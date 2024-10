Futurpreneur, au nom de la Fondation Futurpreneur, et Objectif avenir RBC soutiennent les jeunes entrepreneur.e.s avec 80 000 $ en prix de démarrage

Les prix sont attribués à huit participant.e.s de la série d'ateliers Cap sur mes affaires de la Fondation Futurpreneur

TORONTO, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Futurpreneur, au nom de la Fondation Futurpreneur, et Objectif avenir RBC ont annoncé leur collaboration pour la quatrième édition annuelle des Prix Cap sur ma nouvelle entreprise RBC, attribuant 10 000 $ chacun à huit jeunes entrepreneur.e.s prometteur.e.s de partout au Canada pour soutenir le développement de leurs entreprises. Ces prix, destinés à aider les lauréat.e.s à transformer leurs idées innovantes en entreprises viables, visent à encourager et récompenser la participation au programme Cap sur mes affaires de la Fondation Futurpreneur. Ce programme offre une série d'ateliers gratuits et numériques, divisée en trois parties, reflétant les éléments essentiels de toute entreprise prospère : une idée viable, un plan d'affaires solide et une gestion efficace des flux de trésorerie.

« Quand les jeunes réussissent, nous réussissons tous », déclare Mark Beckles, vice-président, Impact social et innovation chez RBC. « RBC s'engage à doter la prochaine génération des compétences nécessaires pour un avenir prospère - c'est pourquoi nous sommes fiers de collaborer avec Futurpreneur, où nous voyons l'esprit entrepreneurial prendre vie alors que ces jeunes canadien.ne.s créent un avenir plus inclusif et prometteur au sein de leurs communautés. Félicitations aux lauréat.e.s de 2024! »

Les lauréat.e.s étaient éligibles dans quatre catégories différentes dans le cadre de l'engagement de la Fondation Futurpreneur à rendre l'entrepreneuriat accessible aux canadien.ne.s de tous horizons. C'est l'un des principes fondamentaux de Futurpreneur, qui est la seule organisation nationale à but non lucratif offrant financement et mentorat aux jeunes entrepreneur.e.s. Dans l'esprit de favoriser un environnement entrepreneurial diversifié à l'échelle nationale, les huit prix suivants, d'une valeur de 10 000 $ chacun, ont été décernés à des participant.e.s éligibles :

Cinq Prix Jeunes entrepreneur.e.s pour les entrepreneur.e.s de 18 à 29 ans

pour les entrepreneur.e.s de 18 à 29 ans Un Prix Entrepreneur.e émergent.e noir.e pour un.e entrepreneur.e noir.e de 18 à 39 ans

pour un.e entrepreneur.e noir.e de 18 à 39 ans Un Prix Entrepreneur.e autochtone émergent.e pour un.e entrepreneur.e autochtone de 18 à 39 ans

pour un.e entrepreneur.e autochtone de 18 à 39 ans Un Prix Entrepreneur.e émergent.e pour un.e entrepreneur.e de 30 à 39 ans

« Nous croyons que chaque entrepreneur.e en herbe mérite l'opportunité de transformer votre vision en réalité », déclare Janis Nixon, cheffe de la croissance chez Futurpreneur. « Notre partenariat avec RBC Future Launch nous permet d'offrir aux jeunes entrepreneur.e.s les compétences, la confiance et les ressources nécessaires pour débuter leur aventure entrepreneuriale. Ensemble, nous donnons les moyens à la prochaine génération de créer des entreprises qui non seulement génèrent des changements significatifs, mais favorisent également une prospérité économique inclusive dans les communautés à travers le Canada. Félicitations aux lauréats de cette année - vous êtes l'avenir de l'entrepreneuriat, et nous sommes honorés de vous soutenir dans la construction d'un avenir meilleur. »



La série d'ateliers Cap sur mes affaires vient compléter les efforts de Futurpreneur visant à diversifier les sources de soutien financier et professionnel disponibles pour les jeunes entrepreneur.e.s en début de parcours. De plus, le programme offre du coaching d'affaires par des Entrepreneur.e.s en résidence et décompose le processus pour atteindre la viabilité d'une entreprise, tout en créant un plan d'affaires et des projections de flux de trésorerie fiables.

