une initiative locale et cinq mesures clés, la stratégie permet un déploiement plus efficace et précis sur le marché et crée une image globale unifiée.

Guidés par One GAC 2.0, des programmes localisés comme « Thailand Action », « Brazil Action » et « Australia Action » ont été mis en œuvre. Grâce à cinq piliers de produits, de réseaux, de services, de fabrication intelligente, d'écosystème énergétique et de solutions de mobilité, GAC renforce sa présence sur les marchés locaux et stimule les ventes en étant « Présent localement, pensé pour le local, intégré localement, au service des acteurs locaux et contribuant au développement local ».

En 2025, GAC a lancé cinq nouveaux modèles à l'étranger et a pénétré 16 nouveaux marchés, dont le Brésil, la Pologne, le Portugal, l'Australie et l'Argentine, étendant ainsi sa présence à 86 pays et régions. Son réseau mondial s'est enrichi de 281 points de vente pour atteindre 630. La production en kits a commencé comme prévu en Indonésie et en Malaisie, tandis que le projet de production en kits en Europe progresse régulièrement et que cinq usines sont opérationnelles à l'étranger.

S'appuyant sur cette dynamique, l'année 2026 sera cruciale pour développer à grande échelle l'activité internationale de GAC, tant en volume qu'en qualité. GAC s'est fixé un objectif d'exportation de 250 000 unités, visant à créer une « deuxième courbe de croissance » après l'emblématique « Panyu Action » et à devenir une référence pour l'expansion mondiale des marques automobiles chinoises.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853449/photo_1.jpg

SOURCE GAC

CONTACT : Katya Sun, [email protected]