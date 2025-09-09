MUNICH, 9 septembre 2025 /CNW/ - Le 8 septembre 2025, l'IAA MOBILITY 2025 a officiellement ouvert ses portes à Munich, en Allemagne. GAC a dévoilé sa « solution GAC » pour l'avenir de la mobilité, a partagé les progrès de son « plan de marché européen » et a annoncé le lancement européen de l'AION V.

Kiosque de GAC au salon IAA MOBILITY 2025 (PRNewsfoto/GAC)

« La solution GAC signifie une qualité supérieure, une technologie intelligente et une mobilité verte. La vision de GAC pour l'avenir de la mobilité. » Feng Xingya a déclaré. Depuis le dévoilement de son « plan de marché européen » au Salon de l'automobile de Paris 2024, GAC a positionné l'Europe comme un marché central stratégique. GAC jette des bases solides pour ses activités en Europe grâce à une approche globale englobant l'expansion du marché, le développement de la distribution, le système de service et l'écosystème énergétique.

GAC accélère son expansion européenne, avec des projets d'entrée en Pologne, au Portugal, en Finlande et dans d'autres pays à compter de septembre 2025, dans le but d'atteindre une couverture complète du marché européen d'ici 2028. De plus, GAC renforce ses collaborations avec des partenaires européens et a déjà obtenu des dizaines de points de vente. GAC a officiellement lancé son centre européen de distribution de pièces de rechange aux Pays-Bas, ce qui améliore considérablement l'efficacité de l'approvisionnement en pièces. Une équipe locale d'assistance et de service technique a également été mise en place, conformément au principe « Service d'abord, client d'abord », offrant aux clients européens des services de haute qualité, complets et tout au long du cycle de vie.

Dans IAA MOBILITY 2025, GAC présente ses « trois piliers » à un public mondial. La qualité de premier plan sert de base à la présence de GAC en Europe. La technologie pionnière stimule la croissance durable. S'appuyant sur un réseau mondial de recherche et développement couvrant « trois pays et cinq emplacements », ainsi que sur des technologies de pointe internes, GAC continue de réaliser des percées dans des domaines clés comme la conduite intelligente, les chalets intelligents et les systèmes énergétiques, ouvrant de nouvelles possibilités pour l'avenir de la mobilité. Ecosystem Leadership fournit un soutien stratégique à la compétitivité de GAC en Europe. En construisant activement des chaînes d'approvisionnement vertes et un écosystème industriel à faibles émissions de carbone, GAC favorise le développement durable et la mondialisation collaborative de l'industrie, en apportant une « approche chinoise » à la transformation mondiale du secteur automobile.

En tant que créateur de mobilité verte, à faibles émissions de carbone et intelligente pour une vie meilleure, GAC continuera de soutenir la philosophie « En Europe, pour l'Europe », offrant des expériences de mobilité plus durables pour l'avenir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2767406/1.jpg