À ce jour, la série d'ateliers Cap sur mes affaires a mobilisé plus de 5 500 jeunes entrepreneur.e.s à travers le Canada. Cette série gratuite en ligne est offerte tous les deux mois. Les participant.e.s intéressé.e.s peuvent visiter la page Cap sur mes affaires pour s'inscrire aux prochains ateliers disponibles. Les participant.e.s ayant assisté aux ateliers Cap sur mon plan d'affaires et Cap sur mon flux de trésorerie pourraient être éligibles à la prochaine ronde des Prix Cap sur ma nouvelle entreprise RBC de Futurpreneur.

Découvrez les lauréat.e.s des prix Cap sur ma nouvelle entreprise RBC 2024 :

Lina Greiche, Varty All Natural Inc. - Prix Entrepreneur.e émergent.e

Emplacement : Montréal, Québec

Varty All Natural est dédiée à favoriser un mode de vie sain, un ingrédient naturel à la fois. Leurs boissons à base d'avoine sont fabriquées avec seulement 3 à 4 ingrédients biologiques simples, sans gommes, additifs, huiles ou agents de remplissage, offrant une saveur pure et authentique à chaque gorgée. Fièrement fabriquées au Québec et certifiées sans gluten, ces boissons à base d'avoine offrent le parfait mélange de saveur, de santé et de qualité.

Lashanna Graham Romer, Mosse - Prix Entrepreneur.e émergent.e noir.e

Emplacement : Mississauga, Ontario

La mission de Mosse est de devenir une marque de bien-être axée sur les bienfaits de la mer, tirant parti des avantages naturels de la mousse marine, riche en vitamines et minéraux essentiels, pour renforcer l'immunité et promouvoir un bien-être optimal. Engagée envers l'innovation, la marque prévoit d'élargir ses offres pour inclure une gamme diversifiée de produits à base de mousse marine, tout en continuant à promouvoir la santé holistique.

Daniel Michel-Bellefleur, Miku - Prix Entrepreneur.e autochtone émergent.e

Emplacement : Pakuashipi, Québec

Miku est une entreprise de rénovation et de création de meubles, née d'un rêve de longue date visant à combiner l'art traditionnel Innu avec des éléments de design contemporain pour créer des pièces uniques répondant aux besoins spécifiques de ses client.e.s tout en mettant en valeur la beauté naturelle du bois. La mission de l'entreprise est simple : offrir des services de rénovation exceptionnels et créer des meubles sur mesure de haute qualité qui allient artisanat ancestral et innovation moderne.

Ariz Bhimani, BRFZY. - Prix Jeune entrepreneur.e

Emplacement : Aurora, Ontario

Fondée par Ariz Bhimani, un patient atteint de cancer des testicules, BRFZY offre le caleçon de récupération (Recovery Boxer Brief) et le gel anatomique (Anatomical Gel Pack) pour aider les individus à se rétablir des blessures pelviennes. Le caleçon de récupération est conçu pour maintenir des inserts permettant un traitement par glace ou chaleur dans différentes zones pelviennes, offrant soutien, compression et traitement ciblé tout en étant facile à utiliser. Son modèle breveté combine confort et efficacité médicale, en faisant une ressource précieuse tant pour les patient.e.s que pour les athlètes.

Ravi Jolly, Forever Free Solar - Prix Jeune entrepreneur.e

Emplacement : Brampton, Ontario

Forever Free Solar permet aux propriétaires d'échapper à la hausse des coûts de la vie et d'atteindre l'indépendance électrique grâce à des solutions solaires abordables. Engagée à rendre l'énergie propre accessible et rentable, l'entreprise veille à ce que chaque canadien.ne puisse bénéficier de l'énergie solaire. Avec une vision d'étendre son impact à l'échelle mondiale, Forever Free apporte l'énergie solaire aux communautés mal desservies qui manquent d'infrastructures traditionnelles.

