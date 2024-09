TORONTO, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Futurpreneur, le principal organisme national sans but lucratif du Canada qui soutient les jeunes entrepreneur.e.s, est heureux d'annoncer le lancement de Mon entreprise canadienne, une initiative pour les personnes nouvellement arrivées présentée par TD via sa plateforme d'engagement citoyen, La promesse TD Prêts à agir.

Cette initiative vise à donner aux entrepreneur.e.s nouvellement arrivé.e.s les connaissances, les outils et les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de petites entreprises qu'elles se sont fixés au Canada. Elle comprend une série ambitieuse de séances interactives gratuites, nationales et régionales, en personne et virtuelles, avec des ressources numériques et des événements de réseautage. Elle a été créée pour encourager l'émancipation des personnes nouvellement arrivées au Canada qui souhaitent s'informer pour lancer, acquérir ou faire croître une petite entreprise dans leur nouveau pays.

Futurpreneur reconnaisse que les personnes nouvellement arrivées au Canada sont souvent confrontées à des défis uniques pendant le lancement de leur nouvelle entreprise -- différences linguistiques et culturelles, manque d'antécédents de crédit au Canada ou absence d'un réseau d'affaires. En même temps cependant, les personnes nouvellement arrivées au Canada ont de nouvelles idées plein la tête, des compétences entrepreneuriales et des liens avec les marchés mondiaux. Tout comme le Canada offre des avantages distincts aux personnes immigrantes qui cherchent à entamer leur parcours entrepreneurial, les personnes nouvellement arrivées peuvent grandement contribuer à l'innovation et à la prospérité économique du Canada.

« Futurpreneur travaille depuis près de 30 ans avec les communautés dignes d'équité. L'augmentation des ressources que nous offrons aux personnes nouvellement arrivées, rendue possible grâce au soutien de TD, est une étape naturelle qui s'aligne sur nos valeurs et contribue à la croissance de notre organisation, souligne Karen Greve Young, cheffe de la direction de Futurpreneur. C'est avec excitation que nous voyons comment ces initiatives aideront nos entrepreneur.e.s nouvellement arrivé.e.s à atteindre leurs objectifs entrepreneuriaux au Canada et à contribuer à une prospérité économique et sociale inclusive. »

« Naviguer à travers le stress et l'incertitude lorsque l'on arrive dans un nouveau pays est un défi personnel de taille, » explique Robyn Small, directrice principale, philanthropie, durabilité et responsabilité sociale, Le Groupe Banque TD. « C'est pourquoi la TD est fière de soutenir Futurpreneur et l'initiative Mon entreprise canadienne. Notre objectif est d'améliorer l'accès à des programmes qui offrent aux jeunes entrepreneur.e.s nouvellement arrivé.e.s les outils et ressources nécessaires pour lancer leur parcours entrepreneurial, tout en leur permettant de renforcer leur confiance financière pour les années à venir. »

Depuis 1996, Futurpreneur nourrit les passions entrepreneuriales de fondateur.trice.s d'entreprises en démarrage du Canada de 18 à 39 ans. Nous sommes le seul organisme national sans but lucratif qui fournit aux jeunes entrepreneur.e.s en démarrage de partout au Canada le financement -- sous forme de prêt --, le mentorat et les ressources nécessaires pour lancer, acquérir ou faire croître leur petite entreprise. Futurpreneur possède également une expérience particulière de travail auprès des jeunes entrepreneur.e.s en démarrage issu.e.s de communautés dignes d'équité comme les personnes nouvellement arrivées, les personnes noires et autochtones, les personnes 2SLGBTQIA+ et les fondateur.trice.s d'entreprises en démarrage de langues officielles minoritaires.

Futurpreneur a récemment augmenté ses offres de prêts de démarrage pour fournir jusqu'à 75 000 $ de financement sans garantie. L'organisme a également élargi ses critères d'admissibilité pour soutenir les jeunes entrepreneur.e.s en affaires depuis moins de 24 mois, doublant ainsi le seuil précédent de 12 mois. Futurpreneur espère ainsi combler le manque de financement critique auquel font face les jeunes fondateur.trice.s de partout au Canada qui ont lancé leur entreprise, mais qui n'ont pas les capitaux propres ou les antécédents financiers requis par la plupart des prêteurs aux petites entreprises.

