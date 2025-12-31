TIANJIN, Chine, 31 décembre 2025 /CNW/ - Le 28 décembre, la grande finale de la Compétition automobile numérique Chine 2025 et de la cérémonie de remise des prix numériques Cross-China Drive s'est tenue à Tianjin. Organisé conjointement par China-SAE et la National Big Data Alliance of New Energy Vehicles, le concours de cette année a présenté le nouveau format numérique Cross-China Drive, attirant la participation de plus de dix constructeurs de véhicules énergétiques neufs. Après plus de 30 jours d'essais de longue distance en conditions extrêmes et d'une concurrence féroce, les marques d'AMC ont offert des performances exceptionnelles et ont reçu de nombreux prix.

1

Le HYPTEC HL a reçu le titre de « Référence en confort immersif omni-dimensionnel », le tout nouveau GAC S9 a reçu le titre de « Référence en applicabilité de la conduite assistée pour tous les scénarios » et l'AION i60 a reçu le titre de « Référence en gestion ingelligente de l'efficacité énergétique ».

S'appuyant sur les prouesses techniques éprouvées et l'endurance de qualité validées par le concours, AMC a officiellement annoncé que ses trois grandes marques indépendantes (HYPTEC, GAC et AION) ont conjointement lancées une politique de triple garantie. Cette politique historique engage le fabricant à assumer l'entière responsabilité de trois domaines clés : incidents thermiques découlant de problèmes avec la batterie, le moteur et le système de commande électronique, de la dégradation de la batterie au-delà des limites spécifiées et des accidents causés par des fonctions de stationnement intelligentes. Cela fait d'AMC le premier constructeur automobile indépendant chinois à adopter une politique de triple garantie, établissant un système de protection de la tranquillité d'esprit qui couvre l'ensemble du cycle de vie des véhicules - de l'achat à l'utilisation quotidienne jusqu'à l'entretien - et faisant passer l'industrie automobile chinoise de la concurrence axée sur les prix à un nouveau niveau de garantie axé sur la valeur.

Le lancement de la politique triple garantie représente une étape cruciale pour transformer la confiance forgée dans les conditions de « défi extrême » du concours en un engagement à long terme envers les utilisateurs. À l'avenir, les marques autonomes d'AMC continueront de maintenir une philosophie axée sur l'utilisateur, offrant des produits plus fiables, des engagements plus transparents et des services plus complets pour soutenir un développement de grande qualité de l'industrie automobile chinoise et créer des expériences de mobilité synonymes de tranquillité d'esprit pour les utilisateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853078/1.jpg

SOURCE GAC

CONTACT : Katya Sun, [email protected]