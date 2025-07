La nouvelle promotion de membres de la Communauté Eurêka a été sélectionnée pour leurs efforts remarquables visant à bâtir un monde plus sain et plus équitable. Les membres recevront un soutien pour amplifier leur incidence en matière de développement durable au Canada et ailleurs dans le monde

TORONTO, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, AstraZeneca Canada et Plan International Canada sont ravis d'annoncer les 10 jeunes leaders exceptionnels sélectionnés pour participer à la Communauté Eurêka 2025-2026 pour les jeunes acteurs du changement au Canada. La Communauté Eurêka est une initiative qui vise à mettre en lumière et à amplifier l'incidence de jeunes inspirants au Canada, qui œuvrent à bâtir un avenir plus sain et plus équitable pour les personnes, la société et la planète.

Les membres 2025-2026 ont été sélectionnés à la suite d'un appel national à tous les leaders âgés de 18 à 30 ans, qui ont une incidence positive dans plusieurs domaines, y compris l'équité en matière de santé, la biodiversité et les actions climatiques, soit grâce à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un projet communautaire de leur propre initiative. Au cours de ce programme de 18 mois, chacun des 10 membres Eurêka recevra un financement de 10 000 $ pour faire progresser ses initiatives en matière de développement durable, ainsi qu'un accès à des occasions de réseautage exclusives, à une formation virtuelle en leadership fondée sur un programme structuré et un sommet en personne en 2026 pour soutenir leur apprentissage et leur développement.

« Chez AstraZeneca, nous agissons en faveur du climat et de la nature en plus de l'équité et de la résilience en matière de santé, avec pour objectif de bâtir un avenir plus sain et plus équitable; mais nous savons que nous ne pouvons pas y parvenir seuls », déclare Gaby Bourbara, président d'AstraZeneca Canada. « C'est pour cette raison que nous sommes si fiers de nous associer de nouveau à Plan International Canada afin de mettre en lumière et d'amplifier le travail de jeunes incroyables qui mènent des actions concrètes pour aider à façonner un monde plus sain pour les personnes, la société et la planète. »

« Chaque jour, des jeunes s'attaquent à certains des enjeux les plus urgents de notre époque, ici, au Canada et ailleurs dans le monde. Ils mettent activement au point des solutions et construisent le monde qu'ils veulent voir », explique Lindsay Glassco, présidente et chef de la direction de Plan International Canada. « Les programmes comme la Communauté Eurêka offrent à ces leaders émergents une plateforme pour initier le changement. Lorsque nous investissons dans l'innovation portée par les jeunes, nous ouvrons de nouvelles voies pour faire progresser l'équité en matière de santé et renforcer les droits des enfants et des filles dans les communautés du monde entier. »

Joignez-vous à AstraZeneca Canada et à Plan International Canada pour accueillir les membres Eurêka 2025-2026 :

Tori Ford , Québec

, Québec Samantha Jack , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Aish Mann , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Artash Nath , Ontario

, Chengetai Nyamande, Ontario

Sylvia Okonofua , Ontario

, Christina Perceval , Québec

, Québec Abhay Singh Sachal , Saskatchewan

, Tami Vasanthakumaran , Ontario

, Muskaan Waraich, Colombie-Britannique

Pour en savoir plus sur la Communauté Eurêka, les membres 2025-2026 et leur incidence incroyable, suivez AstraZeneca Canada et Plan International Canada sur Instagram : @astrazenecacanada et @plancanada.

À propos d'AstraZeneca

AstraZeneca est une société biopharmaceutique mondiale axée sur la science. Sa priorité est de découvrir, de mettre au point et de commercialiser des médicaments d'ordonnance dans les secteurs de l'oncologie et des maladies rares, ainsi que des produits biopharmaceutiques pour les maladies respiratoires et immunologiques et les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques. L'entreprise embauche plus de 2400 personnes au Canada et a récemment été désignée parmi les 100 meilleurs employeurs du pays pour une deuxième année de suite. À l'heure actuelle, le centre de R-D d'AstraZeneca et le centre de R-D sur les maladies rares d'Alexion, tous deux établis à Mississauga, en Ontario, participent à plus de 150 études cliniques à l'échelle mondiale dans des domaines comme le cancer du sein, le cancer du poumon et le cancer de la prostate, la maladie pulmonaire obstructive chronique, la néphropathie chronique et diverses maladies rares. Visitez le site https://www.astrazeneca.ca/fr pour de plus amples renseignements.

À propos de Plan International Canada

Plan International Canada est membre d'une organisation mondiale dédiée à faire progresser les droits des enfants et l'égalité pour les filles. Depuis plus de 85ִ ans, Plan International établit de solides partenariats pour les enfants et est désormais actif dans plus de 80 pays. Nous sommes aux côtés des enfants, en particulier des filles, partout où ils sont opprimés, exploités, laissés pour compte ou dévalorisés. Nous sommes des optimistes déterminés et nous continuerons de persévérer jusqu'à ce que nous soyons tous égaux. Visitez le site https://plancanada.ca/fr-ca/ pour de plus amples renseignements.

À propos de la Communauté Eurêka.

La Communauté Eurêka pour les jeunes acteurs du changement au Canada vise à déterminer, accélérer et amplifier l'incidence de la future génération de leaders en matière de développement durable qui œuvrent à améliorer la santé des personnes, de la société et de la planète. Créée en 2024 par AstraZeneca Canada et Plan International Canada, la Communauté Eurêka a soutenu des jeunes leaders des communautés partout au Canada. Pour en savoir plus, consultez le https://www.astrazeneca.ca/fr/durabilite/communaute-eureka.html.

Contact:

Sasha Sheludko

NATIONAL Public Relations

+1-(416)-899-9364

[email protected]

SOURCE AstraZeneca Canada Inc.