La petite entreprise : une grande entreprise canadienne

Selon Statistique Canada, les petites entreprises représentent 98 % de toutes les entreprises du Canada. Elles emploient près de 11 millions de personnes et elles sont dirigées par environ 3,5 millions d'entrepreneur.e.s dans tout le pays.

Les entrepreneur.e.s nouvellement arrivé.e.s constituent une communauté essentielle au sein de ce groupe, en plus de contribuer significativement à l'économie canadienne. Il y a plus de 600 000 personnes immigrantes pigistes au Canada et les entreprises appartenant à la communauté immigrante représentent 33 % de toutes les entreprises. Alors que de plus en plus de personnes nouvellement arrivées choisissent l'entrepreneuriat pour atteindre leurs objectifs, il est important qu'elles disposent des ressources financières nécessaires pour réussir.

Principaux résultats de l'initiative Mon entreprise canadienne

Ateliers nationaux et régionaux gratuits, en personne et virtuels, à l'intention des personnes nouvellement arrivées

Ces ateliers aideront les entrepreneur.e.s qui viennent d'arriver au Canada à comprendre les principes fondamentaux du lancement, de l'acquisition et de la croissance de leur petite entreprise.

Accès à du financement sous forme de prêt avec mentorat

Futurpreneur offre un prêt avec mentorat pour aider les fondateur.trice.s d'entreprises en démarrage qui viennent d'arriver au Canada et qui ont des antécédents de crédit limités à lancer, acquérir ou faire croître leur petite entreprise.

Du mentorat adapté aux personnes nouvellement arrivées

Futurpreneur a également consacré du temps et des ressources au développement de ses services de mentorat pour soutenir les entrepreneur.e.s nouvellement arrivé.e.s. Notre communauté diversifiée de mentor.e.s compte plus de 2 300 personnes originaires du monde entier et elle a été formée pour aider les entrepreneurs nouvellement arrivé.e.s à réussir dans leur nouveau pays.

Événements de réseautage

Futurpreneur organisera des rassemblements virtuels et en personne pour permettre à un plus grand nombre d'entrepreneur.e.s nouvellement arrivé.e.s d'entrer en contact avec des mentor.e.s et d'autres fondateur.trice.s d'entreprises en démarrage qui viennent d'arriver au Canada. L'objecif est de les aider à lutter contre le sentiment d'isolement et à se construire un réseau au Canada.

Ressources numériques

L'initiative comprend le lancement d'un nouveau guide électronique bilingue dynamique intitulé « Mon entreprise canadienne : un guide électronique pour les entrepreneur.e.s nouvellement arrivé.e.s au Canada ». Ce guide met en lumière tous les aspects du parcours entrepreneurial au Canada et propose des questionnaires interactifs et des listes de contrôle, ainsi que des liens vers des ressources qui permettent au jeunes de réussir leur projet de lancer une entreprise.

Profils de réussite des entrepreneur.e.s nouvellement arrivé.e.s

Mon entreprise canadienne présentera également des histoires de réussite d'entrepreneur.e.s nouvellement arrivé.e.s soutenu.e.s par Futurpreneur.

À propos de Futurpreneur

Futurpreneur est un organisme national à but non lucratif qui propose des prêts, du mentorat et des ressources aux entrepreneur.e.s de 18 à 39 ans qui souhaitent lancer, acquérir ou faire croître leur entreprise au Canada. Nous aidons divers jeunes fondateur.trice.s à atteindre leurs objectifs de démarrage et fournissons un soutien et des ressources bilingues (anglais et français) afin d'aider les propriétaires d'entreprises dans leur parcours entrepreneurial.

Fondée en 1996, l'organisme a été créé pour promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes Canadien.ne.s en tant que pilier essentiel de la diversification de l'économie, de la création d'emplois et de la promotion d'un avenir durable. Depuis, Futurpreneur a aidé plus de 18 700 jeunes entrepreneur.e.s à lancer ou à acquérir de petites entreprises en pleine croissance dans tout le Canada.

Futurpreneur est un membre fondateur de l'Alliance jeunes entrepreneur.e.s du G20, le membre canadien de Youth Business International et l'hôte canadien de la semaine mondiale de l'entreprenariat.

Futurpreneur est partiellement soutenu par le gouvernement du Canada.

