MUNICH, 9 septembre 2025 /CNW/ - Le 8 septembre 2025, l'IAA MOBILITY 2025 a officiellement ouvert ses portes à Munich, en Allemagne. GAC a fait un lancement époustouflant avec cinq modèles phares de nouvelles énergies, dévoilant sa « solution GAC » pour l'avenir de la mobilité, partageant les progrès de son « plan de marché européen » et annonçant le lancement européen de l'AION V. GAC a présenté sa « solution GAC » dans « Une technologie intelligente de première qualité et une mobilité verte », présentant les dernières réalisations de l'industrie automobile chinoise au public mondial.

AION V

Lors de l'IAA MOBILITY, GAC a présenté cinq modèles phares, dont le VUS AION V intelligent à longue distance haut de gamme. En tant que premier modèle stratégique mondial de GAC, AION V entre officiellement sur le marché européen à un prix débutant à 35 990 euros. (Les prix peuvent différer selon le pays. Restez à l'affût des prix officiels de lancement dans votre région.) L'AION V incarne des valeurs fondamentales, y compris « sécuritaire, vert, intelligent et confortable », répondant précisément aux besoins des utilisateurs familiaux européens.

L'AION V obtient une cote de sécurité cinq étoiles de l'Euro NCAP et est doté d'une batterie de chargeur de deuxième génération conçue pour ne pas s'enflammer même sous des coups de feu, offrant une protection complète en matière de sécurité. En matière de durabilité, il offre une autonomie WLTP de 510 km et prend en charge une charge rapide de 10 à 80 % de SOC en seulement 24 minutes, ce qui rend les déplacements écologiques efficaces et pratiques; pour l'intelligence, la cabine intelligente et les principales fonctions d'aide à la conduite améliorent la facilité d'utilisation; et en tout confort, le empattement de 2775 mm de longueur offre un espace généreux et des sièges respectueux de la peau, assurant une expérience agréable au quotidien et lors de longs trajets. Chez IAA MOBILITY, GAC a également mis en place une zone d'expérience AION V, attirant de grandes foules de visiteurs et de professionnels pour des essais.

Pour assurer une expérience utilisateur sans tracas, l'AION V est doté d'une garantie de véhicule de 8 ans/160 000 km et d'une garantie de batterie de 8 ans/200 000 km sur le marché européen. En outre, GAC s'est associé à Allianz Partners, un important fournisseur d'assistance routière en Europe, pour offrir une assistance routière paneuropéenne gratuite pendant trois ans, ainsi que des services d'assistance spécifiques aux logiciels adaptés aux véhicules électriques.

En tant que créateur de mobilité verte, à faibles émissions de carbone et intelligente pour une vie meilleure, GAC continuera de soutenir la philosophie « En Europe, pour l'Europe », offrant des expériences de mobilité plus durables et plus précieuses pour l'avenir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2767254/1.jpg

SOURCE GAC

PERSONNE-RESSOURCE : Katya Sun, [email protected]