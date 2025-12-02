GUANGZHOU, Chine, 2 décembre 2025 /CNW/ - Du 19 au 21 novembre, une délégation de représentants de médias automobiles africains de premier plan venant de pays comme l'Égypte et la Tunisie s'est rendue à Guangzhou pour participer à une visite complète de trois jours de GAC. Au cours de la visite, la délégation de médias africains a visité le siège social de GAC, exploré des usines de fabrication intelligentes de pointe, participé à des essais immersifs, assisté à une séance d'entrevue en groupe au Salon international de l'automobile de Guangzhou et participé à un événement de création conjointe de la ville à la Tour Canton. Au cours de ce voyage, ils ont acquis une compréhension approfondie des forces et de la vision de GAC en matière de mondialisation, d'intelligence et d'électrification.

Le premier jour, la délégation de médias africains a visité le siège social de GAC, bénéficiant ainsi d'un aperçu systématique de l'organisation commerciale mondiale de l'entreprise, de son système de recherche et développement prospectif et de sa stratégie de développement international.

La délégation a ensuite visité des sites de production de GAC et d'AION, parcourant des ateliers clés, notamment ceux de soudage, d'assemblage final et d'inspection de la qualité. Les capacités de fabrication intelligente de GAC ont laissé une forte impression sur la délégation de médias africains en matière d'efficacité et de stabilité.

Au cours de la séance d'essai, la délégation de médias africains a expérimenté les performances complètes des nouveaux modèles de VE et hybrides à prolongateur d'autonomie de GAC dans divers scénarios de conduite. Le programme comprenait des tests de conduite en huit, des sections sur chemins accidentés, des accélérations en ligne droite et des parcours de slalom, simulant des conditions urbaines, des environnements routiers complexes et la conduite sur autoroute.

Le 21 novembre, la délégation a visité la zone d'exposition de GAC lors du 23e Salon international de l'automobile de Guangzhou, observant la configuration tournée vers l'avenir de l'entreprise dans les domaines des nouvelles énergies, des technologies intelligentes et de la mobilité future d'un point de vue mondial.

Après le salon automobile, la délégation a admiré des lieux emblématiques comme la Tour Canton et profité de la vitalité et du charme uniques de Guangzhou à l'occasion d'une croisière nocturne sur la rivière des Perles. Ils ont déclaré que l'expérience avait permis d'approfondir leur compréhension de Guangzhou en tant que ville où « la technologie et la culture coexistent », et qu'elle avait renforcé leur image de GAC comme une marque ouverte, jeune et tournée vers l'international.

Cette visite approfondie de la délégation de médias africains a offert une perspective de première main inestimable aux médias internationaux, leur permettant de comprendre et de se faire un avis sur GAC, tout en soutenant le développement des échanges et de la coopération dans l'industrie automobile entre la Chine et l'Afrique. À l'avenir, GAC continuera de maintenir une approche ouverte et pragmatique, en offrant des solutions de mobilité de plus grande qualité aux utilisateurs locaux et en contribuant à l'approfondissement de la coopération industrielle automobile entre la Chine et l'Afrique.

