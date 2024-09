Futurpreneur, en collaboration avec la BDC et RBC et avec le soutien du gouvernement du Canada, élargit les critères d'admissibilité de ses programmes afin de permettre à un plus grand nombre d'entrepreneur.e.s de 18 à 39 ans de partout au Canada de lancer, d'acquérir et de faire croître une entreprise.

TORONTO, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Le lancement d'une entreprise est souvent le début d'une aventure passionnante, mais beaucoup de jeunes entrepreneur.e.s ont de la difficulté à obtenir le financement et le mentorat nécessaires pour réussir. Futurpreneur, le principal organisme national sans but lucratif du Canada qui soutient les jeunes entrepreneur.e.s, est ravi d'annoncer d'importantes améliorations à ses prêts et à ses services de mentorat, lesquels ont été conçus pour permettre à un plus grand nombre de propriétaires d'entreprise en démarrage d'atteindre plus facilement leurs objectifs entrepreneuriaux.

Dès aujourd'hui, Futurpreneur augmente ses offres de prêts de démarrage pour offrir jusqu'à 75 000 $ de financement sans garantie et un service de mentorat individuel. L'organisation élargit également ses critères d'admissibilité pour soutenir les jeunes entrepreneur.e.s qui sont en affaires depuis moins de 2 ans, ce qui double le seuil précédent établi à 1 an. Futurpreneur espère ainsi combler le manque de financement critique auquel font face les jeunes fondateur.trice.s qui ont lancé leur entreprise, mais qui n'ont pas les capitaux propres ou les antécédents financiers requis par la plupart des prêteurs aux petites entreprises.

Les flexipreneur.e.s, dont l'entreprise est une activité secondaire, bénéficieront également de prêts avec mentorat améliorés pouvant aller jusqu'à 25 000 $ dans le cadre de notre Programme pour les flexipreneur.e.s.

Ces améliorations sont rendues possibles par l'investissement quinquennal de 60 M$ du gouvernement du Canada dans Futurpreneur, annoncé en avril 2024. Ce financement vient appuyer plus de deux décennies de soutien fédéral aux programmes de Futurpreneur qui ont aidé plus de 18 700 jeunes entrepreneur.e.s à lancer des entreprises dans toutes les provinces et tous les territoires. Ce renouvellement de l'engagement fédéral permet à Futurpreneur d'étendre son soutien aux jeunes entrepreneur.e.s de communautés plus marginalisées qui font trop souvent face à des obstacles supplémentaires lorsque vient le temps d'accéder aux ressources nécessaires pour réussir. Futurpreneur espère ainsi aider des jeunes des communautés noires, autochtones, immigrantes et 2SLGBTQIA+ ainsi que les jeunes de minorités linguistiques ou des régions rurales et éloignées.

« Chez Futurpreneur, nous comprenons les défis uniques auxquels font face les jeunes entrepreneur.e.s qui n'ont pas de capitaux propres sur lesquels emprunter ou de réseaux d'affaires expérimentés desquels s'inspirer, dit Karen Greve Young, cheffe de la direction de Futurpreneur. En augmentant le montant de nos prêts et en élargissant les critères d'admissibilité de nos programmes, nous donnons à la prochaine génération de propriétaires d'entreprise le financement et le mentorat requis pour lancer et développer des entreprises prospères et durables dans les communautés de tout le Canada. »

« Notre gouvernement est fier d'appuyer Futurpreneur dont le travail indispensable est de soutenir nos jeunes entrepreneur.e.s. C'est pourquoi notre dernier budget prévoit un investissement de 60 M$ dans Futurpreneur, dit l'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise du Canada. Grâce aux critères d'admissibilité élargis et à de plus grands prêts, encore plus de jeunes entrepreneur.e.s pourront recevoir de l'aide financière et des services de mentorat pour les aider à lancer, acquérir ou faire croître une petite entreprise et réussir. Félicitations à Futurpreneur pour ces changements importants qui permettront à encore plus de jeunes entrepreneur.e.s de recevoir du soutien. »

Une offre de prêts améliorée

Les jeunes entrepreneur.e.s en démarrage ou dont l'entreprise est en activité depuis moins de 2 ans peuvent maintenant obtenir des prêts allant jusqu'à 75 000 $. Il s'agit d'une augmentation notable par rapport au maximum précédent de 60 000 $.

