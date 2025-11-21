GRAZ, Autriche, 21 novembre 2025 /CNW/ - GAC et Magna ont annoncé aujourd'hui un vaste programme de coopération visant à accélérer la mobilité électrique et à élargir la collaboration en matière de VE en Europe. Cette collaboration souligne l'engagement régional de GAC, qui étend la coopération technique, l'approvisionnement et les ventes, tout en soulignant le leadership de Magna dans la fabrication de véhicules. La collaboration localisée et personnalisée du VUS électrique AION V de GAC est maintenant en cours à l'installation de Magna à Graz.

« L'Europe est un marché essentiel au développement mondial de GAC, a déclaré Wei Haigang, président de GAC INTERNATIONAL. Le partenariat avec Magna nous permet d'apporter des véhicules électriques assemblés localement à des clients européens qui reflètent les valeurs de GAC en matière de technologie intelligente, de durabilité et d'artisanat. »

Roland Prettner, président de Magna Complete Vehicles, a ajouté : « Cette collaboration témoigne de la confiance que les constructeurs automobiles accordent à l'expertise de Magna. Nos ressources locales et notre avantage technique pourraient permettre aux FEO comme GAC de mettre en œuvre des stratégies de développement localisées de façon efficace et en toute confiance. »

L'AION V, qui a obtenu la notation Euro NCAP cinq étoiles, a fait ses débuts en Finlande, en Pologne et au Portugal. GAC prévoit de s'étendre à d'autres marchés européens grâce à de nouveaux partenariats, services et réseaux de vente.

L'exploitation de Magna Graz, connue pour son excellence opérationnelle, est capable de produire des véhicules à combustion interne, hybrides et électriques sur des lignes partagées. Possédant 125 ans d'expérience en fabrication, Magna a mis au point plus de 40 modèles de véhicules et a produit plus de 4 millions de véhicules dans le monde.

Ensemble, GAC et Magna façonnent l'avenir de la mobilité en combinant l'expertise en matière d'électrification, de conception et de fabrication. Il souligne l'engagement des deux entreprises envers la qualité, la fiabilité et la mobilité durable en Europe et au-delà.

À propos de Magna International

Magna est l'un des plus grands fournisseurs automobiles au monde et un partenaire de confiance pour les constructeurs automobiles dans les marchés les plus critiques de l'industrie, soit l'Amérique du Nord, l'Europe et la Chine. Avec une équipe mondiale et une présence dans 28 pays, nous apportons une échelle inégalée, une fiabilité fiable et une exécution éprouvée. Forts de près de sept décennies d'expérience, nous combinons une expertise de fabrication approfondie à des systèmes de véhicules novateurs pour offrir performance, sécurité et qualité.

Pour en savoir plus sur Magna, visitez www.magna.com ou suivez-nous sur les médias sociaux.

À propos de GAC Group

Fondée en 1997 et ayant son siège social à Guangzhou, GAC GOURP figure au palmarès Fortune Global 500 depuis 13 années consécutives. Grâce à des activités complètes de recherche et développement et de fabrication, et à des marques comme GAC, AION et HYPTEC, GAC se consacre à la mobilité intelligente, de haute qualité et durable.

Pour en savoir plus sur GAC Group, consultez le site : https://www.gacgroup.com/en-eu/ ou suivez-nous sur les médias sociaux.

