MISSISSAUGA, ON, le 4 mars 2024 /CNW/ - AstraZeneca Canada Inc. (AZ Canada), filiale d'AstraZeneca PLC, l'une des principales compagnies biopharmaceutiques dans le monde annonce avec joie la nomination de Gaby Bourbara au poste de président, à compter du 1er mars 2024. Dans le cadre de ce poste, M. Bourbara sera à la tête des 1650 employés de l'entreprise et les aidera à repousser les limites de la science pour mettre au point des médicaments qui changent la vie des patients canadiens.

« L'équipe canadienne, qui a accueilli plus de 500 nouveaux employés au cours de la dernière année seulement, joue un rôle essentiel dans la concrétisation de la stratégie audacieuse d'AstraZeneca, qui est de traiter, de prévenir et, un jour, de guérir les maladies les plus complexes », a mentionné Stefan Woxström, vice-président principal d'AstraZeneca en Europe et au Canada. « La vaste expérience canadienne et mondiale de Gaby dans nos domaines thérapeutiques, ainsi que sa passion pour la science innovante et l'amélioration des soins aux patients, font de lui un candidat idéal pour diriger AstraZeneca Canada pendant cette nouvelle étape de croissance et d'innovation. »

« Je suis heureux et honoré d'assumer mes fonctions aux côtés de tous les employés d'AstraZeneca Canada. Ensemble, nous continuerons de faire évoluer notre gamme de produits en développement et de mettre au point des médicaments qui changent la vie des patients canadiens dans plusieurs domaines thérapeutiques, notamment l'asthme sévère, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), le cancer du sein, le cancer du poumon, le lupus et la COVID-19, affirme M. Bourbara. Je suis également fier de consolider la culture inclusive d'AstraZeneca Canada et de renforcer l'engagement en matière de durabilité d'AstraZeneca pour améliorer la santé des personnes, de la société et de la planète. »

M. Bourbara cumule plus de 22 années d'expérience chez AstraZeneca. En plus d'avoir récemment occupé le poste de directeur général chez Alexion et AstraZeneca - Maladies rares Canada, il a aussi dirigé l'équipe commerciale mondiale pour l'un des principaux nouveaux médicaments d'AstraZeneca en oncologie et a été vice-président, Oncologie chez AstraZeneca Canada. M. Bourbara a également occupé plusieurs postes de vente, de marketing stratégique et de direction de haut niveau dans divers domaines thérapeutiques, soit les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires et les maladies rares. Il détient une maîtrise en administration des affaires, un baccalauréat en kinésiologie et un baccalauréat ès arts en économie, tous décernés par l'Université McMaster à Hamilton, en Ontario.

À propos d'AstraZeneca AstraZeneca est une société biopharmaceutique mondiale axée sur la science. Ses médicaments innovateurs sont utilisés par des millions de patients dans le monde entier et ses travaux portent essentiellement sur les secteurs scientifiques suivants : oncologie, maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, maladies rares, maladies respiratoires et immunologie, vaccins et immunothérapies. AstraZeneca compte plus de 1600 employés au Canada et a récemment annoncé l'expansion majeure de ses activités de recherche au pays, notamment à son centre de R&D et la création d'un nouveau centre de développement Alexion pour les maladies rares. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de l'entreprise au www.astrazeneca.ca.

SOURCE AstraZeneca Canada Inc.