Pour les jeunes entrepreneur.e.s du Programme de démarrage ou du Programme de démarrage pour entrepreneur.e.s autochtones de Futurpreneur, la nouvelle offre de financement comprend un prêt de Futurpreneur d'un maximum de 25 000 $ jumelé à un prêt de la BDC d'un maximum de 50 000 $.

Pour les jeunes entrepreneur.e.s du Programme de démarrage pour entrepreneur.e.s noir.e.s de Futurpreneur, la nouvelle offre de financement comprend un prêt de Futurpreneur, financé par la RBC, d'un maximum de 50 000 $ jumelé à un prêt de la BDC d'un maximum de 25 000 $. Futurpreneur continuera d'offrir du financement de suivi d'un montant maximal de 40 000 $, grâce au soutien de la RBC, aux entrepreneur.e.s noir.e.s qu'elle soutient déjà et dont l'entreprise est maintenant en activités depuis 2 à 4 ans.

Ces nouvelles offres de prêts améliorées sont le résultat du partenariat exceptionnel, qui existe depuis maintenant 16 ans, entre Futurpreneur et la BDC, et elles sont offertes par la nouvelle Division des services bancaires à la collectivité de la BDC.

Les entrepreneur.e.s qui concilient un emploi à temps plein et une entreprise secondaire auront maintenant accès à des prêts d'un maximum de 25 000 $ -- soit une augmentation significative au montant précédent de 15 000 $ -- avec les services de mentorat assortis dans le cadre du Programme pour les flexipreneur.e.s. Cette nouvelle arrive à un moment où, selon la RBC, plus de 75 % des Canadien.ne.s envisagent de se lancer dans une activité secondaire, avec une proportion plus importante de jeunes de la génération Z (nés entre 1997 et 2012).

Chacun de ces programmes comprend le modèle éprouvé de Futurpreneur : des services de mentorat individuel de jusqu'à 2 ans assorti d'un financement sous forme de prêt. Nos programmes garantissent ainsi aux jeunes entrepreneur.e.s le soutient nécessaire pour réussir dans les premières années difficiles de leur entreprise.

Des critères d'admissibilité élargis

En réponse aux commentaires de la communauté et aux observations de l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial canadien, Futurpreneur élargit ses critères d'admissibilité. L'organisation soutient ainsi les jeunes entrepreneur.e.s dont les entreprises sont en activité depuis moins de 2 ans, doublant ainsi le seuil précédent de 1 an. Cette aide améliorée comble une lacune importante dans l'accès au financement pour les petites entreprises qui doivent souvent démontrer des résultats financiers sur 2 ans pour obtenir des prêts auprès des prêteurs traditionnels.

Karen Greve Young, cheffe de la direction de Futurpreneur, souligne que « ces changements ont été rendus possibles grâce à nos partenariats inestimables avec la BDC et RBC et à un investissement important du gouvernement du Canada dans le cadre du budget 2024. Ils permettront à un plus grand nombre de jeunes entrepreneur.e.s, en particulier les jeunes issus de collectivités défavorisées, de surmonter les obstacles et de réaliser leurs ambitions entrepreneuriales. Ensemble, nous favorisons la prospérité des jeunes adultes tout en stimulant une croissance économique inclusive dans les collectivités du Canada. »

