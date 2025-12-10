RIYAD, Arabie saoudite, 10 décembre 2025 /CNW/ - Le Riyad Motor Show a ouvert ses portes le 9 décembre, en Arabie saoudite. GAC y a présenté une gamme de modèles vedettes et annoncé le lancement officiel de ses deux gammes de véhicules électriques de proximité, AION et HYPTEC. Trois nouveaux modèles de véhicules à énergie nouvelle - le AION V, le AION ES et le HYPTEC HT - ont été simultanément introduits sur le marché saoudien. Cela témoigne de la ferme détermination de GAC à approfondir son empreinte en Arabie saoudite et du déploiement accéléré de sa stratégie au Moyen-Orient, faisant progresser sa stratégie « Middle East Action ».

photo

Ces trois nouveaux modèles de véhicules à énergie nouvelle répondent à divers scénarios, y compris les voyages en famille grand public, les déplacements efficaces et les voyages haut de gamme de luxe, intégrant l'accumulation profonde d'expérience de conception, de sécurité, d'intelligence et de confort de GAC, et offrant une expérience de haute qualité et des solutions technologiques de déplacement écologique aux consommateurs saoudiens avec une qualité stable et fiable, une nouvelle technologie énergétique de pointe et une force technologique intelligente exceptionnelle.

GAC adhère à la philosophie « Le service d'abord, le client d'abord » et présente une nouvelle politique de garantie : garantie sur le véhicule de 8 ans ou 160 000 km et garantie sur la batterie électrique de 8 ans ou 200 000 km. Entre-temps, l'entreprise continue de renforcer les capacités de service locales, d'améliorer l'efficacité de l'approvisionnement en pièces et de veiller à ce que le taux d'approvisionnement en pièces de la borne dépasse 95 %.

Lors du salon, GAC a présenté huit modèles de trois marques, dont GAC, AION et HYPTEC, couvrant des véhicules entièrement électriques et à carburant, affichant pleinement une matrice de produits pour tous les scénarios, des déplacements urbains aux escapades en famille en passant par les voyages d'affaires. Parmi ceux-ci, les modèles véhicules électriques de proximité comprennent le AION V, le AION ES, le HYPTEC HT et le HYPTEC SSR; les modèles à carburant comprennent le GAC GS8, le GAC M8, le GAC EMZOOM et le GAC EMPOW.

Tirant parti de sa base d'utilisateurs et de la réputation bâtie par la marque en Arabie saoudite sur une période de sept ans, GAC intègre profondément la technologie de pointe, les services complets et les opérations locales pour améliorer sa compétitivité sur le marché. À l'avenir, guidé par sa stratégie « One GAC 2.0 », GAC misera sur le développement à long terme, axée sur une coopération mutuellement gagnante. En Arabie saoudite, pour l'Arabie saoudite, intégration à l'Arabie saoudite, service à l'Arabie saoudite et contribution à l'Arabie saoudite. GAC vise à faire progresser régulièrement la transition énergétique de l'Arabie saoudite et du Moyen-Orient en général, en favorisant le développement de haute qualité de l'industrie automobile dans la région.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2841682/photo.jpg

SOURCE GAC

Personne-ressource : Katya Sun, [email protected]