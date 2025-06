TORONTO, le 5 juin 2025 /CNW/ - Les jeunes entrepreneur.e.s du Canada sont prêt.e.s à faire une différence sur la scène mondiale, avec l'Afrique du Sud dans leur ligne de mire.

Futurpreneur, fier membre fondateur de l'Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20 (G20 YEA), est ravi d'annoncer la délégation canadienne 2025 pour le prochain Sommet du G20 YEA.

Après un processus de sélection rigoureux, 42 jeunes entrepreneur.e.s talentueux.euses et diversifié.e.s ont été choisi.e.s pour représenter le Canada au Sommet du G20 YEA à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 18 au 21 septembre. Ce rassemblement international sera accueilli par Young Entrepreneurs South Africa (YESA), le comité hôte sud-africain du G20 YEA.

Le Sommet 2025 sera particulièrement significatif, car il marque le 15e anniversaire du G20 YEA, une plateforme qui a continuellement uni de jeunes entrepreneur.e.s du monde entier pour conseiller les gouvernements du G20 sur les politiques commerciales, d'innovation et d'entrepreneuriat. L'Alliance représente plus de 500 000 jeunes entrepreneur.e.s à travers le monde et a été un moteur dans l'élaboration de politiques qui favorisent l'entrepreneuriat des jeunes, diversifient les marchés et améliorent le commerce mondial.

Le thème de cette année, « Célébrons 15 ans d'impact, prospérons ensemble », est plus pertinent que jamais dans le paysage économique mondial en évolution d'aujourd'hui. Face aux défis économiques croissants, aux perturbations du marché et à un appel grandissant au développement durable, il est crucial que les jeunes entrepreneur.e.s soient habilité.e.s à contribuer à la résilience économique, à la diversification des marchés et aux pratiques commerciales inclusives. Le Sommet se concentrera sur la création d'opportunités pour les jeunes fondateur.rice.s, en particulier les femmes entrepreneur.e.s, les entrepreneur.e.s noir.e.s et d'autres entrepreneur.e.s des groupes en quête d'équité, afin qu'iels puissent participer activement aux missions commerciales et étendre leur présence sur les marchés internationaux.

« La délégation canadienne de cette année met en valeur la diversité et la résilience de l'écosystème entrepreneurial du Canada, avec une représentation de neuf provinces différentes et un large éventail de secteurs », a souligné Micah Anshan, Directeur sénior, Partenariats, Futurpreneur et Président de la Délégation canadienne du G20 YEA. « Chez Futurpreneur, nous sommes fiers d'avoir sélectionné une délégation qui reflète véritablement la diversité culturelle, linguistique et géographique du Canada. Ces entrepreneur.e.s, et leurs entreprises, sont la prochaine génération de leaders canadien.ne.s dans la technologie, l'IA, l'éducation, la santé et tant d'autres secteurs clés qui façonneront l'avenir de notre économie et amélioreront notre compétitivité mondiale. Aujourd'hui plus que jamais, soutenir ces jeunes fondateur.rice.s est essentiel. »

La destination du sommet de cette année -- l'Afrique du Sud -- offre des opportunités uniques à la délégation canadienne. Avec plusieurs délégué.e.s représentant la diaspora africaine subsaharienne, iels sont idéalement placé.e.s pour établir des relations commerciales significatives et des collaborations transfrontalières qui renforcent les liens entre le Canada et les pays africains. Les économies du continent, en croissance rapide, offrent des opportunités passionnantes pour l'innovation et l'investissement, faisant du Sommet de cette année un moment charnière pour les entrepreneur.e.s canadien.ne.s souhaitant s'engager sur les marchés africains.

La délégation canadienne représente une riche diversité de secteurs, de provinces et de communautés à travers le pays, incarnant l'engagement de Futurpreneur à favoriser l'inclusivité tant dans l'écosystème entrepreneurial canadien que dans le paysage commercial international. La délégation est composée de 55 % d'entreprises dirigées par des femmes et 81 % des fondateur.rice.s s'identifient comme personnes noir.e.s (38 %), autochtones (5 %) et personnes de couleur (38 %). Originaires de neuf provinces, les délégué.e.s représentent diverses industries, y compris les services professionnels, la technologie, l'éducation, la fabrication, et la santé et le bien-être.