« À la BDC, nous sommes déterminés à soutenir la prochaine génération d'entrepreneur.e.s au Canada, dit Miguel Barrieras, chef des services bancaires à la collectivité et de l'impact à la BDC. La BDC a commencé il y a 80 ans, avec 26 personnes dans un bureau qui se déplaçaient pour rencontrer des entrepreneur.e.s dans une camionnette de camping. Aujourd'hui, notre mission est la même : aider les propriétaires d'entreprise à accéder aux ressources nécessaires pour réussir. Notre partenariat de longue date avec Futurpreneur a favorisé l'émancipation de milliers de jeunes entrepreneur.e.s dans chaque province et territoire. Et avec l'annonce d'aujourd'hui, nous permettrons à encore plus de jeunes entrepreneur.e.s, en particulier des communautés sous-représentées, d'accéder aux capitaux d'emprunt requis pour atteindre leurs objectifs entrepreneuriaux. »

« Depuis sa création, le Programme de démarrage pour les entrepreneur.e.s noir.e.s a offert à de jeunes entrepreneur.e.s noir.e.s du mentorat, des conseils et un accès à du capital pour les aider à mettre sur pied une entreprise, a déclaré Sue Noble, vice-présidente, Stratégie, Services financiers commerciaux, Banque Royale du Canada. Nous avons le plaisir d'annoncer des améliorations au programme, qui s'inscrivent dans notre solide partenariat avec Futurpreneur et la BDC, et qui permettent à RBC de bonifier son engagement à offrir aux entrepreneur.e.s noir.e.s 100 M$ en capital sur cinq ans. »

Statistique Canada estime que le pourcentage de propriétaires d'entreprises de moins de 50 ans a chuté de 15 % entre 2004 et 2020, pour atteindre seulement 38 %. On doit s'attaquer à cette tendance si l'on veut encourager un avenir économique solide et durable pour le Canada. Heureusement, un rapport de RBC fait état d'un appétit croissant pour les petites entreprises dans tout le pays. En effet, de plus en plus de Canadien.ne.s s'intéressent à l'entrepreneuriat comme moyen d'émancipation et d'avancement professionnel.

Il n'en reste pas moins, cependant, que selon des données récentes de la BDC, près de la moitié des fondateur.trice.s de petites entreprises au Canada sont préoccupé.e.s par l'accès au financement. D'autres recherches de l'Institut C.D.Howe indiquent que les entrepreneur.e.s de communautés défavorisées, notamment les personnes nouvellement arrivées, les femmes et les Autochtones, sont confronté.e.s à des obstacles plus importants en matière de financement de démarrage.

Grâce à ces améliorations en matière d'admissibilité et de prêts, Futurpreneur et ses partenaires prennent des mesures audacieuses et novatrices pour s'assurer que les jeunes entrepreneur.e.s de la diversité disposent du soutien nécessaire pour lancer et faire croître une entreprise prospère. Futurpreneur espère ainsi favoriser une prospérité économique inclusive et durable dans les communautés de tout le Canada.

À propos de Futurpreneur

Futurpreneur est une organisation nationale à but non lucratif qui propose des prêts, du mentorat et des ressources aux entrepreneur.e.s de 18 à 39 ans qui souhaitent lancer, acquérir ou faire croître leur entreprise au Canada. Nous aidons divers jeunes fondateur.trice.s à atteindre leurs objectifs de démarrage et fournissons un soutien et des ressources bilingues (anglais et français) afin d'aider les propriétaires d'entreprises dans leur parcours entrepreneurial.

Fondée en 1996, l'organisation a été créée pour promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes Canadien.ne.s en tant que pilier essentiel de la diversification de l'économie, de la création d'emplois et de la promotion d'un avenir durable. Depuis, Futurpreneur a aidé plus de 18 700 jeunes entrepreneur.e.s à créer ou à acheter de petites entreprises en pleine croissance dans tout le Canada.

Futurpreneur est un membre fondateur de l'Alliance jeunes entrepreneur.e.s du G20, le membre canadien de Youth Business International et l'hôte canadien de la semaine mondiale de l'entreprenariat.