Laurent Savard, Studio Balance - Prix Jeune entrepreneur.e

Emplacement : Québec, Québec

Studio Balance offre un environnement de travail où les créateur.ice.s peuvent profiter des avantages d'un grand studio d'enregistrement professionnel tout en bénéficiant de l'attention personnalisée, de l'accessibilité et de la liberté créative d'un studio indépendant. Ce cadre permet à chaque projet de briller par son authenticité et sa qualité.

Jayrell Diggs, SudDrop Laundry Services - Prix Jeune entrepreneur.e

Emplacement : East Preston, Nouvelle-Écosse

SudDrop est un service de ramassage et de livraison de linge dédié à révolutionner la manière dont les gens gèrent leurs besoins en lessive. Sa mission est de faire gagner du temps à ses client.e.s et de réduire leur stress en offrant des solutions de lessive fiables et de haute qualité.

Myriam Kamako, Vertueuse Inc. - Prix Jeune entrepreneur.e

Emplacement : Montréal, Québec

Vertueuse Inc. est une entreprise dédiée à faciliter l'accès aux soins capillaires texturés et aux cosmétiques adaptés aux peaux foncées et olive dans les régions. Son objectif est de lutter contre les insécurités liées aux cheveux crépus et à la peau foncée, et sa mission est d'encourager les personnes afro-descendantes à embrasser et à célébrer leur beauté authentique. L'entreprise promeut l'utilisation de produits sains, bénéfiques à la fois pour les consommateur.rice.s et l'environnement, en respectant les caractéristiques naturelles de la peau et la texture unique des cheveux crépus.

À PROPOS DE CAP SUR MES AFFAIRES

La Fondation Futurpreneur et la Fondation RBC, par l'entremise d'Objectif avenir RBC, sont fières de soutenir Cap sur mes affaires, une série d'ateliers virtuels gratuits en trois parties, qui vous aideront à développer votre idée, à commencer votre plan d'affaires et à créer un flux de trésorerie viable pour votre entreprise - tout en vous connectant avec des entrepreneur.e.s partageant les mêmes idées dans votre communauté et partout au Canada. Si vous avez besoin de conseils pour développer votre idée d'entreprise, que vous avez une idée solide ou que vous avez récemment lancé une petite entreprise que vous souhaitez faire grandir, inscrivez-vous dès aujourd'hui pour notre prochaine série d'ateliers. Les participant.e.s qui complètent au moins deux des ateliers sont éligibles à recevoir du coaching individuel gratuit de nos Entrepreneur.e.s en résidence, vous aidant à renforcer votre idée et votre plan d'affaires.

À PROPOS DE FUTURPRENEUR

Futurpreneur, le partenaire de mise en œuvre de la Fondation Futurpreneur, est un organisme national à but non lucratif qui propose des prêts, du mentorat et des ressources aux entrepreneur.e.s de 18 à 39 ans qui souhaitent lancer, acquérir ou faire croître leur entreprise au Canada. Nous aidons divers jeunes fondateur.trice.s à atteindre leurs objectifs de démarrage et fournissons un soutien et des ressources bilingues (anglais et français) afin d'aider les propriétaires d'entreprises dans leur parcours entrepreneurial.

Fondée en 1996, l'organisme a été créé pour promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes Canadien.ne.s en tant que pilier essentiel de la diversification de l'économie, de la création d'emplois et de la promotion d'un avenir durable. Depuis, Futurpreneur a aidé plus de 18 700 jeunes entrepreneur.e.s à lancer ou à acquérir de petites entreprises en pleine croissance dans tout le Canada.

Futurpreneur est un membre fondateur de l'Alliance jeunes entrepreneur.e.s du G20, le membre canadien de Youth Business International et l'hôte canadien de la semaine mondiale de l'entreprenariat.

Futurpreneur est partiellement soutenu par le gouvernement du Canada.

SOURCE Futurpreneur

CONTACTS AVEC LES MÉDIAS : Kate Jones, 1Milk2Sugars, au nom de Futurpreneur, C: [email protected] ; T: 905-925-3900, Cole Crawford, Stellick Marketing Communications, au nom de RBC, C : [email protected], T : 416-953-8577