La délégation canadienne 2025 sera codirigée par Mona-Lisa Prosper, Directrice sénior, mobilisation de communautés et Présidente par intérim de la délégation de Futurpreneur, ainsi que par Mégane Visette, Gestionnaire bilingue, Partenariats de Futurpreneur et Sherpa de la délégation canadienne.

Nous sommes fiers.ères que cette initiative soit soutenue par le Service des délégué.e.s commerciaux.ales et par une contribution du programme CanExport Associations d'Affaires mondiales Canada. Nous sommes reconnaissant.e.s envers nos partenaires qui défendent les jeunes entrepreneur.e.s du Canada sur la scène mondiale.

La délégation canadienne 2025 du G20 YEA de Futurpreneur comprend :

Alberta

Briggs Gibbins Last Shot Apparel Chad Midnight Aqueduct Water Systems Jonah Chininga Woveo Reza Enaloui Semitechnic Corp.

Colombie-Britannique

Alexandra Kulas ProducKIDvity Bryce Watts Forager International Clinton Large Large Tutoring Inc. Jay Kiew Citizencentric Consulting Inc. Usman Uzzi Sultoni Adventure Outdoors

Manitoba

Charmaine Jennings Strategic Charm

Nouveau-Brunswick

Chisom Ezeh The Publishing Pad

Terre-Neuve-et-Labrador

Constanza Safatle Newbornlander Nigel Jenkins Laughing Heart Music Ltd.

Nouvelle-Écosse

Christian Browne Vergo Max Medyk Immigrate AI Global Rashmi Prakash Aruna Revolution

Ontario

Amoye Henry Pitch Better Inc. Atifur Khan FLITE Material Sciences Daniel Martinovic Nodalli Diana Virgovicova Xatoms Elsie Amoako Mino Care Jagtar Singh The Green Clothing Company Inc. Mann Parikh NerView Surgical Inc. Mathew Mozaffari Speer Technologies Inc. Merveille Mukoko Yekola Inc Sherena Hussain FleetZero Inc. Stephanie Loureiro Speer Technologies Inc. Vahid Zourmand Gemini Trading Alliance Anita Grant Hello Hair Jennifer Ai Leopard AI Inc. Kajal Agarwal Kovida Consultants Rahila Kuyoro D'hilla Beauty Tunde Omotoye HumanSquad

Québec

Andrea Bomo Ann & Eli Apothecary Inc Arame Niang Sanza Inc. Fatou Bocoum Also Recrutement Inc. Kathy Pellerin VisaVieCanada Lara Emond Iris + Arlo Nina Lantinga Nets for Net Zero Sonia Charles Vimage Factory Prima Mabonzo Kisina Deco

Saskatchewan

Daryl Wright Seed 2 Leaf Environmental Consulting Inc.

À propos de Futurpreneur

Futurpreneur est un organisme national à but non lucratif qui offre des prêts avec mentorat et des ressources aux entrepreneur.e.s diversifié.e.s, âgé.e.s de 18 à 39 ans, qui souhaitent démarrer, acheter ou faire croître leur entreprise au Canada. Nous aidons les jeunes fondateur.rice.s diversifié.e.s à atteindre leurs objectifs d'entrepreneuriat et offrons des ressources et des soutiens bilingues (en anglais et en français) pour les accompagner dans leur parcours entrepreneurial.

Fondé en 1996, l'organisme a été créé pour promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes Canadiens, comme un pilier essentiel pour diversifier l'économie, générer des opportunités d'emploi et favoriser un avenir durable. Depuis sa création, Futurpreneur a aidé plus de 20 000 jeunes entrepreneur.e.s à démarrer ou à acheter de petites entreprises en croissance à travers le Canada.

Futurpreneur est un membre fondateur de l'Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20, le membre canadien de Youth Business International et l'hôte canadien de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat (SME).

Futurpreneur bénéficie d'un soutien partiel du gouvernement du Canada.

